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Хакеры не причастны к сбою в "Дії", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дія,застосунок

В Минцифры заявляют, что к сбою в приложении "Дія" во время определения победителя нацотбора на Евровидение-2024 хакеры не причастны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske рассказала коммуникационщица Минцифры Олеся Лисовская.

По ее словам, причина сбоя — лишь в чрезмерном количестве запросов от желающих проголосовать, с чем система не справилась.

Что известно о сбое приложения "Дія"

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что во время голосования зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта. В секунду украинцы делали 15 тысяч запросов (в то время как в прошлом году было всего 800 запросов в секунду). Поэтому возникла огромная очередь.

Министр отметил, что хотя мощность "Дії" по сравнению с прошлым годом и была увеличена в 5 раз, но запросов поступило в 20 раз больше.

По состоянию на 11:30 4 февраля за своего фаворита нацотбора в "Дія" отдали голоса более 426 тысяч украинцев. Но до сих пор некоторые пользователи сообщают о временных сбоях.

Через збій у "Дії" результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.

Из-за сбоя в "Дія" результаты нацотбора объявят 4 февраля. Голосование до сих пор открыто.

В 15:15 на телеканале "Суспільне Культура" повторно покажут финал нацотбора в записи, а уже примерно в 19:05 начнется прямой эфир. Тогда же закроют зрительское голосование и объявят победителя.
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Топ комментарии
+28
Олег Леусенко: "Ну, що, всі вже оцінили, як "Дія" обвалила голосування за переможця Нацвідбору Євробачення-2024?
Результати не оголосили в обіцяний час, а оголосять лише сьогодні через збій ФСБшного застосунку.
Хто ще хоче "виборів" через "Дію", коли Єрмак із московськими кураторами "рахуватиме" голоси через дзеркальний сервер?"
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04.02.2024 12:07
+19
Дороги робили-робили, так і не доробили.
Дерева саджали-саджали, так і не посадили мільярда.
Дію робили-робили, .......
Залишилось Вовану і Ко, лише попрацювати над вступом в ЄС і перемогою у війні, і перелік його "досягнень" буде закінчений.
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04.02.2024 12:04
+18
Федоров з Мінцифри, уже переборщили в рекламі самих себе! Щетільней треба, гроші пиляти на «Дію», Щетельней …
Або йти у відставку за неправду!
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04.02.2024 12:00
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Федоров з Мінцифри, уже переборщили в рекламі самих себе! Щетільней треба, гроші пиляти на «Дію», Щетельней …
Або йти у відставку за неправду!
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04.02.2024 12:00 Ответить
Ніхто в світі не додумався всі дані зібрати в одному місці,це дуже небеспечно.Розробники Діїї кацапи,а це вже виходить за межі розуму
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04.02.2024 12:21 Ответить
Ну так воно і задумано-зібрати все в одному місці щоб будь-хто міг те все одним махом ''хакнути''. Ну а ''держава'' як завжди ''вмиє руки''.
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04.02.2024 12:33 Ответить
Ти думаєш розробники кацапи не мають доступу?Нема сенсу ламать диряву Дію
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04.02.2024 12:35 Ответить
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04.02.2024 12:35 Ответить
штопаний у дію Альбертович... Зебіли .ля!
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04.02.2024 12:46 Ответить
Ваша Дія- диряве Лайно!

Вона дае збої і без втручання хакерів. Сама по собі.
Кібер безпека на нулі.

Усі персональні данні українських громадян під постійною загрозою викрадення.
Ніхто ( ні користувачи- чиновники, ні ращробники) ні за що не відповідають.

Це діло тільки часу коли ці бази данних будуть продаватися « відкрито» на базарі.

Не здивуюсь, якщо стане відомо що кацапи вже мають усі данні української Дії
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04.02.2024 16:23 Ответить
Чому мовчемо, міністр Федоров?!

Як піаритися- так він перший.

