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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинув наймолодший оборонець "Азовсталі" Назарій Гринцевич (Грінка). ФОТО

У бою з російськими окупантами, загинув 21-річний захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". У вересні 2022 його повернули з російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Назарій три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі

У 2022 році Грінка потрапив у російський полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "ДНР".

Назарій Гринцевич був одним із наймолодших захисників, які брали участь в обороні Азовсталі. Тоді йому було 19 років. 

У вересні 2022 року у межах великого обміну його визволили з російського полону.

На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

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Після звільнення з полону воїн став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

10 березня 2024 року Назарію виповнився 21 рік.

На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка
На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

"Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", - казав український захисник.

Загибель воїна підтвердила група спеціального призначення "Контакт 12" бригади "Азов".

"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. "Грєнка" — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг. Лідер. Легенда. Помстимося", - наголосили в "Контакті 12".

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На війні загинув Назарій Гринцевич Грінка

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Автор: 

втрати (4386) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+68
Спочивай з миром ВОЇНЕ!
Щира подяка та співчуття батькам!
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07.05.2024 15:53
+52
Сум і біль....! Найкращі йдуть.........
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07.05.2024 15:57
+50
21!! Цвіт нації! Страшне.

Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
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07.05.2024 16:02
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Спочивай з миром ВОЇНЕ!
Щира подяка та співчуття батькам!
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07.05.2024 15:53 Відповісти
Сум і біль....! Найкращі йдуть.........
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07.05.2024 15:57 Відповісти
А інші тонуть в Тисі
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07.05.2024 16:32 Відповісти
21!! Цвіт нації! Страшне.

Бажаю здохнути путіну і всим хто його підтримує.здохніть
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07.05.2024 16:02 Відповісти
Пропонуєш здатися? Чи нам ,жінкам, воювати і тільки ?
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07.05.2024 16:34 Відповісти
Він один з найвеличніших українців! Сльози на очах (
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07.05.2024 16:14 Відповісти
звідки в нього 20-ти річного така мудрість й така сила..., таких хлопців як він дуже-дуже мало... та ще вони гинуть..., дуже боляче...
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07.05.2024 16:15 Відповісти
Вічна пам'ять і пошана Герою ! 21-річний ангел . . .
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07.05.2024 16:24 Відповісти
Дуже шкода таких людей, як цей хлопець Людей з великої букви!
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07.05.2024 16:26 Відповісти
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07.05.2024 16:28 Відповісти
На жаль гинуть найкращі ,а всяка мерзота "уставшая от войни"продовжує бикувати.
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07.05.2024 16:43 Відповісти
" ... попал в российский плен ...".

Не попал в плен, а был СДАН В ПЛЕН "зеленью" под гундосенье Военного Вождя о какой-то "эвакуации" защитников Азовстали - я эту трепатню на шМарафоне хорошо помню.
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07.05.2024 16:50 Відповісти
Там было 600 раненых из которых минимум 300 гнили живьём. Как вариант, могли все погибнуть убив минимальное кво противника. Думаю, те кого освободили уже убили больше чем вся Азовсталь могла убить , будучи загнанной под землю.
Конечно, история могла бы быть интересная про крепость, защитники которой все погибли, но, вы думаете всем людям там понравилась бы такая идея?
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07.05.2024 23:55 Відповісти
Як відбилися на спочатку зовсім юному обличчі жахи війни, полону, і знову війни...воїн, справжній воїн...
безкінечний С.У.М.
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07.05.2024 17:23 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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07.05.2024 17:27 Відповісти
С.У.М.
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07.05.2024 17:30 Відповісти
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07.05.2024 17:54 Відповісти
светлая память
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07.05.2024 17:55 Відповісти
Висока ціна за свободу України. Гірко і боляче втрачати найкращих, найпатріотичніших. Спочивай з миром, молодий Герою. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔💙💛
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07.05.2024 18:28 Відповісти
RIP смотрел видео....
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07.05.2024 19:02 Відповісти
Слава Герою!
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07.05.2024 19:10 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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07.05.2024 19:56 Відповісти
Я молилась за цю дитину коли він був в полоні, так раділа коли його звільнили з полону. Як же жаль, ідуть найкращі...Слава Герою
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07.05.2024 21:20 Відповісти
Вічна слава та шана Герою!
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07.05.2024 21:38 Відповісти
Яке світле обличчя у цього юного воїна.Вічна пам'ять і вічна шана тобі Герою!
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07.05.2024 22:24 Відповісти
"Не вертаються з бою сини. В небеса відлітають далекі.

А весною обіймуть крильми, рідну землю ті чорні лелеки.

І кружлятимуть біля вікна, де матуся в молитві щоночі.

І побачить душею вона, що в лелек непташинії очі..."
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07.05.2024 22:27 Відповісти
 
 