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Враг ударил по Богуславке на Харьковщине: погибла женщина, среди раненых – ребенок

Обстріл Харківщини

Сегодня, 26 мая 2024 года войска РФ ударили по Богуславке Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них - мальчик 9 лет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова и удары по Печенегам, Чугуеву и Купянску-Узловому, 12 погибших, более 70 пострадавших. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) Харьковщина (5577)


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Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,будь ти проклята навіки нациська росія і огидний "русский мир".
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26.05.2024 16:50 Ответить
 
 