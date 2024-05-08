Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представить Україну у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Аlyona Аlyona та Jerry Heil знову заспівають "Teresa & Maria" на фінальному концерті, що відбудеться 11 травня о 22:00 в Мальме (Швеція).

Наші учасниці також збирають кошти на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак школи у Великій Костромці на Дніпропетровщині. Планують зібрати 10 мільйонів гривень.

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