Ворог ударив по Богуславці на Харківщині: загинула жінка, серед поранених - дитина

Сьогодні, 26 травня 2024 року війська РФ вдарили по Богуславці Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них - хлопчик 9 років", - йдеться у повідомленні.

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