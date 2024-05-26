Враг ударил по Богуславке на Харьковщине: погибла женщина, среди раненых – ребенок

Сегодня, 26 мая 2024 года войска РФ ударили по Богуславке Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них - мальчик 9 лет", - говорится в сообщении.

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