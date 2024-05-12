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В Евровидении-2024 победила Швейцария, Украина – на третьем месте

Nemo

Победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ночь с 11 на 12 мая 2024 года в шведском городе Мальме состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2024.

Читайте: Украина вышла в финал Евровидения-2024

По результатам голосования жюри и зрителей первое место заняли Nemo из Швейцарии. Вторым стал представитель Хорватии. Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil - на 3-м месте.

Результати Євробачення-2024

12 баллов Украина получила от жюри Чехии и Молдовы, 10 от Эстонии, Польши, Франции, 8 баллов от жюри Израиля, Латвии и Финляндии, 6 баллов от Дании, Португалии, Литвы и Австрии, 5 от Люксембурга и Грузии, 4 от Норвегии и Германии, 3 балла от жюри Исландии и Швеции, 2 от Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Греции. Всего от жюри Украина получила 146 баллов и заняла 5 место по результатам голосования жюри.

От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов.

Автор: 

Евровидение (777) музыка (786)


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Топ комментарии
+45
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12.05.2024 07:18
+41
Грьобаний крінж. Цей світ просто йо***ся! Євробачення перетворилося на дурдом, гірше, ніж 95 квартал.
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12.05.2024 03:05
+31
на слідуюче Євробачення поїде Альша-Альоша

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12.05.2024 07:34
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Страница 4 из 4
По музиці найкращою https://youtu.be/N8YuQzJLR_k?si=hZtaR88u7sRXRZVw була Литва
А самий кращий-веселий номер https://youtu.be/7nidDtyS0Wo?si=DmeQrbfttHAG9GA4 був у Фінляндії (як там, Windows95man)

Але, пробачте, а що це в світі робиться????!!!!
Все перейшло під жорстке керівництво таємного глобального масонського уряду чи інопланетян?
Що за безальтернативний вибір швейцарського педика усіми професійними жюрі-музикантами?
Навіть за "блакитних" незрозуміло - там ще відвертий британський номер був, навіть виразніший та професійніший ...
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12.05.2024 14:58 Ответить
Фейерверки з трусів у фінна були прикольні, ржачний номер. Ще Норвегія сподобалась, вікінги однозначно.
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12.05.2024 16:07 Ответить
На минулорічному Євробаченні були непагані пісні, трохи поповнив плейлист. На цьому... якось вже не те. Є такі, що можна дослухати, але не більше. / Але ж не завжди там так пагано. Цікаво, кому що сподобалось з минулих конкурсів?

Мої фаворити )
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6tVGKzfhU Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy, 2017, official video)

https://www.youtube.com/watch?v=wO9g5t3VSuw Alika - Bridges (Estonia, 2023, official video)

https://www.youtube.com/watch?v=yBrADG8lWFY Nina Kraljić - Lighthouse (Croatia, 2016, official video)

https://youtu.be/7d__XXiVJkE Kobi Marimi - Home (Israel, Eurovision 2019, official video)
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12.05.2024 15:45 Ответить
Перемогу здобуло "вони" ))))))
Нафуй тре то євроблядство.
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12.05.2024 16:02 Ответить
Блін, я мабуть, вікінг в душі, мені Норвегія сподобалась, така пісня, наче її десь на драккарі виконують.
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12.05.2024 16:04 Ответить
Євробачення деградувало, нажаль.
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12.05.2024 16:43 Ответить
Коли я читаю в Біблії оповідь про Содом і Гоморру, співставляю з сьогоднішніми часами, то приходжу до висновку, що в недалекому майбутньому почнуться знищуватись цілі міста сіркою і вогнем. Крім того люди почнуть сліпнути. Напевно потрібно задуматись про причини, які ведуть до неприродної орієнтації людства. Потрібно берегти навколишнє середовище, думати про корисне людині харчування.
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12.05.2024 17:01 Ответить
для того щоб керувати людьми їх треба зробити глупими

євробачення справляється з цією задачею
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12.05.2024 17:38 Ответить
PORCUPINE TREE https://www.youtube.com/watch?v=OcYgeDhIEQI
The Pineapple Thief https://www.youtube.com/watch?v=7nooe94rQ2Q
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12.05.2024 17:48 Ответить
Все ж таки добре, що на Євробаченні нема останні 3 роки росіян. Хоча вони і не показували гарних результатів, але якось діставали своєю присутністю, без них якось приємніше дивитися шоу.
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12.05.2024 18:47 Ответить
Что за совковое брюзжание здесь, вас приобщили к европейскому искусству, а вы невежды снова чем-то недовольны.
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12.05.2024 19:35 Ответить
Ніколи ще маскульт (яким є і Євробачення) не був так близько до порно... ***** 🤐
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12.05.2024 20:40 Ответить
ужасть просто. і це обирають країни і шлють на цей конкурс. як таке обрати можна???
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12.05.2024 20:49 Ответить
Треба було Бубочку послать. Хай би їм там пісюном на роялі збацав - перше місце точно його б було. Все рівно він ні на шо більше не здатен. А ні. Бубочку чекає лава підсудних за держзраду
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12.05.2024 21:01 Ответить
кому це лайно потрібно?
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12.05.2024 21:58 Ответить
Цензор, ви вже зовсім? Ви теж ведетесь на це pronounce-божевілля? Яке ще "посіли Nemo"?
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14.05.2024 00:23 Ответить
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