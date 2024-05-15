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Украинскую делегацию на "Евровидении-2024" оштрафовали за футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Представители украинской делегации на песенном конкурсе "Евровидение-2024" получили финансовый штраф за то, что надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders", содержащей призыв освободить защитников Азовстали из российского плена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала представительница Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona.

По словам певицы, на конкурсе охрана проверяла всю одежду, поскольку любые надписи и названия брендов были запрещены. Если на одежде обнаруживали надпись, то ее просили снять или же заклеивали надписи черным скотчем.

Появиться в таких футболках было очень рискованной задачей

Перед тем как идти в грин-рум, представители украинской делегации надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Освободит защитников Азовстали" - ред.), спрятав их под другой одеждой.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", - рассказала певица.

Співачка alyona alyona у футболці Free Azovstal Defenders на Євробаченні-2024
Співачка alyona alyona у футболці Free Azovstal Defenders на Євробаченні-2024

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Евровидении-2024 победила Швейцария, Украина – на третьем месте

По ее словам, сложности у украинской делегации начались еще на этапе создания футболок: типографии или не работали, или отказывались наносить принт с текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. В конце концов одна из типографий после пятого звонка согласилась помочь.

Представительница Украины также добавила, что "невероятно рада", что им удалось напомнить миру об украинских военнопленных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО

Напомним, победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место с 453 баллами.

Автор: 

Евровидение (777) Азовсталь (375) штраф (1285) alyona alyona Алена Савраненко (4)


