Захищаючи Україну, загинув наймолодший оборонець "Азовсталі" Назарій Гринцевич (Грінка). ФОТО
У бою з російськими окупантами, загинув 21-річний захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". У вересні 2022 його повернули з російського полону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Назарій три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі
У 2022 році Грінка потрапив у російський полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "ДНР".
Назарій Гринцевич був одним із наймолодших захисників, які брали участь в обороні Азовсталі. Тоді йому було 19 років.
У вересні 2022 року у межах великого обміну його визволили з російського полону.
Після звільнення з полону воїн став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".
10 березня 2024 року Назарію виповнився 21 рік.
"Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", - казав український захисник.
Загибель воїна підтвердила група спеціального призначення "Контакт 12" бригади "Азов".
"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. "Грєнка" — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг. Лідер. Легенда. Помстимося", - наголосили в "Контакті 12".
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Щира подяка та співчуття батькам!
Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
Не попал в плен, а был СДАН В ПЛЕН "зеленью" под гундосенье Военного Вождя о какой-то "эвакуации" защитников Азовстали - я эту трепатню на шМарафоне хорошо помню.
Конечно, история могла бы быть интересная про крепость, защитники которой все погибли, но, вы думаете всем людям там понравилась бы такая идея?
безкінечний С.У.М.
А весною обіймуть крильми, рідну землю ті чорні лелеки.
І кружлятимуть біля вікна, де матуся в молитві щоночі.
І побачить душею вона, що в лелек непташинії очі..."