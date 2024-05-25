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Новини Війна
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Запуск КАБів на Харківщину: у передмісті Харкова є прильоти, поранено чоловіка

Ворог ударив КАБом по Харківщині

Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову та Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - зазначив він.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка. Дані уточнюються" - згодом додав він.

"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", - інформує мер Харкова Ігор Терехов.

"Уточнення по прильотам - дуже близьке передмістя", - додав пізніше він.

Також читайте: По Харкову ворог бив ракетами С-300, внаслідок обстрілів Харківщині є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Більше інформації наразі невідомо.

Раніше у Повітряних силах попереджали, що окупанти запускають КАБи на Харківщину. Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Харківщина (6054) КАБ (355)


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pycня нелюди.
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25.05.2024 10:58 Відповісти
у Госдепартаменті кажуть, що удари по Халіно і Балтімору будуть нервувати місцеве цивільне населення.
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25.05.2024 11:01 Відповісти
Пора би уже кацапам по Воронєжу долбануть.

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25.05.2024 11:06 Відповісти
Навіть коли КАБи по Бєлгороду запустили,бєлгородці не обурились.Терпіли
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25.05.2024 11:08 Відповісти
Де прострочений? По Харкові не прилітало коли він там був.
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25.05.2024 11:34 Відповісти
Як тільки поїхав, так і почалося знову.
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25.05.2024 15:11 Відповісти
 
 