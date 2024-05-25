Рашисти вдарили КАБом по Куп’янську-Вузловому, щонайменше 5 поранених

Вдень 25 травня 2024 року російські окупанти вдарили КАБом по Куп’янську-Вузловому на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки російського удару

За його словами, щонайменше пʼять людей зазнали поранень.

Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

Деталі наразі зʼясовуються.

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