Фильм-свидетельство "БАРАК 200. ЖИВЫЕ": реконструкция событий, тела без осколков и расследование массового убийства. ВИДЕО
К годовщине создания "Азова" презентуем документальный фильм "Барак 200. Живые", в котором зрители услышат голоса тех, кто был казнен, но чудом выжил. Это фильм-свидетельство, в котором очевидцы реконструировали события преступления до мельчайших деталей.
В ночь на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120, известной как "Оленовка", произошло одно из самых массовых военных преступлений - серия взрывов, повлекшая пожар, в результате которого погибли 54 пленных РФ - военнослужащих "Азова", более 70 получили тяжелые травмы. Международная миссия ООН по расследованию трагедии прекратила свою работу, а украинское следствие так и не пришло к выводу об оружии, заказчиках и исполнителях.
Среди 119 пострадавших только 22 "азовца" освобождены из плена, авторы фильма нашли 8 из них и с помощью их показаний, видео и фото с места трагедии реконструировали события преступления до мелочей.
ТАЙМКОДЫ
00:00 Барак 200. Живые
01:30 Что такое Оленовка для казненных в бараке 200?
04:05 Красный Крест в Оленовке.
05:10 Список - как формировался, кто в него попал?
07:49 Допросы в Оленовке до теракта.
10:10 Переселение "азовцев" в барак 200.
13:30 "Хозяин" - начальник колонии в Оленовке Сергей Евсюков.
14:37 Имена и лица причастных к преступлениям в расследовании "The Kyiv Independent".
16:38 Барак 200 на промзоне колонии.
18:29 День взрыва - 28.07.2022.
24:26 Взрыв.
32:49 Дмитрий Кубряк - врач, который оказывал помощь пострадавшим в ночь взрыва.
34:18 Издевательства и неоказание помощи работниками колонии.
41:33 Сортировка раненых и эвакуация через 5 часов.
45:19 Больница в Донецке: пропагандисты в реанимации.
55:29 Расследование массового убийства в Оленовке.
58:43 Тела погибших без осколков.
01:01:01 Какое оружие: версии.
01:02:33 Какова цель преступления?
01:04:11 Кураторы Оленовки из РФ.
01:05:18 Обмен: из 119 "азовцев", выживших в бараке, за более чем два года освобождены только 22.
НАД ФИЛЬМОМ РАБОТАЛИ:
АВТОР: ИРИНА СТОРОЖЕНКО
РЕДАКТОР: ЕЛЕНА ЛУНЬКОВА
ОПЕРАТОРЫ: ИВАН ЕРМАКОВ, СЕРГЕЙ КОЧЕТ, ДМИТРИЙ ВОЛОШКО, РОМАН КРЮКОВ
РЕЖИССЕР: МАКСИМ КИЯНИЦА
ДИЗАЙНЕР: ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ
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Москальнота заволоділа міжнародними організаціями . Червоний хрест при першій можливості буду плювати їм в лице . Гниди кацапські
смерть гадючим ворогам!