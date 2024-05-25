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Новости Война
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Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Пуск КАБ на Харківщину

Утром 25 мая 2024 года российские оккупанты запускают на Харьковщину управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По Харькову враг бил ракетами С-300, в результате обстрелов Харьковщины есть многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Харьковщина (5577) Воздушные силы (2281) КАБ (354)


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Потрібно було простроченого не випускати з Харкова, не стріляли і не запускали коли він там був.
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25.05.2024 10:41 Ответить
 
 