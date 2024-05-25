Запуск КАБів на Харківщину: у передмісті Харкова є прильоти, поранено чоловіка
Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову та Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - зазначив він.
"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка. Дані уточнюються" - згодом додав він.
"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", - інформує мер Харкова Ігор Терехов.
"Уточнення по прильотам - дуже близьке передмістя", - додав пізніше він.
Більше інформації наразі невідомо.
Раніше у Повітряних силах попереджали, що окупанти запускають КАБи на Харківщину. Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.
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