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Новини Війна
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Доброволець батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Сергій Казнадій загинув на Авдіївському напрямку. ФОТО

5 травня 2024 року на Авдіївському напрямку загинув доброволець батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Сергій Казнадій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підрозділу.

"Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку. Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. ФОТО

Загиблий воїн Сергій Казнадій

загиблий парамедик Сергій Казнадій
загиблий парамедик Сергій Казнадій

Також зазначається, що про дату, місце та час прощання з Госпітальєром Герою буде повідомлено пізніше.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули три воїни Стрийського батальйону ТРО - Олександр Луковець, Оксана Демчук та Андрій Сидор.

Автор: 

втрати (4386)


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Топ коментарі
+12
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.05.2024 08:38
+12
нехай Бог воздасть його вбивцям у 100 разів більше. Незай загине 1000 кацапів.
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07.05.2024 09:00
+8
Честь 🫡🇺🇦
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07.05.2024 09:14
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.05.2024 08:38 Відповісти
нехай Бог воздасть його вбивцям у 100 разів більше. Незай загине 1000 кацапів.
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07.05.2024 09:00 Відповісти
Саме час бойовій подружці Да Вінчі м.аліні раzом із Семеновою замінити побратимів, а не тільки піарити себе ,кохану, та віджимати квартири!
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07.05.2024 09:14 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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07.05.2024 09:14 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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07.05.2024 09:24 Відповісти
чому іконка, яка на фото, не допомогла??
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07.05.2024 09:37 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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07.05.2024 09:39 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя» (Івана 15:13)

Госпітальєри - повністю волонтери, вони не одержують ніякої грошової винагороди - ні зарплати, на бойвих, ні компенсації за поранення чи смерть.....
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07.05.2024 10:53 Відповісти
На колінах.. Дійсно Людина з великою Душею. Боляче. Україна втратила свого шляхетного Сина((
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07.05.2024 10:54 Відповісти
Почем Славик берет за статью?У людей может сложится ошибочное впечатление, что никто больше не гибнет....
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07.05.2024 11:22 Відповісти
Співчуваю. Але якіось дивно, що госпітал'єри вже стали бойовим підрозділом?
Ps. досвідчений бойові медики не стануть навішувати на передню бронеплиту, а носитимуть РПСку.
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07.05.2024 12:18 Відповісти
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07.05.2024 22:39 Відповісти
 
 