Хакеры не причастны к сбою в "Дії", - Минцифры
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В Минцифры заявляют, что к сбою в приложении "Дія" во время определения победителя нацотбора на Евровидение-2024 хакеры не причастны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske рассказала коммуникационщица Минцифры Олеся Лисовская.
По ее словам, причина сбоя — лишь в чрезмерном количестве запросов от желающих проголосовать, с чем система не справилась.
Что известно о сбое приложения "Дія"
Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что во время голосования зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта. В секунду украинцы делали 15 тысяч запросов (в то время как в прошлом году было всего 800 запросов в секунду). Поэтому возникла огромная очередь.
Министр отметил, что хотя мощность "Дії" по сравнению с прошлым годом и была увеличена в 5 раз, но запросов поступило в 20 раз больше.
По состоянию на 11:30 4 февраля за своего фаворита нацотбора в "Дія" отдали голоса более 426 тысяч украинцев. Но до сих пор некоторые пользователи сообщают о временных сбоях.
Через збій у "Дії" результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.
Из-за сбоя в "Дія" результаты нацотбора объявят 4 февраля. Голосование до сих пор открыто.
В 15:15 на телеканале "Суспільне Культура" повторно покажут финал нацотбора в записи, а уже примерно в 19:05 начнется прямой эфир. Тогда же закроют зрительское голосование и объявят победителя.
Пожалуйста, подождите...
Або йти у відставку за неправду!
Вона дае збої і без втручання хакерів. Сама по собі.
Кібер безпека на нулі.
Усі персональні данні українських громадян під постійною загрозою викрадення.
Ніхто ( ні користувачи- чиновники, ні ращробники) ні за що не відповідають.
Це діло тільки часу коли ці бази данних будуть продаватися « відкрито» на базарі.
Не здивуюсь, якщо стане відомо що кацапи вже мають усі данні української Дії
Як піаритися- так він перший.
А як відповідати про проколи- то виставляють «приберальницю- секретар» звітувати.
Хероі…
Дерева саджали-саджали, так і не посадили мільярда.
Дію робили-робили, .......
Залишилось Вовану і Ко, лише попрацювати над вступом в ЄС і перемогою у війні, і перелік його "досягнень" буде закінчений.
Результати не оголосили в обіцяний час, а оголосять лише сьогодні через збій ФСБшного застосунку.
Хто ще хоче "виборів" через "Дію", коли Єрмак із московськими кураторами "рахуватиме" голоси через дзеркальний сервер?"
Ета фсьо Парашенка із Ліпецка на шакаладнам сєрвєрє сдєлал...
пишіть одразу трільон!
він марить
І 1500 замість 15000. Навіть не перевірив
І 580 млн запитів на секунду на монобанк (це суттєво більше, аніж найбільша ddos-атака в історії). А не 580 млн запитів за весь час атаки (скільки-то там годин). Та навіть здоровий глузд вам скаже, що 580млн навантаження - це те, що покладе Cloudfare, а не якийсь маленький банк.
Коротше, я взагалі не експерт і навіть не дуже дотичний до галузі захисту даних, і то бачу, що будь-яким заявам такої людини я б ніколи не довіряв. Не читайте Корсуна.
Який просто нічого не розуміє у DDOS-атаках, навантаженнях і всьому цьому. Тому що якщо людина пише про 580 млн запитів у секунду (!!!) на монобанк і при цьому йому у голові нічого не стріляє, що він пише повну фігню...
А потім коли експерду у комментах пишуть про 580 млн запитів на секунду, а він "ну нє, не міг же власник монобанку сказати фігню, раз він сказав 580млн, то 580млн".
Якщо що, то найбільша DDOS-атака в історії - це десь 400млн запитів на секунду, що наробило конкретної біди серверам гуглу. 50-70млн - це клало десятки сайтів cloudflare. В рази менші цифри покладуть більшість сайтів. А тут 580млн на такий собі банк.
Нє, дія - то фігня, і я їй, звісно, не довірив би голосування чи ще щось. Але від того не треба тягти псевдокспердів у простір, і викладати їх фігню. Навіть якщо висновок правильний, але якщо аргументи абсолютно ніякі - ну не треба писати те, що будь-хто може назвати маячньою і буде мати рацію. А щоб зрозуміти, що експерд пише фігню, не треба ніяких спеціальних знань, просто трохи математики і здоровий глузд.
рухнув останній глиняний колос?
отакої!
ось з чим, добігає кінця правління, зе!поца найвеличнішого **********.
