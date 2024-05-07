Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО
В бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Назарий три месяца вместе с побратимами держал оборону на Азовстали
В 2022 году "Гринка" попал в российский плен. Более 4 месяцев его держали в колонии, оккупированной так называемой "ДНР".
Назарий Гринцевич был одним из самых молодых защитников, принимавших участие в обороне Азовстали. Тогда ему было 19 лет.
В сентябре 2022 года, в рамках большого обмена, его освободили из российского плена.
После освобождения из плена воин стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".
10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год.
"Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину", - говорил украинский защитник.
Гибель воина подтвердила группа специального назначения "Контакт 12" бригады "Азов".
"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гринка" - бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии - азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй .Своей безграничной энергией и вдохновением вел десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям. Лучший друг. Лидер. Легенда. Отомстим", - подчеркнули в "Контакте 12".
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Щира подяка та співчуття батькам!
Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
Не попал в плен, а был СДАН В ПЛЕН "зеленью" под гундосенье Военного Вождя о какой-то "эвакуации" защитников Азовстали - я эту трепатню на шМарафоне хорошо помню.
Конечно, история могла бы быть интересная про крепость, защитники которой все погибли, но, вы думаете всем людям там понравилась бы такая идея?
безкінечний С.У.М.
А весною обіймуть крильми, рідну землю ті чорні лелеки.
І кружлятимуть біля вікна, де матуся в молитві щоночі.
І побачить душею вона, що в лелек непташинії очі..."