В Украину удалось вернуть 13 детей, - Лубинец. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украину вернули 13 детей, семеро из них - с ВОТ, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на Родину удалось вернуть 13 украинских деток.

Омбудсмен отметил, что те дети, которые вернулись с ВОТ и посетили Центр защиты прав ребенка, рассказали о своем пути возвращения.

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"История 15-летней девочки из Мариуполя меня поразила до глубины души. В ее дом ударил российский танк, поэтому она с мамой нашла приют в церкви, пока от обломков ракеты девочка не получила ранение головы (чем мог провиниться этот ребенок?). После многочисленных попыток и действий ради того, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, семье это удалось сделать", - написал Лубинец.

Он добавил, что Офис уполномоченного работал совместно с другими госорганами и при посредничестве государства Катар. Также Лубинец ожидает результатов по другим вопросам, которые обсуждались во время его визита в это государство в апреле.

Лубинец подчеркнул, что Украина готова к возвращению каждого и будет предоставлять базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А правоохранители зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети.

Стоит напомнить, что в апреле 2024 года омбудсмен Дмитрий Лубинец находился с рабочим визитом в Катаре.

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