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Новости Фото Война
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Украинский воин Андрей Левашов погиб в Донецкой области. ФОТО

Защищая Украину, на Донецком направлении погиб 23-летний воин из Бердянска Андрей Левашов с позывным "Колдун".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бердянск 24.

Как отмечается, парень окончил бердянскую 1 школу, а затем получал военную специальность во Львове. Во время полномасштабного вторжения Андрей был сержантом в воинской части 3057 3 роты АЗОВа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Владимир Иващенко. ФОТО

Загиблий воїн Андрій Левашов

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потери (4382)


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Пишуть,що молоді командири ведуть в бій бійців і гинуть.....Вічна Пам'ять Герою! Навіки молодий, навіки в строю.
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04.05.2024 10:37 Ответить
Слава українському герою славному воїну Андрію Левашову , який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
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04.05.2024 10:48 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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04.05.2024 10:58 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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04.05.2024 12:27 Ответить
Вічна пам'ять Воїну!
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05.05.2024 02:44 Ответить
 
 