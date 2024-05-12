В Евровидении-2024 победила Швейцария, Украина – на третьем месте

Победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ночь с 11 на 12 мая 2024 года в шведском городе Мальме состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2024.

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По результатам голосования жюри и зрителей первое место заняли Nemo из Швейцарии. Вторым стал представитель Хорватии. Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil - на 3-м месте.

12 баллов Украина получила от жюри Чехии и Молдовы, 10 от Эстонии, Польши, Франции, 8 баллов от жюри Израиля, Латвии и Финляндии, 6 баллов от Дании, Португалии, Литвы и Австрии, 5 от Люксембурга и Грузии, 4 от Норвегии и Германии, 3 балла от жюри Исландии и Швеции, 2 от Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Греции. Всего от жюри Украина получила 146 баллов и заняла 5 место по результатам голосования жюри.

От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов.