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Новости Война
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Запуск КАБов на Харьковщину: в пригороде Харькова есть прилеты, ранены мужчины

Ворог ударив КАБом по Харківщині

Сейчас войска РФ наносят удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!", - отметил он.

"Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине. Данные уточняются" - впоследствии добавил он.

"Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию", - информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

"Уточнение по прилетам - очень близкий пригород", - добавил позже он.

Смотрите: По Харькову враг бил ракетами С-300, в результате обстрелов Харьковщины есть многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Больше информации пока не известно.

Ранее в Воздушных силах предупреждали, что оккупанты запускают КАБы на Харьковщину. Также Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Слободскому району Харькова, частично разрушен лицей.

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обстрел (27043) Харьков (7466) Харьковщина (5577) КАБ (354)


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pycня нелюди.
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25.05.2024 10:58 Ответить
у Госдепартаменті кажуть, що удари по Халіно і Балтімору будуть нервувати місцеве цивільне населення.
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25.05.2024 11:01 Ответить
Пора би уже кацапам по Воронєжу долбануть.

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25.05.2024 11:06 Ответить
Навіть коли КАБи по Бєлгороду запустили,бєлгородці не обурились.Терпіли
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25.05.2024 11:08 Ответить
Де прострочений? По Харкові не прилітало коли він там був.
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25.05.2024 11:34 Ответить
Як тільки поїхав, так і почалося знову.
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25.05.2024 15:11 Ответить
 
 