Захищаючи Україну, загинув наймолодший оборонець "Азовсталі" Назарій Гринцевич (Грінка). ФОТО

У бою з російськими окупантами, загинув 21-річний захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". У вересні 2022 його повернули з російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Назарій три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі

У 2022 році Грінка потрапив у російський полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "ДНР".

Назарій Гринцевич був одним із наймолодших захисників, які брали участь в обороні Азовсталі. Тоді йому було 19 років.

У вересні 2022 року у межах великого обміну його визволили з російського полону.

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Після звільнення з полону воїн став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

10 березня 2024 року Назарію виповнився 21 рік.





"Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", - казав український захисник.

Загибель воїна підтвердила група спеціального призначення "Контакт 12" бригади "Азов".

"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. "Грєнка" — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг. Лідер. Легенда. Помстимося", - наголосили в "Контакті 12".

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