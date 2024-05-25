Рашисты ударили КАБом по Купянску-Узловому, по меньшей мере 5 раненых

Днем 25 мая 2024 года российские оккупанты ударили КАБом по Купянску-Узловому на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия российского удара

По его словам, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Повреждены автомобиль экстренной помощи и одно гражданское авто.

Детали сейчас выясняются.

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