Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Утром 25 мая 2024 года российские оккупанты запускают на Харьковщину управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

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