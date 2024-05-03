В боях за Украину погиб воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Владимир Иващенко. ФОТО

3 мая во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб боец бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Иващенко.

Об этом сообщила Юлия Солодько от имени семьи, передает Цензор.НЕТ.

"С тяжелым сердцем вынуждены сообщить трагическую новость: 3 мая во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб Владимир Иващенко, боец Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

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Володя был образованным, мужественным, добрым и искренним. Из официальных жизненных событий - закончил Русановский физмат лицей, учился по программе обмена в США, закончил КПИ по специальности "Прикладная системная аналитика", работал программистом. Стал на защиту Украины и всех нас еще в 2015 году, позже демобилизовался и работал по специальности, а с первых дней полномасштабного вторжения - присоединился к родному уже подразделению, с которым прошел практически все самые горячие точки фронта. Был ранен осенью 2022 года во время боев за Бахмут, а после выздоровления - снова с побратимами. Дважды выезжал на обучение за границу. Имел боевые награды. А еще он был скромным и с невероятным чувством юмора, любил животных и спас многих из них - вывез из зоны боев (на фото - со спасенной Руби в Днепре в 2022).

Летом 2022 года Володя женился, этим летом вместе с Аленой Рязанцевой ожидал рождения первенца.

Неописуемая боль для жены, для родителей, для брата, для всех родных, близких и друзей, которые его знали. Для побратимов, которые потеряли искреннего товарища, профессионала своего дела. Для Украины, которая потеряла достойного защитника. Для всех нас.

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Пожалуйста, выразите свою поддержку и благодарность - мы живем, работаем, любим благодаря Володе и таким героям как он.

Если есть возможность - задонатьте на любой сбор в память о Володе. Побратимы обязательно отомстят за него.

О месте и времени прощания семья сообщит на его странице отдельно.

Тихо спи, Володя..." - говорится в сообщении.



