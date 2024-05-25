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Окупанти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Пуск КАБ на Харківщину

Зранку 25 травня 2024 року російські окупанти запускають на Харківщину керовані авіабомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Харкову ворог бив ракетами С-300, внаслідок обстрілів Харківщині є численні пошкодження. ФОТОрепортаж 

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Харківщина (6054) Повітряні сили (2621) КАБ (355)


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Потрібно було простроченого не випускати з Харкова, не стріляли і не запускали коли він там був.
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25.05.2024 10:41 Відповісти
 
 