Враг ударил по Богуславке на Харьковщине: погибла женщина, среди раненых – ребенок
Сегодня, 26 мая 2024 года войска РФ ударили по Богуславке Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них - мальчик 9 лет", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий26.05.2024 16:50 Ответить Мне нравится 0
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