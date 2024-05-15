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Українську делегацію на "Євробаченні-2024" оштрафували за футболки із написом "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Представники української делегації на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" отримали фінансовий штраф за те, що одягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders", що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла представниця України на "Євробаченні-2024" Alyona Alyona.

За словами співачки, на конкурсі охорона перевіряла весь одяг, оскільки будь-які написи та назви брендів були заборонені. Якщо на одязі виявляли напис, то його просили зняти або ж заклеювали написи чорним скотчем.

З’явитися у таких футболках було дуже ризиковою задачею

Перед тим, як іти до грін-руму, представники української делегації вдягли футболки з написом "Free Azovstal Defenders" ("Звільнить захисників Азовсталі", - ред.), сховавши їх під іншим одягом.

"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати й саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - розповіла співачка.

Співачка alyona alyona у футболці Free Azovstal Defenders на Євробаченні-2024
Співачка alyona alyona у футболці Free Azovstal Defenders на Євробаченні-2024

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна - на третьому місці

За її словами, складнощі в української делегації почались ще на етапі створення футболок: типографії або не працювали, або відмовлялися наносити принт з текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Врешті-решт одна з типографій після п’ятого дзвінка погодилася допомогти.

Представниця України також додала, що "неймовірно рада", що їм вдалося нагадати світу про українських військовополонених.

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Нагадаємо, переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце з 453 балами.

Автор: 

Євробачення (604) Азовсталь (442) штраф (1862) alyona alyona Альона Савраненко (4)


