Запуск КАБов на Харьковщину: в пригороде Харькова есть прилеты, ранены мужчины

Сейчас войска РФ наносят удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!", - отметил он.

"Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине. Данные уточняются" - впоследствии добавил он.

"Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию", - информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

"Уточнение по прилетам - очень близкий пригород", - добавил позже он.

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Больше информации пока не известно.

Ранее в Воздушных силах предупреждали, что оккупанты запускают КАБы на Харьковщину. Также Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Слободскому району Харькова, частично разрушен лицей.