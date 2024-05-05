Під час виконання бойового завдання загинули три воїни Стрийського батальйону ТРО - Олександр Луковець, Оксана Демчук та Андрій Сидор. ФОТО

Стрийський батальйон ТрО ЗСУ зазнав непоправних втрат. Під час виконання бойового завдання загинули три воїни батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Стрийської районної державної адміністрації.

Як зазначається, загинув ОЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦЬ, (Броня") -1987 р.н, який народився в с. Липівка Тростянецької громади.

"Він добре розумів що таке армія, бо про війну знав ще з часів АТО. Його посмішка та життєрадісність поєднувалася з серйозністю та відповідальністю. Завжди вмів пожартувати та підтримати розмову. В умовах бойових дій неодноразово проявляв мужність та рішучість. За день до загибелі відзначився при відбитті ворожої атаки. Без сина залишилися батьки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що загинула ОКСАНА ДЕМЧУК, (Гуцулка)- 1988 р.н., яка народилася в селі Подорожнє Стрийської громади.

Вона ніколи не любила поблажок та привілеїв, як "для жінки". Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх .

Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра.

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Також загинув АНДРІЙ СИДОР, (Малюк)1990 р.н. Народився в селі Луги Стрийської громади.

"На війні людині дуже важко зберегти свою людяність. Андрій не тільки зберіг її, але й примножив. Дуже уважно ставився до проблем кожного свого бійця. Завжди веселий, життєрадісний та позитивний. Справжній бойовий командир. Неодноразово особисто вів своїх хлопців в бій. Без чоловіка залишилася дружина, без батька залишилося двоє маленьких дітей", - додають у Стрийській районній державній адміністрації.

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