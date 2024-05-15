Українську делегацію на "Євробаченні-2024" оштрафували за футболки із написом "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Представники української делегації на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" отримали фінансовий штраф за те, що одягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders", що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла представниця України на "Євробаченні-2024" Alyona Alyona.

За словами співачки, на конкурсі охорона перевіряла весь одяг, оскільки будь-які написи та назви брендів були заборонені. Якщо на одязі виявляли напис, то його просили зняти або ж заклеювали написи чорним скотчем.

З’явитися у таких футболках було дуже ризиковою задачею

Перед тим, як іти до грін-руму, представники української делегації вдягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders" ("Звільнить захисників Азовсталі", - ред.), сховавши їх під іншим одягом.

"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати й саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - розповіла співачка.





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За її словами, складнощі в української делегації почались ще на етапі створення футболок: типографії або не працювали, або відмовлялися наносити принт з текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Врешті-решт одна з типографій після п’ятого дзвінка погодилася допомогти.

Представниця України також додала, що "неймовірно рада", що їм вдалося нагадати світу про українських військовополонених.

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Нагадаємо, переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце з 453 балами.