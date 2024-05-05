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Новини Фото Війна
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Під час виконання бойового завдання загинули три воїни Стрийського батальйону ТРО - Олександр Луковець, Оксана Демчук та Андрій Сидор. ФОТО

Стрийський батальйон ТрО ЗСУ зазнав непоправних втрат. Під час виконання бойового завдання загинули три воїни батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Стрийської районної державної адміністрації.

Як зазначається, загинув ОЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦЬ, (Броня") -1987 р.н, який народився в с. Липівка Тростянецької громади.

"Він добре розумів що таке армія, бо про війну знав ще з часів АТО. Його посмішка та життєрадісність поєднувалася з серйозністю та відповідальністю. Завжди вмів пожартувати та підтримати розмову. В умовах бойових дій неодноразово проявляв мужність та рішучість. За день до загибелі відзначився при відбитті ворожої атаки. Без сина залишилися батьки", - йдеться у повідомленні.

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Загинув воїн ОЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦЬ

Також зазначається, що загинула ОКСАНА ДЕМЧУК, (Гуцулка)- 1988 р.н., яка народилася в селі Подорожнє Стрийської громади.

Вона ніколи не любила поблажок та привілеїв, як "для жінки". Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх .

Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра.

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Загинула військова ОКСАНА ДЕМЧУК

Також загинув АНДРІЙ СИДОР, (Малюк)1990 р.н. Народився в селі Луги Стрийської громади.

"На війні людині дуже важко зберегти свою людяність. Андрій не тільки зберіг її, але й примножив. Дуже уважно ставився до проблем кожного свого бійця. Завжди веселий, життєрадісний та позитивний. Справжній бойовий командир. Неодноразово особисто вів своїх хлопців в бій. Без чоловіка залишилася дружина, без батька залишилося двоє маленьких дітей", - додають у Стрийській районній державній адміністрації.

Загиблий воїн АНДРІЙ СИДОР

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Автор: 

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Топ коментарі
+45
Сташенна біль від втрат наших Воїнів 😪😪😪
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття іхнім родинам !!
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05.05.2024 14:29
+29
Яка біль (. Тварини з мордору вбивають найкращих.
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05.05.2024 14:34
+29
Царство Небесне справжнім воїнам та патріотам 🙏
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05.05.2024 14:53
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Сташенна біль від втрат наших Воїнів 😪😪😪
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття іхнім родинам !!
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05.05.2024 14:29 Відповісти
Яка біль (. Тварини з мордору вбивають найкращих.
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05.05.2024 14:34 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне вам,Герої -побратими
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05.05.2024 14:38 Відповісти
Кожен день просинаюсь з думкою - от краще б вони всі живі були..з радістю віддала б своє, аби наші були всі живі..

Вічна пам'ять і слава.
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05.05.2024 14:41 Відповісти
Царство Небесне справжнім воїнам та патріотам 🙏
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05.05.2024 14:53 Відповісти
Вічна пам'ять.
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05.05.2024 15:25 Відповісти
Серце рветься на шматки від цих новин!
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05.05.2024 15:41 Відповісти
Героям Слава !!!🙏
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05.05.2024 15:42 Відповісти
Vi4na Slava,Svitla Pam'yat'...🙏
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05.05.2024 16:04 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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05.05.2024 17:17 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим Героям!🇺🇦🕯️
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05.05.2024 18:41 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава !!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.05.2024 22:44 Відповісти
 
 