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Топ комментарии
+14
От якби вони показали замісць напису оголені генеталії тоді б жюрі присвоїло перше місце і видали премію
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15.05.2024 09:57
+11
Наши что до сих пор не вдупляют что евровижн это левацкий фестик для которого подойдут только темы пестиков и тычынок.90%того гейпарада слыхом не слыхали про азов.и цивильным в швеции пох вообще как и нам было пох на войну в сирии.нам просто повезло с географией)ну и что кацапы вторая армия только на бумаге
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15.05.2024 09:55
+10
Два роки тому почули.
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
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15.05.2024 10:02
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Штраф - фігня.
Цікаво інше: чи були на Євробаченні русняві фанати зі своїми футболками, і чи отримали вони штрафи за них?
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15.05.2024 09:54 Ответить
Так кацапів же на Євробачення не пускають
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15.05.2024 10:01 Ответить
Як глядачів теж?
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15.05.2024 10:03 Ответить
Не знаю... Я б, приміром, не пускав
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15.05.2024 10:05 Ответить
Певен, що пускають. Толерантність ж.
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15.05.2024 10:11 Ответить
Деніс,ну нащо розганяти якусь зраду?Ніхто паспортів на вході-не провіряє.Уважно прочитай-Альона сказала,що будь які надписи на одягу -заборонені.Хоч Прадо,Гуччі.чи кацапи.Наша делегація пішла на порушення -свідомо.Молодці.Все ж краще ніж показувати голу сраку у Києві,чи обливати фарбою світові художні шедеври в Луврі,чи музеї Прадо у Мадріді...
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15.05.2024 11:37 Ответить
Просто цікаво, русня своїми ганчірками махала на Євробаченні, і чи зійшло це їм з рук.
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15.05.2024 11:42 Ответить
То були прапори Сербії
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15.05.2024 20:20 Ответить
Тільки таких як Люська Абристович.
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15.05.2024 10:24 Ответить
Наши что до сих пор не вдупляют что евровижн это левацкий фестик для которого подойдут только темы пестиков и тычынок.90%того гейпарада слыхом не слыхали про азов.и цивильным в швеции пох вообще как и нам было пох на войну в сирии.нам просто повезло с географией)ну и что кацапы вторая армия только на бумаге
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15.05.2024 09:55 Ответить
Два роки тому почули.
Піаритись слід всюди, де тільки можна.
Русня робить саме так.
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15.05.2024 10:02 Ответить
Треба товкти усім і усюди про полонених, це не завадить. Хоч одна людина взнає - і то вже результат, а глядачів по усьому світі досить.
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15.05.2024 10:32 Ответить
не знав, що ви ********** вподобайкати під дописами свіжовилуплених кокоджамб, прикро... Щодо:"Треба товкти усім і усюди про полонених", підтримую, але наголошую, що саме у підтексті лідора вЗесвіту, саме котрого вина до цього призвела і саме котрий надав наказ "Азовцям" здатися, щоб отримувати тортури.
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15.05.2024 10:45 Ответить
Цими футболками ніхто не знімає провину із Зєрмака. Ні, навіть не провину, а кривавий злочин, будь вони прокляті разом з усім родом.
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15.05.2024 11:02 Ответить
А хрюшею називати повну українську жінку, яка виступила за врятування полонених - ото якраз по подоляківські.
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15.05.2024 11:05 Ответить
читайте уважно текст, оскільки надписи на футболках були у делегації (на халяву)...
Так, саме ця- хрюша, оскільки страждає не на генетичний спадок чи хворобу, а ненаситний як у свиней апетит, котрим вбиває власний організм ще й веде себе як пародія на жінку та жіночність.
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15.05.2024 11:20 Ответить
По-перше, ви не знаєте про її стан здоров'я і генетичний спадок. Навіть, якщо вона любить смачненьке, може, щоб заїсти стрес і це одразу позначається на її фігурі, то це її слабкість і особливість організму. Дехто їсть, як не в себе, а глистяк глистяком. Та, у будь якому випадку, українську жінку називати хрюшею не може жоден чоловік. Це може тільки прищавий підліток, або жінка, особливо коли повненька жінка користується увагою чоловіків. У Альони статура явно не від переїдання, а про її поведінку не йшлося.
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15.05.2024 12:07 Ответить
Добре, всі ненажерливо-застресовані ваші бо я на них і не претендую... Щодо того слова, однозначно, що я полестив такій вишуканій панянці із необмеженими зовнішніми ресурсами, котрі змушена підтримувати для незабутності потуги співу. Підходить?
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15.05.2024 12:21 Ответить
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15.05.2024 15:02 Ответить
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15.05.2024 15:03 Ответить
От якби вони показали замісць напису оголені генеталії тоді б жюрі присвоїло перше місце і видали премію
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15.05.2024 09:57 Ответить
спробуйте знайти оголену геніталію під тією масою жиру у тієї хрюші.
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15.05.2024 10:08 Ответить
Тм невихована свиня
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15.05.2024 11:03 Ответить
Ну якщо підарам перше місце присуджують то що там говорити про футболки...
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15.05.2024 09:59 Ответить
Я не домаю, що то спраяжні глмосексуалісти. То вмітатори, які імітують гомосексуалістів, щоб сподобатись справжнім гомосексуалістам, які власне і рулять європейським шиу-бізнесом. Ви праві, без оцих гомосексуальних образів оті імітатори перше місце не взяли б.
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15.05.2024 10:48 Ответить
Перші місця присвоюють гомосексуалістам .... а ті кого ви згадали у нас керують країною...
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15.05.2024 11:06 Ответить
Так їх же вумний нарід вибрав...
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15.05.2024 11:28 Ответить
бабла для півічок, а тим паче їхньої делегації не шкода... Не вкрали б на це, то поклали б асфальт в сторону кацапського вторгнення чи профінансували тротуари із комунікаціями у прифронтових містечках... Зате 3-те місце серед усіх фриків та народжених не тієї статі, що статевий потяг у Європі.
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15.05.2024 10:04 Ответить
Щодо бабла - то заробили вони у кілька раз більше, ніж витратили.
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15.05.2024 11:43 Ответить
бульTierre, нахіба мені пишеш, якщо знаєш моє ставлення до твоєї пригніченої особи? Дивний зебіле, кому заробили, можливо тобі та таким як ти 73% клінічних ідіотів Вавививерженців?
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15.05.2024 11:56 Ответить
Хворе створіння.
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15.05.2024 11:59 Ответить
знаю, давно вже на тебе не реагую, хоча ти ще той "переможець пісенного конкурсу".
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15.05.2024 12:05 Ответить
Не цікавлюсь Євробаченням. Після ABBA з позитивної сторини там дивитись нічого. На жаль, проект був не поганий. Але діма білан все згадив.
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15.05.2024 10:07 Ответить
ого, тобі вояка, 66 років і ти в курсі хто такий діма білан ... брехло... ось так паляться дермаково-подляцькі боти
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15.05.2024 10:54 Ответить
ага... на сусідні темі ти написало, тупе:
"Сцикопіхота, я 25 років живу в Німеччині, маю жінку німкеню, поляк з роду дворян, ти що бидло думаєш, що я повинен тебе захищати? На ЗСУ я давав не малі гроші, поки керував військом Залужний. Великий генерал, Великий. Ви його просрали і я маю повернутись щоб вас захищати. А дулю холоп з маком ти бачив "

