Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
Утром 25 мая 2024 года российские оккупанты запускают на Харьковщину управляемые авиабомбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Больше информации пока не известно.
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krot_lub
показать весь комментарий25.05.2024 10:41 Ответить Мне нравится 1
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