А як відповідати про проколи- то виставляють «приберальницю- секретар» звітувати.

Хероі…
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04.02.2024 16:26 Ответить
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05.02.2024 00:13 Ответить
это увечное творение само собой сдохло
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04.02.2024 12:01 Ответить
Дивно не те, що вона не працює. Дивно що вона взагалі могла працювати, зазвичай в зеленої влади все через жопу.
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04.02.2024 12:03 Ответить
неудивительно если скоро при попытке открыть приват24, авто или квартиру - придет сообщение : "на даль сталася помилка - це не ваш аккаунт, авто, квартира"
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04.02.2024 12:17 Ответить
Дороги робили-робили, так і не доробили.
Дерева саджали-саджали, так і не посадили мільярда.
Дію робили-робили, .......
Залишилось Вовану і Ко, лише попрацювати над вступом в ЄС і перемогою у війні, і перелік його "досягнень" буде закінчений.
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04.02.2024 12:04 Ответить
читав десь шо вроді Намібія планує посадити 15млрд. дерев, так шо краще все ж таки промовчати про потуги наших натужних менеджерів посадити мільярд. Ще блін чого доброго, захочуть обігнати Намібію
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04.02.2024 12:34 Ответить
Для початку гарантіі беспеки від Намібії,а потім і обігнати потрібно.ЗЕ просто ще не донесли цю інформацію
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04.02.2024 12:46 Ответить
Олег Леусенко: "Ну, що, всі вже оцінили, як "Дія" обвалила голосування за переможця Нацвідбору Євробачення-2024?
Результати не оголосили в обіцяний час, а оголосять лише сьогодні через збій ФСБшного застосунку.
Хто ще хоче "виборів" через "Дію", коли Єрмак із московськими кураторами "рахуватиме" голоси через дзеркальний сервер?"
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04.02.2024 12:07 Ответить
Нацвідбір на Євробачення-2024, війна-2024. ***** вам та мобілізація?
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04.02.2024 12:07 Ответить
Зєля бл...
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04.02.2024 12:07 Ответить
Ванья, ви не панімаєтє...???
Ета фсьо Парашенка із Ліпецка на шакаладнам сєрвєрє сдєлал...
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04.02.2024 13:07 Ответить
Йване, це ваш новий значок?
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04.02.2024 13:10 Ответить
580 мільйонів (!) запитів на секунду?
пишіть одразу трільон!
він марить
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04.02.2024 12:58 Ответить
був тут Іговко L (Ляшеник) та не міг не писати об'ємної чухні (графоман)... Не родич по розвитку? Бачиш синім текст, тицяй на посилання та самоутверджуйся із автором блогу.
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04.02.2024 13:06 Ответить
мені робити нічого як читати висери мамкіних експердів про трильярди запитів у мікросекунду
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04.02.2024 13:19 Ответить
шиза косить їхні ряди або лайно 200 рівня!
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04.02.2024 13:19 Ответить
насправді було десь так:
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05.02.2024 00:14 Ответить
ахахаха
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05.02.2024 06:17 Ответить
Кіберексперд у треді. Якщо людина таке пише у публічний простір - то якраз ознака псевдоексперда, не читайте його.
І 1500 замість 15000. Навіть не перевірив
І 580 млн запитів на секунду на монобанк (це суттєво більше, аніж найбільша ddos-атака в історії). А не 580 млн запитів за весь час атаки (скільки-то там годин). Та навіть здоровий глузд вам скаже, що 580млн навантаження - це те, що покладе Cloudfare, а не якийсь маленький банк.

