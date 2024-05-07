Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО

В бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Назарий три месяца вместе с побратимами держал оборону на Азовстали

В 2022 году "Гринка" попал в российский плен. Более 4 месяцев его держали в колонии, оккупированной так называемой "ДНР".

Назарий Гринцевич был одним из самых молодых защитников, принимавших участие в обороне Азовстали. Тогда ему было 19 лет.

В сентябре 2022 года, в рамках большого обмена, его освободили из российского плена.

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После освобождения из плена воин стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год.





"Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину", - говорил украинский защитник.

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Гибель воина подтвердила группа специального назначения "Контакт 12" бригады "Азов".

"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гринка" - бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии - азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй .Своей безграничной энергией и вдохновением вел десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям. Лучший друг. Лидер. Легенда. Отомстим", - подчеркнули в "Контакте 12".

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