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Топ коментарі
+14
От якби вони показали замісць напису оголені генеталії тоді б жюрі присвоїло перше місце і видали премію
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15.05.2024 09:57
+11
Наши что до сих пор не вдупляют что евровижн это левацкий фестик для которого подойдут только темы пестиков и тычынок.90%того гейпарада слыхом не слыхали про азов.и цивильным в швеции пох вообще как и нам было пох на войну в сирии.нам просто повезло с географией)ну и что кацапы вторая армия только на бумаге
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15.05.2024 09:55
+10
Два роки тому почули.
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
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15.05.2024 10:02
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Штраф - фігня.
Цікаво інше: чи були на Євробаченні русняві фанати зі своїми футболками, і чи отримали вони штрафи за них?
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15.05.2024 09:54 Відповісти
Так кацапів же на Євробачення не пускають
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15.05.2024 10:01 Відповісти
Як глядачів теж?
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15.05.2024 10:03 Відповісти
Не знаю... Я б, приміром, не пускав
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15.05.2024 10:05 Відповісти
Певен, що пускають. Толерантність ж.
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15.05.2024 10:11 Відповісти
Деніс,ну нащо розганяти якусь зраду?Ніхто паспортів на вході-не провіряє.Уважно прочитай-Альона сказала,що будь які надписи на одягу -заборонені.Хоч Прадо,Гуччі.чи кацапи.Наша делегація пішла на порушення -свідомо.Молодці.Все ж краще ніж показувати голу сраку у Києві,чи обливати фарбою світові художні шедеври в Луврі,чи музеї Прадо у Мадріді...
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15.05.2024 11:37 Відповісти
Просто цікаво, русня своїми ганчірками махала на Євробаченні, і чи зійшло це їм з рук.
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15.05.2024 11:42 Відповісти
То були прапори Сербії
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15.05.2024 20:20 Відповісти
Тільки таких як Люська Абристович.
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15.05.2024 10:24 Відповісти
Наши что до сих пор не вдупляют что евровижн это левацкий фестик для которого подойдут только темы пестиков и тычынок.90%того гейпарада слыхом не слыхали про азов.и цивильным в швеции пох вообще как и нам было пох на войну в сирии.нам просто повезло с географией)ну и что кацапы вторая армия только на бумаге
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15.05.2024 09:55 Відповісти
Два роки тому почули.
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
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15.05.2024 10:02 Відповісти
Треба товкти усім і усюди про полонених, це не завадить. Хоч одна людина взнає - і то вже результат, а глядачів по усьому світі досить.
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15.05.2024 10:32 Відповісти
не знав, що ви ********** вподобайкати під дописами свіжовилуплених кокоджамб, прикро... Щодо:"Треба товкти усім і усюди про полонених", підтримую, але наголошую, що саме у підтексті лідора вЗесвіту, саме котрого вина до цього призвела і саме котрий надав наказ "Азовцям" здатися, щоб отримувати тортури.
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15.05.2024 10:45 Відповісти
Цими футболками ніхто не знімає провину із Зєрмака. Ні, навіть не провину, а кривавий злочин, будь вони прокляті разом з усім родом.
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15.05.2024 11:02 Відповісти
А хрюшею називати повну українську жінку, яка виступила за врятування полонених - ото якраз по подоляківські.
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15.05.2024 11:05 Відповісти
читайте уважно текст, оскільки надписи на футболках були у делегації (на халяву)...
Так, саме ця- хрюша, оскільки страждає не на генетичний спадок чи хворобу, а ненаситний як у свиней апетит, котрим вбиває власний організм ще й веде себе як пародія на жінку та жіночність.
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15.05.2024 11:20 Відповісти
По-перше, ви не знаєте про її стан здоров'я і генетичний спадок. Навіть, якщо вона любить смачненьке, може, щоб заїсти стрес і це одразу позначається на її фігурі, то це її слабкість і особливість організму. Дехто їсть, як не в себе, а глистяк глистяком. Та, у будь якому випадку, українську жінку називати хрюшею не може жоден чоловік. Це може тільки прищавий підліток, або жінка, особливо коли повненька жінка користується увагою чоловіків. У Альони статура явно не від переїдання, а про її поведінку не йшлося.
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15.05.2024 12:07 Відповісти
Добре, всі ненажерливо-застресовані ваші бо я на них і не претендую... Щодо того слова, однозначно, що я полестив такій вишуканій панянці із необмеженими зовнішніми ресурсами, котрі змушена підтримувати для незабутності потуги співу. Підходить?
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15.05.2024 12:21 Відповісти
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15.05.2024 15:02 Відповісти
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15.05.2024 15:03 Відповісти
От якби вони показали замісць напису оголені генеталії тоді б жюрі присвоїло перше місце і видали премію
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15.05.2024 09:57 Відповісти
спробуйте знайти оголену геніталію під тією масою жиру у тієї хрюші.
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15.05.2024 10:08 Відповісти
Тм невихована свиня
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15.05.2024 11:03 Відповісти
Ну якщо підарам перше місце присуджують то що там говорити про футболки...
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15.05.2024 09:59 Відповісти
Я не домаю, що то спраяжні глмосексуалісти. То вмітатори, які імітують гомосексуалістів, щоб сподобатись справжнім гомосексуалістам, які власне і рулять європейським шиу-бізнесом. Ви праві, без оцих гомосексуальних образів оті імітатори перше місце не взяли б.
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15.05.2024 10:48 Відповісти
Перші місця присвоюють гомосексуалістам .... а ті кого ви згадали у нас керують країною...
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15.05.2024 11:06 Відповісти
Так їх же вумний нарід вибрав...
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15.05.2024 11:28 Відповісти
бабла для півічок, а тим паче їхньої делегації не шкода... Не вкрали б на це, то поклали б асфальт в сторону кацапського вторгнення чи профінансували тротуари із комунікаціями у прифронтових містечках... Зате 3-те місце серед усіх фриків та народжених не тієї статі, що статевий потяг у Європі.
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15.05.2024 10:04 Відповісти
Щодо бабла - то заробили вони у кілька раз більше, ніж витратили.
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15.05.2024 11:43 Відповісти
бульTierre, нахіба мені пишеш, якщо знаєш моє ставлення до твоєї пригніченої особи? Дивний зебіле, кому заробили, можливо тобі та таким як ти 73% клінічних ідіотів Вавививерженців?
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15.05.2024 11:56 Відповісти
Хворе створіння.
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15.05.2024 11:59 Відповісти
знаю, давно вже на тебе не реагую, хоча ти ще той "переможець пісенного конкурсу".
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15.05.2024 12:05 Відповісти
Не цікавлюсь Євробаченням. Після ABBA з позитивної сторини там дивитись нічого. На жаль, проект був не поганий. Але діма білан все згадив.
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15.05.2024 10:07 Відповісти
ого, тобі вояка, 66 років і ти в курсі хто такий діма білан ... брехло... ось так паляться дермаково-подляцькі боти
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15.05.2024 10:54 Відповісти
ага... на сусідні темі ти написало, тупе:
"Сцикопіхота, я 25 років живу в Німеччині, маю жінку німкеню, поляк з роду дворян, ти що бидло думаєш, що я повинен тебе захищати? На ЗСУ я давав не малі гроші, поки керував військом Залужний. Великий генерал, Великий. Ви його просрали і я маю повернутись щоб вас захищати. А дулю холоп з маком ти бачив "