Коротше, я взагалі не експерт і навіть не дуже дотичний до галузі захисту даних, і то бачу, що будь-яким заявам такої людини я б ніколи не довіряв. Не читайте Корсуна.
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04.02.2024 13:17 Ответить
Ви просто навели думку псевдоексперда.
Який просто нічого не розуміє у DDOS-атаках, навантаженнях і всьому цьому. Тому що якщо людина пише про 580 млн запитів у секунду (!!!) на монобанк і при цьому йому у голові нічого не стріляє, що він пише повну фігню...
А потім коли експерду у комментах пишуть про 580 млн запитів на секунду, а він "ну нє, не міг же власник монобанку сказати фігню, раз він сказав 580млн, то 580млн".
Якщо що, то найбільша DDOS-атака в історії - це десь 400млн запитів на секунду, що наробило конкретної біди серверам гуглу. 50-70млн - це клало десятки сайтів cloudflare. В рази менші цифри покладуть більшість сайтів. А тут 580млн на такий собі банк.

Нє, дія - то фігня, і я їй, звісно, не довірив би голосування чи ще щось. Але від того не треба тягти псевдокспердів у простір, і викладати їх фігню. Навіть якщо висновок правильний, але якщо аргументи абсолютно ніякі - ну не треба писати те, що будь-хто може назвати маячньою і буде мати рацію. А щоб зрозуміти, що експерд пише фігню, не треба ніяких спеціальних знань, просто трохи математики і здоровий глузд.
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04.02.2024 13:29 Ответить
Та кАнєшна - вірю, 100пудово вірю! Нахєра тим хакерам ваш конкурс! А от комусь це дуже наявно покаже ЩО таке ота ваша "Дія" в дії - сире, не дороблене, підвласне "пробоям" і втраті безпеки, недорозвинуте і не захищене дєтіще. Якщо какапські хакери півроку проводили проникнення в систему Київстара, то для проникнення в "Дію" вони можуть потратити ще більше часу аби тільки добитись свого - зробити "Дію" абсолютно ручною іграшкою в їхніх руках. Але ж Фьодоров і досі вважає, що вірусну угрозу "дуже переоцінено". Ага, ага - Київстар це ж і підтвердив
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04.02.2024 12:12 Ответить
Бажаючі ставити те лайно ще є?
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04.02.2024 12:12 Ответить
веселуха начнется когда паспортные данные, инн, прописка, имущество, авто станут доступны черным риэлторам и нотариусам
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04.02.2024 12:12 Ответить
А що ж буде з улюбленим дітищем зеленого Фьодорова, коли його атакують хакери? 🤔 А з кабінетом військовозобов'язаного, яаий планує запустити тоц же Фьодоров що буде? Мовчу про те, що особисті дані про всіх будуть злиті кацапам, так ще й мобілізація буде похована.
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04.02.2024 12:13 Ответить
Перкпрошую, у тксті "тоц" - це "той" чи "поц"?
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04.02.2024 12:22 Ответить
😉 А як вам зручніше!
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04.02.2024 12:32 Ответить
всьо?
рухнув останній глиняний колос?
отакої!
ось з чим, добігає кінця правління, зе!поца найвеличнішого **********.
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04.02.2024 12:17 Ответить
Амінь!
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04.02.2024 12:50 Ответить
Як можливо користуватися кацапським лайном Дія.Люди зовсім розум втратили?Єдине завдання цього говна-збір інформаціїї і передаща в штаб ФСБ!!!Це ******* якийсь,краще б це був сон
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04.02.2024 12:19 Ответить
я прикидаю - як би це все шо творять зеленосракі, пояснити якомусь англійцю, він би реально подзвонив до психіатрів, типу - чувак розповідає якусь фантастику, поможіть.
реально крінж. навіть Байдена не бояться((((
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04.02.2024 12:27 Ответить
Так і є. Іноземці, з якими працюю по 10 і більше років, деяких навіть можна назвати друзями, відмовлялись вірити. "Ти ж жартуєш, так?" Зараз вже привикли. Деякі навіть намагаються стежити за тим цирком, що у нас відбувається, "щоб зрозуміти, що у нас в США, Канаді або на Філіпінах (!!) все добре", але на довго не вистачає, цитата "У мене таке відчуття, що я передивляюсь Ідіократію в 20 раз. Досить."
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04.02.2024 12:38 Ответить
ну, так само не дуже вірять шо орки можуть завоювавши, пограбувавши, роздати повістки і погнати вперед.
хоча, я от думаю, а чого Гітлер так не робив? може тому шо мобілізовані просто зразу здадуться? ну наприклад француз - шо він забув під Донецьком(наприклад, якщо б забрали з Франції і кинули в бій)? - він тупо здався би совкам.
так і тут, орки хіба що заградзагонами можуть контролювати.
а щодо іноземців - так і нам не дуже зрозуміло наприклад за що там в пустелях мочаться ті ж іділ-івці - за якусь "віру"? ну, мені то не дуже зрозуміло, так як сміюсь з будь-якої "віри". так шо не варто ненавидіти тих хто реально не розуміє шо орки хочуть вялічія, а єрмак - здатись, ну і решта зашкварів з рєзніковими і т.д.
крінж, реально
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04.02.2024 12:51 Ответить
Заградзагони - та гнати на минні поля. Небагато встигнуть здатись. Але спробувати пояснити іноземцю, який живе в цивілізованій країні 21 віку, що таке "заградзагон" - це ще та задачка. "А як же права людини? Конвенції? Як [censored]?!".
Я в пустелях коїться те ж саме, що і всюди - битва за територію, ресурси і т.д. "Віра" - то лише засіб, який дозволяє контролювати популяцію, яка нездатна критично мислити.
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04.02.2024 13:10 Ответить
Откуда вы этот бред взяли? У Дии идеальная репутация. Команда разработчиков Дии сейчас внедряет это приложение в Эстонии.
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04.02.2024 12:58 Ответить
Держава в чиємусь смартфоні...
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04.02.2024 12:25 Ответить
сказала комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська. Джерело: https://censor.net/ua/n3471501\\\\\\\\\\\

