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Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024

Україна у фіналі Євробачення 2024

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представить Україну у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Аlyona Аlyona та Jerry Heil знову заспівають "Teresa & Maria" на фінальному концерті, що відбудеться 11 травня о 22:00 в Мальме (Швеція).

Наші учасниці також збирають кошти на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак школи у Великій Костромці на Дніпропетровщині. Планують зібрати 10 мільйонів гривень.

Читайте: Збій у "Дії" під час відбору на Євробачення стався через рекордне навантаження, - ЗМІ

Автор: 

Євробачення (604) alyona alyona Альона Савраненко (4)


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Топ коментарі
+7
пісню споганили. Була нормальна пісня. Хто дам їм право так її спотворити?

про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
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08.05.2024 00:35
+6
Превратили Шоу Талантов в Шоу фриков...
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08.05.2024 01:03
+6
Тимон и тумба?
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08.05.2024 05:18
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Серед цього півфіналу, наша пісня була найкращою і постановка відеоряду була на висоті.
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08.05.2024 00:34 Відповісти
єдине що було нормальне - то наш відеоряд. Але нагадую, конкурс вокальний.
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08.05.2024 00:37 Відповісти
У кого там була краща пісня ніж наша?
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08.05.2024 00:39 Відповісти
кожному своє. Але наші дуже погано переробили. А був майже шедевр.
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08.05.2024 00:42 Відповісти
цілком погоджуюсь з Вами. Хочу згадати, коли був відбір у 16 році The Hardkiss - Helpless, їх так само знищили (1-й тур і фінал нацвідбору, щоб пройшла ота "творча" недокримчанка...або ту ж саму Паш чи 100 відсоткову переможницю Марув чи Круть. Колись і в поляків колись зарізали стовідсоткову переможницю на Євробачення Маргарет замінили на якогось хлопа (погугліть і впевнитися). згадую 2022 рік, війна у розпалі, і як українську чудову вокалісту і бандуру з сумним героїчним відеорядом замінили на дует негра і фріка.
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08.05.2024 08:18 Відповісти
пісню споганили. Була нормальна пісня. Хто дам їм право так її спотворити?

про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
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08.05.2024 00:35 Відповісти
Вся палестинская символика была запрещена. На входе всех тщательно обыскивали. А араба с палестинскими корнями, которого выпустили на сцену забыли обыскать? Бгг.
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08.05.2024 00:52 Відповісти
Ну, не скажіть. Зараз після таких коментів глянув на ютьюбі їх виступ - гарно ж.
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08.05.2024 01:55 Відповісти
Ну что ж ты так, Гена....
Потратил пол-часа, а голых нифига не нашёл.
Не хорошо!
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08.05.2024 10:23 Відповісти
Превратили Шоу Талантов в Шоу фриков...
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08.05.2024 01:03 Відповісти
Коли шашлик? Координати млять. Шааітон в перекладі шапіто ну ви зрозуміли адекватні
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08.05.2024 01:46 Відповісти
Їхав їхав козак під копитом камінь тріснув....да раз два під копитом., Багато ще нас
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08.05.2024 01:49 Відповісти
Може не так ,але ще поммню
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08.05.2024 01:51 Відповісти
не смотрел, но осуждаю.
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08.05.2024 02:21 Відповісти
Тимон и тумба?
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08.05.2024 05:18 Відповісти
Коли головнокомандувач блаЗЕнь, то й перемоги України лише на культурному фронті.
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08.05.2024 05:40 Відповісти
Культурному?! Нічого не перепутали? Хоча, так й культура, коли блазень...
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08.05.2024 08:39 Відповісти
Гарний виступ був
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08.05.2024 08:19 Відповісти
наразі ці гроші потребують ЗСУ, а не євробачення. для 73% зепридурків ця хрінь важливіша ніж фронт.
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08.05.2024 08:25 Відповісти
Мы должны знать что отдельные страны "нищеброды" не поехали на конкурс. Дорого.
Алена выступала на чешские деньги. Для самой Чехии это дорого.
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08.05.2024 08:32 Відповісти
А правильно было чтоб все кто голосовал в отборе за украинских соловьев, приложили по 10 тысяч. На эти деньги и надо было ехать.
"Я конечно собирался отомстить, но не знал что это стоит 50 долларов"
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08.05.2024 08:36 Відповісти
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08.05.2024 08:30 Відповісти
для чого нам цей цирк на дроті, коли вмирають українці?
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08.05.2024 08:37 Відповісти
Вмирають не тут, вмирають в іншій реальності. А тут реальність шоу, кварталу, дизелів... тут весело і, головне, не стріляють, ракети не літають і люди не гинуть. А ще тут шашлики...
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08.05.2024 08:42 Відповісти
Наші гарно виступили, молодці. Але я трохи тойго, трохи в шоці була) Ірландія прогнала бісовщину, прикольний перформанс, театральне дійство, але ірландці страшно віруючі, прямо фанатично в більшій своїй массі, я думаю що не все старше покоління ірландців, хто це бачив, пережило цей виступ))) Британці трохи перегнули, як на мене, було схоже на гейпорно чи якось так. Фіни з трусами порвали)) смішно було)) Хорвати сподобалися
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08.05.2024 10:12 Відповісти
Один сказав, що Україна, як та повія! НАСПРАВДІ Стара Еуропа - справжня повія і прихисток різних збоченців, та криміналу. Скоро там будуть одні вузькоокі, чорно-червоно-жовті пики.
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12.05.2024 12:21 Відповісти
 
 