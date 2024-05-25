50 дітей з родинами евакуювали з Харківщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Із Харківської області евакуювали 17 родин із 50 дітьми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
Як зазначається, серед евакуйованих – 50 дітей у складі 17 родин. Це сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та родин патронатних вихователів, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
"Родини з дітьми будуть розміщені в санаторному закладі Волинської області, де їм забезпечено соціальний супровід та надаватиметься необхідна соціальна підтримка, в тому числі психологічна й матеріальна", – розповіла Ковальська.
В ОВА повідомили, що рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з їх законними представниками, з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з РФ в умовах воєнного стану, ухвалили під час засідання Ради оборони області.
Ковальська додала, що загальна кількість дітей пільгової категорії становить 123 дитини із 77 родин.
Нині триває робота із сім’ями, які виїхали з населених пунктів, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з РФ, але продовжують проживати в місті Харків та Харківській області, з метою їхньої евакуації до безпечних регіонів України.
Як зазначається, організований виїзд сімей відбувся завдяки співпраці Харківської та Волинської ОВА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Вовчанського та Липецького напрямків, що на Харківщині, евакуювали близько 10 тисяч осіб. Їх розмістили в обласному центрі.
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