може все ж таки - "комунікаційністкинескиня"? зараз же модно кривлятись то.

"и потом" - як мона довіряти всяким діям, коли зарослий чоловічок прямо сказав - я вам брехав, бо "паніки не хотів".
а Федоров сказав шо не варто боятись хакерів.
ідіоти. нагаласували. їж.те(я звісно про дебілів шо аж пищали заЗе, воно реально це стадо як Свідки корови - просто зомбі, жах і мерзенність викликає)
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04.02.2024 12:25 Ответить
Бздія?
Нє, не чули.
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04.02.2024 12:25 Ответить
Кацапська "Дія" - обісралася
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04.02.2024 12:27 Ответить
дія це тупе кацапське лайно як зе-н*ркомани притягнули в Україну !!!



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04.02.2024 12:29 Ответить
бовсуновський ****** та продажне чмо, сраку лизав ленці лукаш у 2013
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04.02.2024 13:00 Ответить
Те саме чекає і "оберіг" ?
Чи гірше?
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04.02.2024 12:30 Ответить
А що таке « оберіг»?
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04.02.2024 13:25 Ответить
Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома No 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, 21 р. 75 коп. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.

"Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность -- на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома No 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали завитушки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме No 5, раскрытом настежь, происходили ужасные вещи: с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером украли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя, -- бежал очень резво и, оборачиваясь назад, ***** держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами.". І.Ільф і В.Петров "12 стульєв"
Цікаво, звідки вони знали про Фьодорова? 🤔
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04.02.2024 12:42 Ответить
Березовый сок
Проблема не стільки в тому, що такі досить успішні, але занадто роспіарені (в тому числі за участі керівництва країни) проєкти як «Дія» - не досконалі і туди заганяють людей, як баранів (і продовжують це робити методами державного примусу), а потім вони радіють, що загорожа впала.

