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Новини Війна
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Рашисти вдарили КАБом по Куп’янську-Вузловому, щонайменше 5 поранених

Каб ударив по Харківщині

Вдень 25 травня 2024 року російські окупанти вдарили КАБом по Куп’янську-Вузловому на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки російського удару

За його словами, щонайменше пʼять людей зазнали поранень.

Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

Деталі наразі зʼясовуються.

Читайте: Запуск КАБів на Харківщину: у передмісті Харкова є прильоти, поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (28365) Харківщина (6054) КАБ (355)


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