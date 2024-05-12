В Евровидении-2024 победила Швейцария, Украина – на третьем месте
Победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ночь с 11 на 12 мая 2024 года в шведском городе Мальме состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2024.
По результатам голосования жюри и зрителей первое место заняли Nemo из Швейцарии. Вторым стал представитель Хорватии. Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil - на 3-м месте.
12 баллов Украина получила от жюри Чехии и Молдовы, 10 от Эстонии, Польши, Франции, 8 баллов от жюри Израиля, Латвии и Финляндии, 6 баллов от Дании, Португалии, Литвы и Австрии, 5 от Люксембурга и Грузии, 4 от Норвегии и Германии, 3 балла от жюри Исландии и Швеции, 2 от Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Греции. Всего от жюри Украина получила 146 баллов и заняла 5 место по результатам голосования жюри.
От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А самий кращий-веселий номер https://youtu.be/7nidDtyS0Wo?si=DmeQrbfttHAG9GA4 був у Фінляндії (як там, Windows95man)
Але, пробачте, а що це в світі робиться????!!!!
Все перейшло під жорстке керівництво таємного глобального масонського уряду чи інопланетян?
Що за безальтернативний вибір швейцарського педика усіми професійними жюрі-музикантами?
Навіть за "блакитних" незрозуміло - там ще відвертий британський номер був, навіть виразніший та професійніший ...
Мої фаворити )
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6tVGKzfhU Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy, 2017, official video)
https://www.youtube.com/watch?v=wO9g5t3VSuw Alika - Bridges (Estonia, 2023, official video)
https://www.youtube.com/watch?v=yBrADG8lWFY Nina Kraljić - Lighthouse (Croatia, 2016, official video)
https://youtu.be/7d__XXiVJkE Kobi Marimi - Home (Israel, Eurovision 2019, official video)
Нафуй тре то євроблядство.
євробачення справляється з цією задачею
The Pineapple Thief https://www.youtube.com/watch?v=7nooe94rQ2Q