Украинскую делегацию на "Евровидении-2024" оштрафовали за футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". ФОТО
Представители украинской делегации на песенном конкурсе "Евровидение-2024" получили финансовый штраф за то, что надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders", содержащей призыв освободить защитников Азовстали из российского плена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала представительница Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona.
По словам певицы, на конкурсе охрана проверяла всю одежду, поскольку любые надписи и названия брендов были запрещены. Если на одежде обнаруживали надпись, то ее просили снять или же заклеивали надписи черным скотчем.
Появиться в таких футболках было очень рискованной задачей
Перед тем как идти в грин-рум, представители украинской делегации надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Освободит защитников Азовстали" - ред.), спрятав их под другой одеждой.
"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", - рассказала певица.
По ее словам, сложности у украинской делегации начались еще на этапе создания футболок: типографии или не работали, или отказывались наносить принт с текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. В конце концов одна из типографий после пятого звонка согласилась помочь.
Представительница Украины также добавила, что "невероятно рада", что им удалось напомнить миру об украинских военнопленных.
Напомним, победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место с 453 баллами.
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Цікаво інше: чи були на Євробаченні русняві фанати зі своїми футболками, і чи отримали вони штрафи за них?
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
Так, саме ця- хрюша, оскільки страждає не на генетичний спадок чи хворобу, а ненаситний як у свиней апетит, котрим вбиває власний організм ще й веде себе як пародія на жінку та жіночність.
"Сцикопіхота, я 25 років живу в Німеччині, маю жінку німкеню, поляк з роду дворян, ти що бидло думаєш, що я повинен тебе захищати? На ЗСУ я давав не малі гроші, поки керував військом Залужний. Великий генерал, Великий. Ви його просрали і я маю повернутись щоб вас захищати. А дулю холоп з маком ти бачив "
Ну, великий вояка, то як там в Німеччині 25 років воювати, підполковник, 66 років, обороняв Чонгар і був на 2 війнах?
До чого тут Азов?
Штраф делеганціі хто буде сплачувати?українські платники податків? Вам що гроші немає де дівати?
"Свободу захисникам азовп" плакат могли розгорнути при виході або перед входом. А так тіпу герої: "ми не побоялися штрафу!"
Такого количества извращенцев на сцене помоему раньше не было.
Хотя технически, картинка, видеоэффекты и т.д. -- все супер.
Ну х.з., то ли я старею, то ли действительно с европейской песенной поп-индустрией что то происходит....
Якщо чесно - то такий євросоюз нам і нах. не потрібен. А ми йому - вони це демонструють щоднини і щогодини.