Проблема в тому, що свідомо і цілеспрямовано проходить монополізація цієї сфери, людей позбавляють альтернативних рішень. Контроль перебирає не бізнес, не громадянське суспільство, а саме держава та влада.
Надалі дуже спокусливо створювати обовʼязкові, а не добровільні (яким на щастя, поки що, є "Дія»), державні сервіси з примусовою участю всіх причетних громадян.
Добре, що ілюзію унікальності та незамінності розвіяно саме зараз, а не під час майбутніх виборів, під які цей проєкт переважно і створювався. (с) Валерій Чалий
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04.02.2024 12:44 Ответить
Понятно что не причем. Это дерьмо само на*нулось. И цена ему 300 грн за разработку.
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04.02.2024 12:45 Ответить
Так воно(пьодоров) дійсно тупе прикацапленне у...е.Йому вже підказали як прикрити своє дерьомо що вони создали і зняти з себе відповідальність(вали все на хакерів).Цей тупой дегенерат даже цього недопетрів.Б...ть-він повинен піти на... раз до цього допетрити незміг.
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04.02.2024 13:02 Ответить
щоб патякати шось про будь-яку систему потрібно бути спеціалістом та розумітись на технологіях та архітектурі таких систем

більшисть тут нічого не розуміє але несе якусь маячню
не соромтесь, шановні 😂

я дією не окристуюсь, але факт що система не витримала пікового навантаження не свідчить ні про що, це нормальне явище для систем таких масштабів
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04.02.2024 13:04 Ответить
Хакери не причетні до збою у "Дії", - Мінцифри Джерело: https://censor.net/ua/n3471501 каким тебе надо быть специалистом?и да,ты прав ,,патякать" тут нечего этот текст говорит сам за себя,разработка кацапская и взламывать никому ничего не надо у них всё в руках и под контролем,будут делать когда захотят и что захотят
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04.02.2024 13:25 Ответить
і шо там цікавого написано? шо у фсб написали? чи в Україні? про ревью коду в курсі? про сертифікат дстзі? ви у чому спеціаліст?
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04.02.2024 13:34 Ответить
гы,,Дия" просто обожаю,когда украинские знакомые с гордостью мне объясняют какое это ,,ноу-хау" которого нет у тупых немцев на что устал им объяснять что подобную хрень хотели ввести в незапамятные времена,но хватило ума (под давлением,,той же тупой немецкой общественности")отказаться.есть в каждом учреждении свои адреса и почты,набирай и пользуйся,к чему эта интернет централизация??чтоб за раз и всё полностью получить о тебе?и не только!!(опять же до сих пор не понятно кто где и для кого и каких целей её разработал всё покрыто мраком как сами разработчики так и в каких оффшорах равно и кто пролоббировал внедрить её в украине)
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04.02.2024 13:19 Ответить
та ви луддіт мабуть, носіть свої папірці по німецьким бюрократам
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04.02.2024 13:32 Ответить
угу,тупые немцы так и делают ,,папірці" и в папочку в компе всё есть но когда касается чего важного достают папочку(в которой все оригинальные подписи и которые не требую никаких серверов и не зависят от серверных обвалов) а вы и дальше гордитесь ФСБ-шной ,,ДИЯ"удачи вам под кацапским колпаком
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04.02.2024 19:48 Ответить
кацап, йди у дупу
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04.02.2024 22:05 Ответить
угу,пойду но сам то оттуда не вылазь!!(без тебя в чате вони хватает)
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05.02.2024 11:56 Ответить
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04.02.2024 13:23 Ответить
Тест на "вибори через дію" провалено
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04.02.2024 13:24 Ответить
Чудо-ВаЩе

