Запуск КАБів на Харківщину: у передмісті Харкова є прильоти, поранено чоловіка

Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову та Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - зазначив він.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка. Дані уточнюються" - згодом додав він.

"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", - інформує мер Харкова Ігор Терехов.

"Уточнення по прильотам - дуже близьке передмістя", - додав пізніше він.

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Більше інформації наразі невідомо.

Раніше у Повітряних силах попереджали, що окупанти запускають КАБи на Харківщину. Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.