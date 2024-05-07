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Новости Война
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Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО

В бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Назарий три месяца вместе с побратимами держал оборону на Азовстали

В 2022 году "Гринка" попал в российский плен. Более 4 месяцев его держали в колонии, оккупированной так называемой "ДНР".

Назарий Гринцевич был одним из самых молодых защитников, принимавших участие в обороне Азовстали. Тогда ему было 19 лет.

В сентябре 2022 года, в рамках большого обмена, его освободили из российского плена.

На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

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После освобождения из плена воин стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год.

На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка
На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

"Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину", - говорил украинский защитник.

На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

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Гибель воина подтвердила группа специального назначения "Контакт 12" бригады "Азов".

"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гринка" - бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии - азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй .Своей безграничной энергией и вдохновением вел десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям. Лучший друг. Лидер. Легенда. Отомстим", - подчеркнули в "Контакте 12".

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Автор: 

потери (4372) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+68
Спочивай з миром ВОЇНЕ!
Щира подяка та співчуття батькам!
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07.05.2024 15:53
+52
Сум і біль....! Найкращі йдуть.........
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07.05.2024 15:57
+50
21!! Цвіт нації! Страшне.

Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
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07.05.2024 16:02
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Спочивай з миром ВОЇНЕ!
Щира подяка та співчуття батькам!
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07.05.2024 15:53 Ответить
Сум і біль....! Найкращі йдуть.........
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07.05.2024 15:57 Ответить
А інші тонуть в Тисі
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07.05.2024 16:32 Ответить
21!! Цвіт нації! Страшне.

Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
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07.05.2024 16:02 Ответить
Пропонуєш здатися? Чи нам ,жінкам, воювати і тільки ?
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07.05.2024 16:34 Ответить
Він один з найвеличніших українців! Сльози на очах (
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07.05.2024 16:14 Ответить
звідки в нього 20-ти річного така мудрість й така сила..., таких хлопців як він дуже-дуже мало... та ще вони гинуть..., дуже боляче...
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07.05.2024 16:15 Ответить
Вічна пам'ять і пошана Герою ! 21-річний ангел . . .
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07.05.2024 16:24 Ответить
Дуже шкода таких людей, як цей хлопець Людей з великої букви!
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07.05.2024 16:26 Ответить
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07.05.2024 16:28 Ответить
На жаль гинуть найкращі ,а всяка мерзота "уставшая от войни"продовжує бикувати.
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07.05.2024 16:43 Ответить
" ... попал в российский плен ...".

Не попал в плен, а был СДАН В ПЛЕН "зеленью" под гундосенье Военного Вождя о какой-то "эвакуации" защитников Азовстали - я эту трепатню на шМарафоне хорошо помню.
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07.05.2024 16:50 Ответить
Там было 600 раненых из которых минимум 300 гнили живьём. Как вариант, могли все погибнуть убив минимальное кво противника. Думаю, те кого освободили уже убили больше чем вся Азовсталь могла убить , будучи загнанной под землю.
Конечно, история могла бы быть интересная про крепость, защитники которой все погибли, но, вы думаете всем людям там понравилась бы такая идея?
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07.05.2024 23:55 Ответить
Як відбилися на спочатку зовсім юному обличчі жахи війни, полону, і знову війни...воїн, справжній воїн...
безкінечний С.У.М.
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07.05.2024 17:23 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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07.05.2024 17:27 Ответить
С.У.М.
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07.05.2024 17:30 Ответить
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07.05.2024 17:54 Ответить
светлая память
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07.05.2024 17:55 Ответить
Висока ціна за свободу України. Гірко і боляче втрачати найкращих, найпатріотичніших. Спочивай з миром, молодий Герою. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔💙💛
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07.05.2024 18:28 Ответить
RIP смотрел видео....
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07.05.2024 19:02 Ответить
Слава Герою!
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07.05.2024 19:10 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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07.05.2024 19:56 Ответить
Я молилась за цю дитину коли він був в полоні, так раділа коли його звільнили з полону. Як же жаль, ідуть найкращі...Слава Герою
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07.05.2024 21:20 Ответить
Вічна слава та шана Герою!
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07.05.2024 21:38 Ответить
Яке світле обличчя у цього юного воїна.Вічна пам'ять і вічна шана тобі Герою!
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07.05.2024 22:24 Ответить
"Не вертаються з бою сини. В небеса відлітають далекі.

А весною обіймуть крильми, рідну землю ті чорні лелеки.

І кружлятимуть біля вікна, де матуся в молитві щоночі.

І побачить душею вона, що в лелек непташинії очі..."
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07.05.2024 22:27 Ответить
 
 