Фильм-свидетельство "БАРАК 200. ЖИВЫЕ": реконструкция событий, тела без осколков и расследование массового убийства. ВИДЕО

К годовщине создания "Азова" презентуем документальный фильм "Барак 200. Живые", в котором зрители услышат голоса тех, кто был казнен, но чудом выжил. Это фильм-свидетельство, в котором очевидцы реконструировали события преступления до мельчайших деталей.

В ночь на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120, известной как "Оленовка", произошло одно из самых массовых военных преступлений - серия взрывов, повлекшая пожар, в результате которого погибли 54 пленных РФ - военнослужащих "Азова", более 70 получили тяжелые травмы. Международная миссия ООН по расследованию трагедии прекратила свою работу, а украинское следствие так и не пришло к выводу об оружии, заказчиках и исполнителях.

Среди 119 пострадавших только 22 "азовца" освобождены из плена, авторы фильма нашли 8 из них и с помощью их показаний, видео и фото с места трагедии реконструировали события преступления до мелочей.

ТАЙМКОДЫ

00:00 Барак 200. Живые

01:30 Что такое Оленовка для казненных в бараке 200?

04:05 Красный Крест в Оленовке.

05:10 Список - как формировался, кто в него попал?

07:49 Допросы в Оленовке до теракта.

10:10 Переселение "азовцев" в барак 200.

13:30 "Хозяин" - начальник колонии в Оленовке Сергей Евсюков.

14:37 Имена и лица причастных к преступлениям в расследовании "The Kyiv Independent".

16:38 Барак 200 на промзоне колонии.

18:29 День взрыва - 28.07.2022.

24:26 Взрыв.

32:49 Дмитрий Кубряк - врач, который оказывал помощь пострадавшим в ночь взрыва.

34:18 Издевательства и неоказание помощи работниками колонии.

41:33 Сортировка раненых и эвакуация через 5 часов.

45:19 Больница в Донецке: пропагандисты в реанимации.

55:29 Расследование массового убийства в Оленовке.

58:43 Тела погибших без осколков.

01:01:01 Какое оружие: версии.

01:02:33 Какова цель преступления?

01:04:11 Кураторы Оленовки из РФ.

01:05:18 Обмен: из 119 "азовцев", выживших в бараке, за более чем два года освобождены только 22.

НАД ФИЛЬМОМ РАБОТАЛИ:

АВТОР: ИРИНА СТОРОЖЕНКО

РЕДАКТОР: ЕЛЕНА ЛУНЬКОВА

ОПЕРАТОРЫ: ИВАН ЕРМАКОВ, СЕРГЕЙ КОЧЕТ, ДМИТРИЙ ВОЛОШКО, РОМАН КРЮКОВ

РЕЖИССЕР: МАКСИМ КИЯНИЦА

ДИЗАЙНЕР: ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