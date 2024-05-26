УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини
589 1

Ворог ударив по Богуславці на Харківщині: загинула жінка, серед поранених - дитина

Обстріл Харківщини

Сьогодні, 26 травня 2024 року війська РФ вдарили по Богуславці Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них - хлопчик 9 років", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,будь ти проклята навіки нациська росія і огидний "русский мир".
показати весь коментар
26.05.2024 16:50 Відповісти
 
 