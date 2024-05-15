Українську делегацію на "Євробаченні-2024" оштрафували за футболки із написом "Free Azovstal Defenders". ФОТО
Представники української делегації на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" отримали фінансовий штраф за те, що одягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders", що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла представниця України на "Євробаченні-2024" Alyona Alyona.
За словами співачки, на конкурсі охорона перевіряла весь одяг, оскільки будь-які написи та назви брендів були заборонені. Якщо на одязі виявляли напис, то його просили зняти або ж заклеювали написи чорним скотчем.
З’явитися у таких футболках було дуже ризиковою задачею
Перед тим, як іти до грін-руму, представники української делегації вдягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders" ("Звільнить захисників Азовсталі", - ред.), сховавши їх під іншим одягом.
"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати й саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - розповіла співачка.
За її словами, складнощі в української делегації почались ще на етапі створення футболок: типографії або не працювали, або відмовлялися наносити принт з текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Врешті-решт одна з типографій після п’ятого дзвінка погодилася допомогти.
Представниця України також додала, що "неймовірно рада", що їм вдалося нагадати світу про українських військовополонених.
Нагадаємо, переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце з 453 балами.
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Цікаво інше: чи були на Євробаченні русняві фанати зі своїми футболками, і чи отримали вони штрафи за них?
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
Так, саме ця- хрюша, оскільки страждає не на генетичний спадок чи хворобу, а ненаситний як у свиней апетит, котрим вбиває власний організм ще й веде себе як пародія на жінку та жіночність.
"Сцикопіхота, я 25 років живу в Німеччині, маю жінку німкеню, поляк з роду дворян, ти що бидло думаєш, що я повинен тебе захищати? На ЗСУ я давав не малі гроші, поки керував військом Залужний. Великий генерал, Великий. Ви його просрали і я маю повернутись щоб вас захищати. А дулю холоп з маком ти бачив "
Ну, великий вояка, то як там в Німеччині 25 років воювати, підполковник, 66 років, обороняв Чонгар і був на 2 війнах?
До чого тут Азов?
Штраф делеганціі хто буде сплачувати?українські платники податків? Вам що гроші немає де дівати?
"Свободу захисникам азовп" плакат могли розгорнути при виході або перед входом. А так тіпу герої: "ми не побоялися штрафу!"
Такого количества извращенцев на сцене помоему раньше не было.
Хотя технически, картинка, видеоэффекты и т.д. -- все супер.
Ну х.з., то ли я старею, то ли действительно с европейской песенной поп-индустрией что то происходит....
Якщо чесно - то такий євросоюз нам і нах. не потрібен. А ми йому - вони це демонструють щоднини і щогодини.