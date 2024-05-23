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Новини Війна
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Шукаємо посередників, які можуть вплинути на позицію Росії щодо обміну оборонців Маріуполя, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Перемовини щодо питання обміну полоненими тривають, наразі Україна шукає посередників, які здатні вплину на позицію Росії.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не можна казати, що він (процес обміну полоненими. - Ред.) поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається", - сказав омбудсмен.

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Він також зазначив, що ведеться пошук посередників, які могли б вплинути на позицію РФ у питанні обміну захисників Маріуполя.

"Я бачу окреме ставлення з боку росіян саме до оборонців Маріуполя. Ми зараз бачимо нову тенденцію - росіяни звозять оборонців в окремі виправні заклади на території Російської Федерації, потім вони серед оборонців Маріуполя шукають військовополонених, щодо яких розпочинають публічні судилища", - сказав уповноважений.

Він підкреслив, що ця нова тактика РФ є порушенням Женевських конвенцій і окремим воєнним злочином. За словами омбудсмена, Україна привертає увагу до цього представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагає від них реакції.

"З іншого боку, ми шукаємо нових посередників, які можуть допомогти нам повернути всіх військовополонених, цивільних заручників, у тому числі оборонців Маріуполя", - наголосив омбудсмен.

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Лубінець зауважив, що Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників, оскільки РФ продовжує обмежувати їх відвідування представниками МКЧХ, які мають відповідний мандат. Однак з інших каналів отримання інформації маємо "повну картину, що там відбувається", заявив Лубінець.

"По- перше, всі наші військовополонені не отримують достатньо їжі, води. Їм не надається медична допомога. Також велика частина перебуває під постійними тортурами, фізичними, психологічними тортурами з боку Російської Федерації", - заявив омбудсмен, підкресливши, що Росія "порушує всі Женевські конвеції".

Нагадаємо, у російському полоні досі перебувають понад 1900 військових з "Азовсталі".

Автор: 

військовополонені (921) Маріуполь (3226) обмін (1150) Лубінець Дмитро (591)


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нє, ну це ж просто падлюка якась!
воїни здалися по наказу зе!шмарклі, під гарантії червоного хреста.
нам сцали в уха, що от от всіх звільнять,
а тепер, виявилося, що цей зелений дегенерат шукає посередників?
то, п'ять років, ще не скінчилися?
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23.05.2024 16:54 Відповісти
Шукаєте? А ви д'єрмака за коки добряче візьміть!А ще в нас ФСБешників в рясах повно, ось їх на обмін!
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23.05.2024 17:06 Відповісти
Не варто його за щось там "брати". Його треба "зникнути" і забути. І робити це потрібно "на вчора". Заїбав уже цей узурпатор.
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23.05.2024 17:18 Відповісти
У нас два табори для полонених переповнені, але кацапам важливо катувати наших полонених азовців. За своїх ********* вони спокійні - в теплі, нагодовані, поліковані і в чисті ліжечка вкладені після перегляду телевізійних програм... Може спробувати розмовляти з ними ультиматумами? Обмін або знищення новоросійського порту? Що там ще? Туапсе? Рязань? Гідроелектростанції? НПЗ? На щось врешті зреагують.
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23.05.2024 17:15 Відповісти
Пропоную обміняти усіх на Єрмака, навіть без посередників!
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23.05.2024 17:21 Відповісти
а може спочатку запитати у зе,
накуя він їх відправив до *****
накуя погодився на такі умови
чому не робили коридор захисникам Маріуполя але зробили коридор для *****???
я маю на увазі південь...
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23.05.2024 17:30 Відповісти
дуже цікаво почути яка робота з "вузькоокими братами" проводилась
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23.05.2024 17:42 Відповісти
Треба було прориватись до свої ,хтось би і прорвався ,а не слухати Зелю і лізти в бункери Азовсталі як в капкан (чим тільки загубили соє життя ) , а то наша пропаганда перетворила Азовсталь в Брєстскую крєпость ,яка так само залишилась заблокованою на окупованій території і не становила ніякої стратегічної цінності.
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23.05.2024 17:55 Відповісти
 
 