@compdemon

Мене куди більше турбує реєстр і "електронний кабінет військовозобов'язаних", куди збираються злити просто ***** даних, включаючи відомості про нерухомість і родичів. Це після зламу Київстару, проблем з "Дією" і розстрілу людей по спискам на ТОТ після лютого 2022.
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04.02.2024 13:26 Ответить
Відверто кажучи мені глибоко похрін на то Євробачення, особливо сьогодні. В нас, до речі, трохи інші проблеми. ніж хто там як по сцені чи екрану скаче і скавчить.
І ще, ситуація проста, як двері - зубожілий і уставшій ат вайни наріт почав голосувати не за того, от тому та Дія впала. Так і з "виборами" буде...
Тут, хіба, єдине вкурвлює, а для того наріту хіба більше біди нема, як чергового паяца вибрати, щоб ж ту срану дію кинути? Так і хочеться крикнути: ей, довбаний наріт, а ти не охренів?!
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04.02.2024 13:31 Ответить
Не ведитесь на вброс: "Дія - проєкт ФСБ!!!"
В сообществе украинских айтишников на dou.ua таких подозрений нет. Хотя там те еще зрадофилы сидят.
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04.02.2024 14:10 Ответить
Мне не обязательно верить. Достаточно включить критическое мышление.

Вот специалисты обсирают Дию и власть как только могут:
https://dou.ua/forums/topic/47387/
Но никому не пришло в голову назвать Дию проектом РФ. Потому что это очевидный вброс для домохозяек.
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04.02.2024 16:12 Ответить
А вот эстонский зам министра дает интервью о том как запускают Дию в Эстонии при поддержки украинских разработчиков: https://dou.ua/lenta/interviews/luukas-ilves-mriik/
При малейших подозрениях эстонские спец службы остановили бы внедрение Дии
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04.02.2024 16:28 Ответить
Може, поясниш з технічної точки зору - на якому залізі і якій СКБД вівся підрахунок? Невже це таке складне завдання підрахувати розподіл голосів ну, не знаю, скільки там тих "дій" встановлено. Ну, нехай 10-20 млн. Ок, ідентифікація користувача для запобігання повторного голосування і збільшення лічильника обраного претиндента. Це так складно? 3,14здець якийсь. Там все ж таки було втручання, але бояться зізнатись, що система дирява
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04.02.2024 16:19 Ответить
В сложных системах периодически бывают сбои на ровном месте. Даже у Гугла постоянно что-то отваливается.
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04.02.2024 17:02 Ответить
Дия работает с целым зоопарком баз данных к которым не имеет прямого доступа. Не удивлюсь если результаты голосования хранятся на сервере Минкульта, который последний раз обновляли в 2000 году
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04.02.2024 17:28 Ответить
Ну, тобто, він на сервені Windows 2000 server, чи ще й на Windows NT server? Я ж і кажу - 3,14здець
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04.02.2024 22:13 Ответить
Чисто технічно - сервер, на якому вівся підрахунок голосів, "впав"? Що там за сервер такий? і286 чи і386? І вони хочуть через такий сервер проводити вибори? Та ну на...
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04.02.2024 16:11 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
А и то верно. Пуй с ними, с донатами. Пошли за Евробачення голосовать как не в себя, чтоб аж Дiя легла.
Напуй технику - я ухожу в отпуск смотреть певцов ртом. Кто ж .лядь победит в конкурсе песни и пляски.
Это ж самое важное сейчас, да? От этого зависит существование страны.
А потом еще бой Усика надо посмотреть. Обсудить тизер, обсосать в каких цветах трусы у него были, *****.
Короче, мне не до войны сейчас.
****, пиЗЕц, лядь.
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04.02.2024 16:31 Ответить
Абсолютно: хто така Никки Хейли - хз, зате Ольона-Ольона & Jerry Heil, о, кайф. Це ж треба, какая разніца уся з "дією", ну, чудово - значить, через кабінет призовника прямо на фронт
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04.02.2024 22:24 Ответить
може він ще не їсть та не спить? у бапченко у кожному пості істерика, нехай гідазепам пьє
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05.02.2024 06:54 Ответить
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04.02.2024 23:58 Ответить
 
 