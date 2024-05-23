В Україну вдалось повернути 13 дітей, - Лубінець. ФОТОрепортаж

В Україну повернули 13 дітей, семеро з них - з ТОТ, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на Батьківщину вдалося повернути 13 українських діток.

Омбудсмен зазначив, що ті діти, які повернулись з ТОТ і відвідали Центр захисту прав дитини, розповіли про свій шлях повернення.

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"Історія 15-річної дівчинки з Маріуполя мене вразила до глибини душі. В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?). Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити", - написав Лубінець.

Він додав, що Офіс уповноваженого працював спільно з іншими держорганами та за посередництва держави Катар. Також Лубінець очікує результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час його візиту до цієї держави у квітні.

Лубінець підкреслив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти.

Варто нагадати, що в квітні 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець перебував з робочим візитом в Катарі.

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