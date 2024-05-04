Украинский воин Андрей Левашов погиб в Донецкой области. ФОТО

Защищая Украину, на Донецком направлении погиб 23-летний воин из Бердянска Андрей Левашов с позывным "Колдун".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бердянск 24.

Как отмечается, парень окончил бердянскую 1 школу, а затем получал военную специальность во Львове. Во время полномасштабного вторжения Андрей был сержантом в воинской части 3057 3 роты АЗОВа.

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