Ну, великий вояка, то як там в Німеччині 25 років воювати, підполковник, 66 років, обороняв Чонгар і був на 2 війнах?
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15.05.2024 11:02 Ответить
О, який стілєц знайомий ... "романов" - це ти? Ботоферма ненависників і пересрачників для українців паше вавсю. Затарились в "Машє і Мєдвєдє", а тепер лайном дрищите на пару? Негідники!
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15.05.2024 22:56 Ответить
Це конкурс ЛГБТ-дегенератів, але на жаль підери мають фінансовий і політичний вплив у світі..і з цим приходиться рахуватися..ігнорувати цей підерфестиваль не можна...бо альтернатива скрєпи різних мастей і широкого спектру від дебільних кацапів зі сталіним, ісламських середньовічних зомбі, на сонцем кім ір сена
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15.05.2024 10:08 Ответить
Очень сомнительная идея упоминать Азов находясь среди экземпляров типа занявшего 1 место и таким образом ставить на одну планку... Это УНИЗИТЕЛЬНО для Азова!
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15.05.2024 10:17 Ответить
Ще скажіть, що русня сама на Євробачення не поїхала, щоб не принижувати память дєдов.
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15.05.2024 10:27 Ответить
Для Азова нічого не може бути принизливим. Принизливо для громадян забути про них.
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15.05.2024 10:36 Ответить
Штраф за "нечестную" конкуренцию! Там столько "рекламного" места на бюсте ! Ни у кого другого из участников конкурса и в помине нет!)
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15.05.2024 10:20 Ответить
Що за розмови? Як неможна мати написи навіть брендів то не можна. Закон є для всіх. Знову 'а ми їітріші!"
До чого тут Азов?
Штраф делеганціі хто буде сплачувати?українські платники податків? Вам що гроші немає де дівати?
"Свободу захисникам азовп" плакат могли розгорнути при виході або перед входом. А так тіпу герої: "ми не побоялися штрафу!"
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15.05.2024 10:44 Ответить
..баний цирк і шапітолій та нескінчена ганьба від 2019року.
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15.05.2024 10:48 Ответить
Русня: закон - ето хорошо, когда всє вокруг законопослушниє, і только ми нарушаєм.
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15.05.2024 11:49 Ответить
Також цікаво, ну побачив нарід той напис - як то вплинуло чи могло вплинути на поміч азовцям?? Відповідь проста: то все - типова зарисовка, демонстрація патріотизму, який завідома там не спрацює, але показати, які вони дурні і чхаючи на правила - оце нормально, це патріотично. Апріорі на виході нуль, вмантулено штраф та затикано пиками, що не там, дєвочкі, ви свої футболки одягли.
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15.05.2024 23:01 Ответить
имел неосторожность в этом году краем глаза видеть это действо (евровидение).

Такого количества извращенцев на сцене помоему раньше не было.
Хотя технически, картинка, видеоэффекты и т.д. -- все супер.

Ну х.з., то ли я старею, то ли действительно с европейской песенной поп-индустрией что то происходит....
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15.05.2024 11:09 Ответить
О, КРВА!!!
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15.05.2024 11:20 Ответить
Нажаль, не цікавлюсь євробаченням, але з погляду на коменти хотів би зауважити, - пісні співають геі, а підари - на банковій, у судах, у прокуратурі, сбу, батальйон монако тощо. Більше не плутайте!
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15.05.2024 11:44 Ответить
Жалюгідна позиція організаторів
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15.05.2024 11:58 Ответить
Из-за Палестины самый политический конкурс в мире вдруг стал вне политики.
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15.05.2024 13:24 Ответить
Не вистачає лише художніх ефектів і перше місце гарантоване

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15.05.2024 12:24 Ответить
А те, що демонструють х-й з яйцями і сраку та сороміцькі жести і коливання НА ВЕСЬ СВІТ у т.ч. і діти дивляться на цю європейську "культуру" - то норма?
Якщо чесно - то такий євросоюз нам і нах. не потрібен. А ми йому - вони це демонструють щоднини і щогодини.
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15.05.2024 15:03 Ответить
Не треба змішувати підарастичний конкурс з Євросоюзом. А то якось звучить дуже промосковськи.
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15.05.2024 20:44 Ответить
В дійсності в Європі не менше не ******* підарасню, тільки от біда - заборонено про це говорити в голос, і реально можна постраждати за це. І сьогодні підарасня це вже відчуває, що та колишня квазі-толерантність до них суттєво знизилась. А от на Євровіжені - вони ще герої, вони там у своєму соці. Але скоро все зміниться, просто потрібно методично і розумно доводити про цінності сім*ї, відносини між чоловіком та жінкою, а не волати по-москальськи "всєх пі..рав нада казніть".
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15.05.2024 23:08 Ответить
повністю згоден з попередніми дописувачами щодо мразотності євробачення, але це не відміняє того факту, що пані альона сп...ізділа трошки
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15.05.2024 18:11 Ответить
От ніяк не зрозумію - яким чином, під час війни, ось ця участь допомогла військовим ЗСУ - от просто з'явитись на цьому форумі геєв та сплатити штраф - так. Треба було досить мало - фано, презедент України і все - мав би успіх шалений.
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15.05.2024 19:15 Ответить
Краще вдягатися під трансвестита або підараса. Це лише в +.
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15.05.2024 20:42 Ответить
Треба було написати "ми підори" і їм би дали медалі і гроші а так кому той Азов в гейжопі потрібний.
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15.05.2024 21:11 Ответить
 
 