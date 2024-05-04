УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11259 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 311 5

Український воїн Андрій Левашов загинув на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну, на Донецькому напрямку загинув 23-річний воїн із Бердянська Андрій Левашов із позивним "Колдун".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бердянськ 24.

Як зазначається, хлопець закінчив бердянську 1 школу, а потім здобував військову спеціальність у Львові. Під час повномасштабного вторгнення Андрій був сержантом у військовій частині 3057 3 роти АЗОВу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Володимир Іващенко. ФОТО

Загиблий воїн Андрій Левашов

Автор: 

втрати (4396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть,що молоді командири ведуть в бій бійців і гинуть.....Вічна Пам'ять Герою! Навіки молодий, навіки в строю.
показати весь коментар
04.05.2024 10:37 Відповісти
Слава українському герою славному воїну Андрію Левашову , який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
показати весь коментар
04.05.2024 10:48 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
показати весь коментар
04.05.2024 10:58 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
показати весь коментар
04.05.2024 12:27 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!
показати весь коментар
05.05.2024 02:44 Відповісти
 
 