Ну, великий вояка, то як там в Німеччині 25 років воювати, підполковник, 66 років, обороняв Чонгар і був на 2 війнах?
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15.05.2024 11:02 Відповісти
О, який стілєц знайомий ... "романов" - це ти? Ботоферма ненависників і пересрачників для українців паше вавсю. Затарились в "Машє і Мєдвєдє", а тепер лайном дрищите на пару? Негідники!
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15.05.2024 22:56 Відповісти
Це конкурс ЛГБТ-дегенератів, але на жаль підери мають фінансовий і політичний вплив у світі..і з цим приходиться рахуватися..ігнорувати цей підерфестиваль не можна...бо альтернатива скрєпи різних мастей і широкого спектру від дебільних кацапів зі сталіним, ісламських середньовічних зомбі, на сонцем кім ір сена
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15.05.2024 10:08 Відповісти
Очень сомнительная идея упоминать Азов находясь среди экземпляров типа занявшего 1 место и таким образом ставить на одну планку... Это УНИЗИТЕЛЬНО для Азова!
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15.05.2024 10:17 Відповісти
Ще скажіть, що русня сама на Євробачення не поїхала, щоб не принижувати память дєдов.
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15.05.2024 10:27 Відповісти
Для Азова нічого не може бути принизливим. Принизливо для громадян забути про них.
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15.05.2024 10:36 Відповісти
Штраф за "нечестную" конкуренцию! Там столько "рекламного" места на бюсте ! Ни у кого другого из участников конкурса и в помине нет!)
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15.05.2024 10:20 Відповісти
Що за розмови? Як неможна мати написи навіть брендів то не можна. Закон є для всіх. Знову 'а ми їітріші!"
До чого тут Азов?
Штраф делеганціі хто буде сплачувати?українські платники податків? Вам що гроші немає де дівати?
"Свободу захисникам азовп" плакат могли розгорнути при виході або перед входом. А так тіпу герої: "ми не побоялися штрафу!"
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15.05.2024 10:44 Відповісти
..баний цирк і шапітолій та нескінчена ганьба від 2019року.
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15.05.2024 10:48 Відповісти
Русня: закон - ето хорошо, когда всє вокруг законопослушниє, і только ми нарушаєм.
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15.05.2024 11:49 Відповісти
Також цікаво, ну побачив нарід той напис - як то вплинуло чи могло вплинути на поміч азовцям?? Відповідь проста: то все - типова зарисовка, демонстрація патріотизму, який завідома там не спрацює, але показати, які вони дурні і чхаючи на правила - оце нормально, це патріотично. Апріорі на виході нуль, вмантулено штраф та затикано пиками, що не там, дєвочкі, ви свої футболки одягли.
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15.05.2024 23:01 Відповісти
имел неосторожность в этом году краем глаза видеть это действо (евровидение).

Такого количества извращенцев на сцене помоему раньше не было.
Хотя технически, картинка, видеоэффекты и т.д. -- все супер.

Ну х.з., то ли я старею, то ли действительно с европейской песенной поп-индустрией что то происходит....
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15.05.2024 11:09 Відповісти
О, КРВА!!!
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15.05.2024 11:20 Відповісти
Нажаль, не цікавлюсь євробаченням, але з погляду на коменти хотів би зауважити, - пісні співають геі, а підари - на банковій, у судах, у прокуратурі, сбу, батальйон монако тощо. Більше не плутайте!
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15.05.2024 11:44 Відповісти
Жалюгідна позиція організаторів
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15.05.2024 11:58 Відповісти
Из-за Палестины самый политический конкурс в мире вдруг стал вне политики.
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15.05.2024 13:24 Відповісти
Не вистачає лише художніх ефектів і перше місце гарантоване

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15.05.2024 12:24 Відповісти
А те, що демонструють х-й з яйцями і сраку та сороміцькі жести і коливання НА ВЕСЬ СВІТ у т.ч. і діти дивляться на цю європейську "культуру" - то норма?
Якщо чесно - то такий євросоюз нам і нах. не потрібен. А ми йому - вони це демонструють щоднини і щогодини.
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15.05.2024 15:03 Відповісти
Не треба змішувати підарастичний конкурс з Євросоюзом. А то якось звучить дуже промосковськи.
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15.05.2024 20:44 Відповісти
В дійсності в Європі не менше не ******* підарасню, тільки от біда - заборонено про це говорити в голос, і реально можна постраждати за це. І сьогодні підарасня це вже відчуває, що та колишня квазі-толерантність до них суттєво знизилась. А от на Євровіжені - вони ще герої, вони там у своєму соці. Але скоро все зміниться, просто потрібно методично і розумно доводити про цінності сім*ї, відносини між чоловіком та жінкою, а не волати по-москальськи "всєх пі..рав нада казніть".
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15.05.2024 23:08 Відповісти
повністю згоден з попередніми дописувачами щодо мразотності євробачення, але це не відміняє того факту, що пані альона сп...ізділа трошки
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15.05.2024 18:11 Відповісти
От ніяк не зрозумію - яким чином, під час війни, ось ця участь допомогла військовим ЗСУ - от просто з'явитись на цьому форумі геєв та сплатити штраф - так. Треба було досить мало - фано, презедент України і все - мав би успіх шалений.
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15.05.2024 19:15 Відповісти
Краще вдягатися під трансвестита або підараса. Це лише в +.
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15.05.2024 20:42 Відповісти
Треба було написати "ми підори" і їм би дали медалі і гроші а так кому той Азов в гейжопі потрібний.
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15.05.2024 21:11 Відповісти
 
 