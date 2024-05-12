У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна - на третьому місці
Переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У ніч з 11 на 12 травня 2024 року у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024.
За результатами голосування журі та глядачів перше місце посіли Nemo зі Швейцарії. Другим став представник Хорватії. Український дует alyona alyona та Jerry Heil – на 3-му місці.
12 балів Україна отримала від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від журі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції. Загалом від журі Україна отримала 146 балів та посіла 5 сходинку за результатами голосування журі.
Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів. У підсумку Україна посіла третє місце з 453 балами.
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А самий кращий-веселий номер https://youtu.be/7nidDtyS0Wo?si=DmeQrbfttHAG9GA4 був у Фінляндії (як там, Windows95man)
Але, пробачте, а що це в світі робиться????!!!!
Все перейшло під жорстке керівництво таємного глобального масонського уряду чи інопланетян?
Що за безальтернативний вибір швейцарського педика усіми професійними жюрі-музикантами?
Навіть за "блакитних" незрозуміло - там ще відвертий британський номер був, навіть виразніший та професійніший ...
Мої фаворити )
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6tVGKzfhU Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy, 2017, official video)
https://www.youtube.com/watch?v=wO9g5t3VSuw Alika - Bridges (Estonia, 2023, official video)
https://www.youtube.com/watch?v=yBrADG8lWFY Nina Kraljić - Lighthouse (Croatia, 2016, official video)
https://youtu.be/7d__XXiVJkE Kobi Marimi - Home (Israel, Eurovision 2019, official video)
Нафуй тре то євроблядство.
євробачення справляється з цією задачею
The Pineapple Thief https://www.youtube.com/watch?v=7nooe94rQ2Q