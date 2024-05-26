Два человека погибли и девять пострадали в результате обстрела россиянами Харьковщины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе - дети.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня ориентировочно в 14:20 враг нанес удар по с. Богуславка Изюмского района. Авиационный боеприпас попал на территорию частного домовладения. Погибла 71-летняя женщина, еще пять человек пострадали, среди них - мальчики 9 и 12 лет. Дети госпитализированы в больницу. В селе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авто.

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Кроме того, российские военные обстреляли г. Волчанск. Две женщины 65 и 63 лет получили ранения. В селе Старица Чугуевского района погиб 76-летний мужчина, женщина 77 лет травмирована.

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Примерно в 16:00 в с. Ивашки Золочевской ОТГ зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обломочное ранение получил 29-летний мужчина, медики оказали ему помощь на месте.





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