У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна - на третьому місці

Переможцями Євробачення-2024 стали Nemo зі Швейцарії. Україна посіла третє місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ніч з 11 на 12 травня 2024 року у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024.

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За результатами голосування журі та глядачів перше місце посіли Nemo зі Швейцарії. Другим став представник Хорватії. Український дует alyona alyona та Jerry Heil – на 3-му місці.

12 балів Україна отримала від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від журі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції. Загалом від журі Україна отримала 146 балів та посіла 5 сходинку за результатами голосування журі.

Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів. У підсумку Україна посіла третє місце з 453 балами.