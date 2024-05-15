Украинскую делегацию на "Евровидении-2024" оштрафовали за футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Представители украинской делегации на песенном конкурсе "Евровидение-2024" получили финансовый штраф за то, что надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders", содержащей призыв освободить защитников Азовстали из российского плена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала представительница Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona.

По словам певицы, на конкурсе охрана проверяла всю одежду, поскольку любые надписи и названия брендов были запрещены. Если на одежде обнаруживали надпись, то ее просили снять или же заклеивали надписи черным скотчем.

Появиться в таких футболках было очень рискованной задачей

Перед тем как идти в грин-рум, представители украинской делегации надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Освободит защитников Азовстали" - ред.), спрятав их под другой одеждой.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", - рассказала певица.





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По ее словам, сложности у украинской делегации начались еще на этапе создания футболок: типографии или не работали, или отказывались наносить принт с текстом FREE AZOVSTAL DEFENDERS. В конце концов одна из типографий после пятого звонка согласилась помочь.

Представительница Украины также добавила, что "невероятно рада", что им удалось напомнить миру об украинских военнопленных.

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Напомним, победителями Евровидения-2024 стали Nemo из Швейцарии. Украина заняла третье место с 453 баллами.