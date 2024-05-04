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Фільм-свідчення "БАРАК 200. ЖИВІ": реконструкція подій, тіла без уламків та розслідування масового вбивства. ВIДЕО

До річниці створення "Азову" презентуємо документальний фільм "Барак 200. Живі", в якому глядачі почують голоси тих, хто був страчений, але дивом вижив. Це фільм-свідчення, в якому очевидці реконструювали події злочину до найменших дрібниць.

У ніч проти 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120, відомій як "Оленівка", стався один з наймасовіших воєнних злочинів - серія вибухів, що спричинила пожежу, внаслідок якої загинуло 54 полонених РФ військовослужбовці "Азову", понад 70 дістали важкі травми. Міжнародна місія ООН з розслідування трагедії припинила свою роботу, а українське слідство так і не дійшло висновку про зброю, замовників та виконавців.

Серед 119 постраждалих лише 22 "азовці" звільнені з полону, автори фільму відшукали 8 з них і за допомогою їхніх свідчень, відео та фото з місця трагедії реконструювали події злочину до найменших дрібниць.

ТАЙМКОДИ

00:00 Барак 200. Живі

01:30 Що таке Оленівка для страчених у бараці 200?

04:05 Червоний хрест в Оленівці

05:10 Список – як формувався, хто в нього потрапив?

07:49 Допити в Оленівці до теракту

10:10 Переселення "азовців" у барак 200

13:30 "Хозяин" – начальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков

14:37 Імена та обличчя причетних до злочинів у розслідуванні "The Kyiv Independent"

16:38 Барак 200 на промзоні колонії

18:29 День вибуху – 28.07.2022

24:26 Вибух

32:49 Дмитро Кубряк – лікар, що надавав допомогу постраждалим у ніч вибуху

34:18 Знущання та ненадання допомоги працівниками колонії

41:33 Сортування поранених та евакуація через 5 годин

45:19 Лікарня в Донецьку: пропагандисти в реанімації

55:29 Розслідування масового вбивства в Оленівці

58:43 Тіла загиблих без уламків

01:01:01 Яка зброя: версії

01:02:33 Яка мета злочину?

01:04:11 Куратори Оленівки з РФ

01:05:18 Обмін: зі 119 азовців, які вижили в бараці, за понад два роки звільнені лише 22

НАД ФІЛЬМОМ ПРАЦЮВАЛИ:

АВТОРКА ІРИНА СТОРОЖЕНКО

РЕДАКТОРКА ОЛЕНА ЛУНЬКОВА

ОПЕРАТОРИ ІВАН ЄРМАКОВ, СЕРГІЙ КОЧЕТ, ДМИТРО ВОЛОШКО, РОМАН КРЮКОВ

РЕЖИСЕР МАКСИМ КИЯНИЦЯ

ДИЗАЙНЕР ПАВЛО ЯКУБОВИЧ

Автор: 

теракт (1015) фільми (280) Азов (777) Азовсталь (443)


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ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ АЗОВА... МІЖНАРОДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА ТЕ ЩО ТРАПИЛОСЯ...ЗВІРСТВО РАШИСТОВ ВІДОМЕ СКРІЗЬ, АЛЕ АЗОВЦІВ БУЛО КИНУТО ТНАПРИЗВОЛЯЩЕ...ЗАТЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ СПРАВНО ПОЛОНЕНИМ РАШИСТАМ ШЛЕ СИГАРКИ
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04.05.2024 19:45 Відповісти
МЕРЗКАЯ ПОДЛАЯ НЕДОСТРАНА рОССИЯ
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05.05.2024 01:39 Відповісти
Просто нема слів!!!
Москальнота заволоділа міжнародними організаціями . Червоний хрест при першій можливості буду плювати їм в лице . Гниди кацапські
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05.05.2024 21:29 Відповісти
В Донецке с момента временной оккупации его кацапами с 2014 года, красным крестом руководила баба сербка. А вы знаете как сербы боготворили кацапов. Они воевали на их стороне, и их донецкое Гестапо находящееся по б.Шевченко 26 в здании бывшего института металлов, которое кацапы гордо называли "министерств госбезопасности" (смешно никого государства нет, а министерство есть) охраняли только сербы,и их снайпера были постоянно на крыше. И колоннами машин красного креста они вывозили в мородор демонтированные заводы из Донецка. В Донецк гнали из кацапии колонны машин якобы с гуманитаркой (на самом деле они полупустые в Донецк ехали, но по зомбоящику показывали что машины эти были полными, забитыми продуктами) Из всей колонны этой "гуманитарки" одна-две машины с продуктами, а остальные пустые. Для того что бы обратно этими машинами втихаря вывозить наши заводы. Вот вам и кацапское отделение красного креста. Они испоганили все к чему имели отношение. В том числе и международную организацию КРАСНЫЙ КРЕСТ. в первую очередь нужно смотреть кто руководит этой органицацией в том регионе,за который отвечает эта организация. В Донецкой области она как была прокацапской,так и остается.
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06.05.2024 13:27 Відповісти
вічна пам'ять і слава героям!
смерть гадючим ворогам!
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08.05.2024 11:30 Відповісти
 
 