Украина вышла в финал Евровидения-2024

Дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil представит Украину в финале песенного конкурса "Евровидение-2024".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

АІуопа АІуопа и Jerry Heil снова споют "Teresa & Maria" на финальном концерте, который состоится 11 мая в 22:00 в Мальме (Швеция).

Наши участницы также собирают средства на восстановление разрушенной в результате российских атак школы в Большой Костромке на Днепропетровщине. Планируют собрать 10 миллионов гривен.

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