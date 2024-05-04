Фільм-свідчення "БАРАК 200. ЖИВІ": реконструкція подій, тіла без уламків та розслідування масового вбивства. ВIДЕО
До річниці створення "Азову" презентуємо документальний фільм "Барак 200. Живі", в якому глядачі почують голоси тих, хто був страчений, але дивом вижив. Це фільм-свідчення, в якому очевидці реконструювали події злочину до найменших дрібниць.
У ніч проти 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120, відомій як "Оленівка", стався один з наймасовіших воєнних злочинів - серія вибухів, що спричинила пожежу, внаслідок якої загинуло 54 полонених РФ військовослужбовці "Азову", понад 70 дістали важкі травми. Міжнародна місія ООН з розслідування трагедії припинила свою роботу, а українське слідство так і не дійшло висновку про зброю, замовників та виконавців.
Серед 119 постраждалих лише 22 "азовці" звільнені з полону, автори фільму відшукали 8 з них і за допомогою їхніх свідчень, відео та фото з місця трагедії реконструювали події злочину до найменших дрібниць.
ТАЙМКОДИ
00:00 Барак 200. Живі
01:30 Що таке Оленівка для страчених у бараці 200?
04:05 Червоний хрест в Оленівці
05:10 Список – як формувався, хто в нього потрапив?
07:49 Допити в Оленівці до теракту
10:10 Переселення "азовців" у барак 200
13:30 "Хозяин" – начальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков
14:37 Імена та обличчя причетних до злочинів у розслідуванні "The Kyiv Independent"
16:38 Барак 200 на промзоні колонії
18:29 День вибуху – 28.07.2022
24:26 Вибух
32:49 Дмитро Кубряк – лікар, що надавав допомогу постраждалим у ніч вибуху
34:18 Знущання та ненадання допомоги працівниками колонії
41:33 Сортування поранених та евакуація через 5 годин
45:19 Лікарня в Донецьку: пропагандисти в реанімації
55:29 Розслідування масового вбивства в Оленівці
58:43 Тіла загиблих без уламків
01:01:01 Яка зброя: версії
01:02:33 Яка мета злочину?
01:04:11 Куратори Оленівки з РФ
01:05:18 Обмін: зі 119 азовців, які вижили в бараці, за понад два роки звільнені лише 22
НАД ФІЛЬМОМ ПРАЦЮВАЛИ:
АВТОРКА ІРИНА СТОРОЖЕНКО
РЕДАКТОРКА ОЛЕНА ЛУНЬКОВА
ОПЕРАТОРИ ІВАН ЄРМАКОВ, СЕРГІЙ КОЧЕТ, ДМИТРО ВОЛОШКО, РОМАН КРЮКОВ
РЕЖИСЕР МАКСИМ КИЯНИЦЯ
ДИЗАЙНЕР ПАВЛО ЯКУБОВИЧ
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Москальнота заволоділа міжнародними організаціями . Червоний хрест при першій можливості буду плювати їм в лице . Гниди кацапські
смерть гадючим ворогам!