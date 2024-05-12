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У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна - на третьому місці

Nemo

Переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ніч з 11 на 12 травня 2024 року у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024.

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За результатами голосування журі та глядачів перше місце посіли Nemo зі Швейцарії. Другим став представник Хорватії. Український дует alyona alyona та Jerry Heil – на 3-му місці.

Результати Євробачення-2024

12 балів Україна отримала від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від журі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції. Загалом від журі Україна отримала 146 балів та посіла 5 сходинку за результатами голосування журі.

Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів. У підсумку Україна посіла третє місце з 453 балами.

Автор: 

Євробачення (604) музика (485)


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Топ коментарі
+45
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12.05.2024 07:18
+41
Грьобаний крінж. Цей світ просто йо***ся! Євробачення перетворилося на дурдом, гірше, ніж 95 квартал.
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12.05.2024 03:05
+31
на слідуюче Євробачення поїде Альша-Альоша

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12.05.2024 07:34
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По музиці найкращою https://youtu.be/N8YuQzJLR_k?si=hZtaR88u7sRXRZVw була Литва
А самий кращий-веселий номер https://youtu.be/7nidDtyS0Wo?si=DmeQrbfttHAG9GA4 був у Фінляндії (як там, Windows95man)

Але, пробачте, а що це в світі робиться????!!!!
Все перейшло під жорстке керівництво таємного глобального масонського уряду чи інопланетян?
Що за безальтернативний вибір швейцарського педика усіми професійними жюрі-музикантами?
Навіть за "блакитних" незрозуміло - там ще відвертий британський номер був, навіть виразніший та професійніший ...
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12.05.2024 14:58 Відповісти
Фейерверки з трусів у фінна були прикольні, ржачний номер. Ще Норвегія сподобалась, вікінги однозначно.
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12.05.2024 16:07 Відповісти
На минулорічному Євробаченні були непагані пісні, трохи поповнив плейлист. На цьому... якось вже не те. Є такі, що можна дослухати, але не більше. / Але ж не завжди там так пагано. Цікаво, кому що сподобалось з минулих конкурсів?

Мої фаворити )
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6tVGKzfhU Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy, 2017, official video)

https://www.youtube.com/watch?v=wO9g5t3VSuw Alika - Bridges (Estonia, 2023, official video)

https://www.youtube.com/watch?v=yBrADG8lWFY Nina Kraljić - Lighthouse (Croatia, 2016, official video)

https://youtu.be/7d__XXiVJkE Kobi Marimi - Home (Israel, Eurovision 2019, official video)
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12.05.2024 15:45 Відповісти
Перемогу здобуло "вони" ))))))
Нафуй тре то євроблядство.
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12.05.2024 16:02 Відповісти
Блін, я мабуть, вікінг в душі, мені Норвегія сподобалась, така пісня, наче її десь на драккарі виконують.
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12.05.2024 16:04 Відповісти
Євробачення деградувало, нажаль.
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12.05.2024 16:43 Відповісти
Коли я читаю в Біблії оповідь про Содом і Гоморру, співставляю з сьогоднішніми часами, то приходжу до висновку, що в недалекому майбутньому почнуться знищуватись цілі міста сіркою і вогнем. Крім того люди почнуть сліпнути. Напевно потрібно задуматись про причини, які ведуть до неприродної орієнтації людства. Потрібно берегти навколишнє середовище, думати про корисне людині харчування.
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12.05.2024 17:01 Відповісти
для того щоб керувати людьми їх треба зробити глупими

євробачення справляється з цією задачею
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12.05.2024 17:38 Відповісти
PORCUPINE TREE https://www.youtube.com/watch?v=OcYgeDhIEQI
The Pineapple Thief https://www.youtube.com/watch?v=7nooe94rQ2Q
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12.05.2024 17:48 Відповісти
Все ж таки добре, що на Євробаченні нема останні 3 роки росіян. Хоча вони і не показували гарних результатів, але якось діставали своєю присутністю, без них якось приємніше дивитися шоу.
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12.05.2024 18:47 Відповісти
Что за совковое брюзжание здесь, вас приобщили к европейскому искусству, а вы невежды снова чем-то недовольны.
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12.05.2024 19:35 Відповісти
Ніколи ще маскульт (яким є і Євробачення) не був так близько до порно... ***** 🤐
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12.05.2024 20:40 Відповісти
ужасть просто. і це обирають країни і шлють на цей конкурс. як таке обрати можна???
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12.05.2024 20:49 Відповісти
Треба було Бубочку послать. Хай би їм там пісюном на роялі збацав - перше місце точно його б було. Все рівно він ні на шо більше не здатен. А ні. Бубочку чекає лава підсудних за держзраду
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12.05.2024 21:01 Відповісти
кому це лайно потрібно?
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12.05.2024 21:58 Відповісти
Цензор, ви вже зовсім? Ви теж ведетесь на це pronounce-божевілля? Яке ще "посіли Nemo"?
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14.05.2024 00:23 Відповісти
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