реально крінж. навіть Байдена не бояться((((
хоча, я от думаю, а чого Гітлер так не робив? може тому шо мобілізовані просто зразу здадуться? ну наприклад француз - шо він забув під Донецьком(наприклад, якщо б забрали з Франції і кинули в бій)? - він тупо здався би совкам.
так і тут, орки хіба що заградзагонами можуть контролювати.
а щодо іноземців - так і нам не дуже зрозуміло наприклад за що там в пустелях мочаться ті ж іділ-івці - за якусь "віру"? ну, мені то не дуже зрозуміло, так як сміюсь з будь-якої "віри". так шо не варто ненавидіти тих хто реально не розуміє шо орки хочуть вялічія, а єрмак - здатись, ну і решта зашкварів з рєзніковими і т.д.
крінж, реально
Я в пустелях коїться те ж саме, що і всюди - битва за територію, ресурси і т.д. "Віра" - то лише засіб, який дозволяє контролювати популяцію, яка нездатна критично мислити.
може все ж таки - "комунікаційністкинескиня"? зараз же модно кривлятись то.
"и потом" - як мона довіряти всяким діям, коли зарослий чоловічок прямо сказав - я вам брехав, бо "паніки не хотів".
а Федоров сказав шо не варто боятись хакерів.
ідіоти. нагаласували. їж.те(я звісно про дебілів шо аж пищали заЗе, воно реально це стадо як Свідки корови - просто зомбі, жах і мерзенність викликає)
Нє, не чули.
Чи гірше?
"Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность -- на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома No 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали завитушки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме No 5, раскрытом настежь, происходили ужасные вещи: с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером украли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя, -- бежал очень резво и, оборачиваясь назад, ***** держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами.". І.Ільф і В.Петров "12 стульєв"
Цікаво, звідки вони знали про Фьодорова? 🤔
Проблема не стільки в тому, що такі досить успішні, але занадто роспіарені (в тому числі за участі керівництва країни) проєкти як «Дія» - не досконалі і туди заганяють людей, як баранів (і продовжують це робити методами державного примусу), а потім вони радіють, що загорожа впала.
Проблема в тому, що свідомо і цілеспрямовано проходить монополізація цієї сфери, людей позбавляють альтернативних рішень. Контроль перебирає не бізнес, не громадянське суспільство, а саме держава та влада.
Надалі дуже спокусливо створювати обовʼязкові, а не добровільні (яким на щастя, поки що, є "Дія»), державні сервіси з примусовою участю всіх причетних громадян.
Добре, що ілюзію унікальності та незамінності розвіяно саме зараз, а не під час майбутніх виборів, під які цей проєкт переважно і створювався. (с) Валерій Чалий
більшисть тут нічого не розуміє але несе якусь маячню
не соромтесь, шановні 😂
я дією не окристуюсь, але факт що система не витримала пікового навантаження не свідчить ні про що, це нормальне явище для систем таких масштабів
@compdemon
Мене куди більше турбує реєстр і "електронний кабінет військовозобов'язаних", куди збираються злити просто ***** даних, включаючи відомості про нерухомість і родичів. Це після зламу Київстару, проблем з "Дією" і розстрілу людей по спискам на ТОТ після лютого 2022.
І ще, ситуація проста, як двері - зубожілий і уставшій ат вайни наріт почав голосувати не за того, от тому та Дія впала. Так і з "виборами" буде...
Тут, хіба, єдине вкурвлює, а для того наріту хіба більше біди нема, як чергового паяца вибрати, щоб ж ту срану дію кинути? Так і хочеться крикнути: ей, довбаний наріт, а ти не охренів?!
В сообществе украинских айтишников на dou.ua таких подозрений нет. Хотя там те еще зрадофилы сидят.
Вот специалисты обсирают Дию и власть как только могут:
https://dou.ua/forums/topic/47387/
Но никому не пришло в голову назвать Дию проектом РФ. Потому что это очевидный вброс для домохозяек.
При малейших подозрениях эстонские спец службы остановили бы внедрение Дии
@StarshinaZapasa
А и то верно. Пуй с ними, с донатами. Пошли за Евробачення голосовать как не в себя, чтоб аж Дiя легла.
Напуй технику - я ухожу в отпуск смотреть певцов ртом. Кто ж .лядь победит в конкурсе песни и пляски.
Это ж самое важное сейчас, да? От этого зависит существование страны.
А потом еще бой Усика надо посмотреть. Обсудить тизер, обсосать в каких цветах трусы у него были, *****.
Короче, мне не до войны сейчас.
****, пиЗЕц, лядь.