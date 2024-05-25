50 дітей з родинами евакуювали з Харківщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Із Харківської області евакуювали 17 родин із 50 дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Як зазначається, серед евакуйованих – 50 дітей у складі 17 родин. Це сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та родин патронатних вихователів, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Родини з дітьми будуть розміщені в санаторному закладі Волинської області, де їм забезпечено соціальний супровід та надаватиметься необхідна соціальна підтримка, в тому числі психологічна й матеріальна", – розповіла Ковальська.

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В ОВА повідомили, що рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з їх законними представниками, з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з РФ в умовах воєнного стану, ухвалили під час засідання Ради оборони області.

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Ковальська додала, що загальна кількість дітей пільгової категорії становить 123 дитини із 77 родин.

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Нині триває робота із сім’ями, які виїхали з населених пунктів, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з РФ, але продовжують проживати в місті Харків та Харківській області, з метою їхньої евакуації до безпечних регіонів України.





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Як зазначається, організований виїзд сімей відбувся завдяки співпраці Харківської та Волинської ОВА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Вовчанського та Липецького напрямків, що на Харківщині, евакуювали близько 10 тисяч осіб. Їх розмістили в обласному центрі.