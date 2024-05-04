Український воїн Андрій Левашов загинув на Донеччині. ФОТО
Захищаючи Україну, на Донецькому напрямку загинув 23-річний воїн із Бердянська Андрій Левашов із позивним "Колдун".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бердянськ 24.
Як зазначається, хлопець закінчив бердянську 1 школу, а потім здобував військову спеціальність у Львові. Під час повномасштабного вторгнення Андрій був сержантом у військовій частині 3057 3 роти АЗОВу.
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