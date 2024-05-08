Украина вышла в финал Евровидения-2024
Дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil представит Украину в финале песенного конкурса "Евровидение-2024".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
АІуопа АІуопа и Jerry Heil снова споют "Teresa & Maria" на финальном концерте, который состоится 11 мая в 22:00 в Мальме (Швеция).
Наши участницы также собирают средства на восстановление разрушенной в результате российских атак школы в Большой Костромке на Днепропетровщине. Планируют собрать 10 миллионов гривен.
Топ комментарии
+7 Gen #576077
показать весь комментарий08.05.2024 00:35
+6 Alex_Dimitrov
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+6 Мойша Одесский #518718
показать весь комментарий08.05.2024 05:18
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про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
Потратил пол-часа, а голых нифига не нашёл.
Не хорошо!
Алена выступала на чешские деньги. Для самой Чехии это дорого.
"Я конечно собирался отомстить, но не знал что это стоит 50 долларов"