Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представить Україну у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Аlyona Аlyona та Jerry Heil знову заспівають "Teresa & Maria" на фінальному концерті, що відбудеться 11 травня о 22:00 в Мальме (Швеція).
Наші учасниці також збирають кошти на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак школи у Великій Костромці на Дніпропетровщині. Планують зібрати 10 мільйонів гривень.
Топ коментарі
+7 Gen #576077
показати весь коментар08.05.2024 00:35
+6 Alex_Dimitrov
показати весь коментар08.05.2024 01:03
+6 Мойша Одесский #518718
показати весь коментар08.05.2024 05:18
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про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
Потратил пол-часа, а голых нифига не нашёл.
Не хорошо!
Алена выступала на чешские деньги. Для самой Чехии это дорого.
"Я конечно собирался отомстить, но не знал что это стоит 50 долларов"