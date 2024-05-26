Ворог ударив по Богуславці на Харківщині: загинула жінка, серед поранених - дитина
Сьогодні, 26 травня 2024 року війська РФ вдарили по Богуславці Ізюмського району на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них - хлопчик 9 років", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
володимир омельянов
показати весь коментар26.05.2024 16:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль