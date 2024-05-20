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Новини Війна
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У російському полоні досі перебувають понад 1900 військових з "Азовсталі"

Оборона Азовсталі у Маріуполі

Сьогодні, 20 травня, друга річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Однак понад 1900 з них досі перебувають у російському полоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє Маріупольска міська рада.

"Сьогодні - друга річниці виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". 86 днів героїчної оборони Маріуполя та більше ніж два роки у полоні росіян. Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці й зараз продовжують боротьбу у полоні. Понад 1900 військових з Азовсталі все ще знаходяться у неволі", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що кожного дня триває боротьба за звільнення з полону та повернення додому українських військових.

"Пам’ятаємо про ваш внесок у нашу незалежність", - звертається міська влада до захисників Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українську делегацію на "Євробаченні-2024" оштрафували за футболки із написом "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тис. українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них. Більшість захисників окупанти утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.

Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного п'ятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою з російськими окупантами, загинув 21-річний захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". У вересні 2022 його повернули з російського полону.

Також дивіться: "Саня довго так тримався". Полон, катування та довічне ув’язнення морпіха Олександра Свинарчука. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (918) Маріуполь (3226) полон (1552) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+26
Нагадую : зеленський особисто взяв на контроль ...
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20.05.2024 15:17
+24
Це ж треба фактично не залишити шансів полку підготовлених людей. ******* клован..Здохни разом з дєрьмаком.
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20.05.2024 15:18
+15
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20.05.2024 15:50
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Нагадую : зеленський особисто взяв на контроль ...
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20.05.2024 15:17 Відповісти
Та вже забули ..не актуально... рахують скільки вкрали на харківській оборонній лінії (але ніхто не рахує скільки загинуло хлопців через тих злочинців
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20.05.2024 15:24 Відповісти
Це ж треба фактично не залишити шансів полку підготовлених людей. ******* клован..Здохни разом з дєрьмаком.
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20.05.2024 15:18 Відповісти
Непропускати ні один танкер в Чорному морі і перекрити газ в трубі і зупинити відвантаження титанової руди на Крим.
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20.05.2024 16:23 Відповісти
Як? А до цього можна було не доводити.
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20.05.2024 18:02 Відповісти
Та отож. Але ж в нас дуже багато "військових геніїв" при владі...З трьома класами освіти.
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20.05.2024 19:16 Відповісти
Яких обдурили та зрадили.
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20.05.2024 15:18 Відповісти
що хочете кажіть, але не потрібно було їм здаватися
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20.05.2024 15:19 Відповісти
Вони не здавалися.
Їх просто здали
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20.05.2024 15:26 Відповісти
Всі про#оби на рахунку Зе плісняви,але багато хто цього не помічає,або їм так зручно.Готувались до шашликів,а не оборони країни,зараз продовжується майже те саме.😭
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20.05.2024 15:30 Відповісти
Какой ужас!!!
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20.05.2024 15:20 Відповісти
Це приклад мудрості Оманськага СРАТЬєха-ухилянта!!
Вагнерівці з московї, могли б це підтвердити, з самозванним його друХАМ…
Мабіхуть, під кінець свого Конституційного строку, він покається, ставши на коліна перед Українцями, за свої «здобутки-зашквари»…
Якщо єрмак, йому недозволить… бо тоді його, взагалі НЕОБХІДНО притягнути до відповідальності за порушення повноважень ПУ!
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20.05.2024 15:26 Відповісти
Ця мотузка Азову ...на шиї 🤡 , ще затягнеться !
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20.05.2024 15:27 Відповісти
Дай бог !
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20.05.2024 15:31 Відповісти
Причина задачи в плен известна. Командованием был разработан план прорыва из окружения. Но группировка войск что была на комбинате Ильича из за предательства командира задалась в плен это более тысячи человек. У них была тяжёлая техника, танки и прочее. Все досталось врагу.
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20.05.2024 15:32 Відповісти
Проспися ботяра , здалося 2,5 тисячі і ніхера вже не було , ні техніки , ні *********** , ні медицини , і їжі теж не було .
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20.05.2024 16:52 Відповісти
Повну, 100% відповідальність за знищення і здачу Маріуполя та полонення "Азову" несе Зєлєнскій. Якщо не буде державного суду, то має бути суд Лінча.
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20.05.2024 15:33 Відповісти
Клоун здав і Азовців, і здає українців
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20.05.2024 15:36 Відповісти
Тортури, знущання, згвалтування... Думаю що багато азовців пошкодували що здалися в полон.
Але їм було обіцяно Зеленським що через трохи будуть вдома.
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20.05.2024 15:45 Відповісти
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Їх можливо звільнити лише шляхом обміну на особливо цінних агентів московитьких спецслужб,таких як Єрмак,Татаров,Демченко,Гетьманцев,Арахамія та ін.
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20.05.2024 15:50 Відповісти
І Шуфрич вже скільки не піжжений ....
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20.05.2024 15:53 Відповісти
Ну й сильно допомогли в їх звільнені НЕ розголос, НЕ згадування, НЕ оприлюднення?!!
Де грьобана ЗЕ-ШОБЛА, яка все обіцяла, все гарантувала, "мамой кляляся"?!
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20.05.2024 16:14 Відповісти
командував північною зоною АТО і кинув Марік напризволяще нинішній главком сухопутних військ павлюк (15 березня 2022 року знятий з посади командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB ООС ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] і призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА )

"екстрагірував" (себто здав) ЗЄля самолічно
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20.05.2024 16:32 Відповісти
а кто их отпустит если так раздули то что других пленных выпустили и высмеивали русских что они "нацистов обменяли"
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20.05.2024 16:36 Відповісти
Виходу чи здачі зеленським і будановим в полон?! Виходу, пишите,що ж тоді Оленівка!?
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20.05.2024 17:11 Відповісти
 
 