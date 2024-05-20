У російському полоні досі перебувають понад 1900 військових з "Азовсталі"
Сьогодні, 20 травня, друга річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Однак понад 1900 з них досі перебувають у російському полоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє Маріупольска міська рада.
"Сьогодні - друга річниці виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". 86 днів героїчної оборони Маріуполя та більше ніж два роки у полоні росіян. Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці й зараз продовжують боротьбу у полоні. Понад 1900 військових з Азовсталі все ще знаходяться у неволі", - йдеться у повідомленні.
У міськраді наголосили, що кожного дня триває боротьба за звільнення з полону та повернення додому українських військових.
"Пам’ятаємо про ваш внесок у нашу незалежність", - звертається міська влада до захисників Маріуполя.
Як повідомлялося, 16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тис. українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них. Більшість захисників окупанти утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.
Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного п'ятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою з російськими окупантами, загинув 21-річний захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". У вересні 2022 його повернули з російського полону.
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Вагнерівці з московї, могли б це підтвердити, з самозванним його друХАМ…
Мабіхуть, під кінець свого Конституційного строку, він покається, ставши на коліна перед Українцями, за свої «здобутки-зашквари»…
Якщо єрмак, йому недозволить… бо тоді його, взагалі НЕОБХІДНО притягнути до відповідальності за порушення повноважень ПУ!
Але їм було обіцяно Зеленським що через трохи будуть вдома.
Де грьобана ЗЕ-ШОБЛА, яка все обіцяла, все гарантувала, "мамой кляляся"?!
"екстрагірував" (себто здав) ЗЄля самолічно