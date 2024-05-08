РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5259 посетителей онлайн
Новости
10 393 26

Украина вышла в финал Евровидения-2024

Україна у фіналі Євробачення 2024

Дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil представит Украину в финале песенного конкурса "Евровидение-2024".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

АІуопа АІуопа и Jerry Heil снова споют "Teresa & Maria" на финальном концерте, который состоится 11 мая в 22:00 в Мальме (Швеция).

Наши участницы также собирают средства на восстановление разрушенной в результате российских атак школы в Большой Костромке на Днепропетровщине. Планируют собрать 10 миллионов гривен.

Также читайте: Хакеры не причастны к сбою в "Дії", - Минцифры

Автор: 

Евровидение (777) alyona alyona Алена Савраненко (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
пісню споганили. Була нормальна пісня. Хто дам їм право так її спотворити?

про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:35
+6
Превратили Шоу Талантов в Шоу фриков...
показать весь комментарий
08.05.2024 01:03
+6
Тимон и тумба?
показать весь комментарий
08.05.2024 05:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серед цього півфіналу, наша пісня була найкращою і постановка відеоряду була на висоті.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:34 Ответить
єдине що було нормальне - то наш відеоряд. Але нагадую, конкурс вокальний.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:37 Ответить
У кого там була краща пісня ніж наша?
показать весь комментарий
08.05.2024 00:39 Ответить
кожному своє. Але наші дуже погано переробили. А був майже шедевр.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:42 Ответить
цілком погоджуюсь з Вами. Хочу згадати, коли був відбір у 16 році The Hardkiss - Helpless, їх так само знищили (1-й тур і фінал нацвідбору, щоб пройшла ота "творча" недокримчанка...або ту ж саму Паш чи 100 відсоткову переможницю Марув чи Круть. Колись і в поляків колись зарізали стовідсоткову переможницю на Євробачення Маргарет замінили на якогось хлопа (погугліть і впевнитися). згадую 2022 рік, війна у розпалі, і як українську чудову вокалісту і бандуру з сумним героїчним відеорядом замінили на дует негра і фріка.
показать весь комментарий
08.05.2024 08:18 Ответить
пісню споганили. Була нормальна пісня. Хто дам їм право так її спотворити?

про костюми інших учасників взалі мовчу. Голі, без трусів, бюстагалтерів і т.п. Швед з палестинськими хустками.... Подуріла європа. Якщо це була вона.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:35 Ответить
Вся палестинская символика была запрещена. На входе всех тщательно обыскивали. А араба с палестинскими корнями, которого выпустили на сцену забыли обыскать? Бгг.
показать весь комментарий
08.05.2024 00:52 Ответить
Ну, не скажіть. Зараз після таких коментів глянув на ютьюбі їх виступ - гарно ж.
показать весь комментарий
08.05.2024 01:55 Ответить
Ну что ж ты так, Гена....
Потратил пол-часа, а голых нифига не нашёл.
Не хорошо!
показать весь комментарий
08.05.2024 10:23 Ответить
Превратили Шоу Талантов в Шоу фриков...
показать весь комментарий
08.05.2024 01:03 Ответить
Коли шашлик? Координати млять. Шааітон в перекладі шапіто ну ви зрозуміли адекватні
показать весь комментарий
08.05.2024 01:46 Ответить
Їхав їхав козак під копитом камінь тріснув....да раз два під копитом., Багато ще нас
показать весь комментарий
08.05.2024 01:49 Ответить
Може не так ,але ще поммню
показать весь комментарий
08.05.2024 01:51 Ответить
не смотрел, но осуждаю.
показать весь комментарий
08.05.2024 02:21 Ответить
Тимон и тумба?
показать весь комментарий
08.05.2024 05:18 Ответить
Коли головнокомандувач блаЗЕнь, то й перемоги України лише на культурному фронті.
показать весь комментарий
08.05.2024 05:40 Ответить
Культурному?! Нічого не перепутали? Хоча, так й культура, коли блазень...
показать весь комментарий
08.05.2024 08:39 Ответить
Гарний виступ був
показать весь комментарий
08.05.2024 08:19 Ответить
наразі ці гроші потребують ЗСУ, а не євробачення. для 73% зепридурків ця хрінь важливіша ніж фронт.
показать весь комментарий
08.05.2024 08:25 Ответить
Мы должны знать что отдельные страны "нищеброды" не поехали на конкурс. Дорого.
Алена выступала на чешские деньги. Для самой Чехии это дорого.
показать весь комментарий
08.05.2024 08:32 Ответить
А правильно было чтоб все кто голосовал в отборе за украинских соловьев, приложили по 10 тысяч. На эти деньги и надо было ехать.
"Я конечно собирался отомстить, но не знал что это стоит 50 долларов"
показать весь комментарий
08.05.2024 08:36 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2024 08:30 Ответить
для чого нам цей цирк на дроті, коли вмирають українці?
показать весь комментарий
08.05.2024 08:37 Ответить
Вмирають не тут, вмирають в іншій реальності. А тут реальність шоу, кварталу, дизелів... тут весело і, головне, не стріляють, ракети не літають і люди не гинуть. А ще тут шашлики...
показать весь комментарий
08.05.2024 08:42 Ответить
Наші гарно виступили, молодці. Але я трохи тойго, трохи в шоці була) Ірландія прогнала бісовщину, прикольний перформанс, театральне дійство, але ірландці страшно віруючі, прямо фанатично в більшій своїй массі, я думаю що не все старше покоління ірландців, хто це бачив, пережило цей виступ))) Британці трохи перегнули, як на мене, було схоже на гейпорно чи якось так. Фіни з трусами порвали)) смішно було)) Хорвати сподобалися
показать весь комментарий
08.05.2024 10:12 Ответить
Один сказав, що Україна, як та повія! НАСПРАВДІ Стара Еуропа - справжня повія і прихисток різних збоченців, та криміналу. Скоро там будуть одні вузькоокі, чорно-червоно-жовті пики.
показать весь комментарий
12.05.2024 12:21 Ответить
 
 