Окупанти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Зранку 25 травня 2024 року російські окупанти запускають на Харківщину керовані авіабомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі не відомо.

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