Український воїн Андрій Левашов загинув на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну, на Донецькому напрямку загинув 23-річний воїн із Бердянська Андрій Левашов із позивним "Колдун".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бердянськ 24.

Як зазначається, хлопець закінчив бердянську 1 школу, а потім здобував військову спеціальність у Львові. Під час повномасштабного вторгнення Андрій був сержантом у військовій частині 3057 3 роти АЗОВу.

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