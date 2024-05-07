Доброволець батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Сергій Казнадій загинув на Авдіївському напрямку. ФОТО

5 травня 2024 року на Авдіївському напрямку загинув доброволець батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Сергій Казнадій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підрозділу.

"Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку. Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що про дату, місце та час прощання з Госпітальєром Герою буде повідомлено пізніше.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули три воїни Стрийського батальйону ТРО - Олександр Луковець, Оксана Демчук та Андрій Сидор.