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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб украинский актер и военный Евгений Шумилов. ФОТО

30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов.

Как информирует Цензор.НЕТ, о смерти воина в Facebook сообщил его близкий друг Иван Марченко.

Евгений два года назад мобилизовался в ряды ВСУ

"Верно служил и защищал Украину. Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий - таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг", - написал Марченко.

На війні загинув український актор та воїн Євген Шумілов

Актер известен по роли воина в рекламе "Нової пошти"

О гибели украинского воина также написал украинский режиссер Антонио Лукич, работавший вместе с ним на съемочной площадке рекламы "Нової пошти", снятой уже во время войны.

"Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее... Спасибо тебе, Женя, светлая память...", - написал режиссер.

Євген Шумілов у рекламі "Нової пошти"
Украинский актер Евгений Шумилов в рекламе "Нової пошти"

Информации о похороне украинского воина пока нет.

Что известно о Евгении Шумилове

В 2014 году Евгений окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Снимался в таких сериалах и телепроектах: "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості" и "Відділ 44".

Автор: 

актер (296) потери (4382)


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спочивай з миром. дякую, Герою...
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03.05.2024 12:07 Ответить
😢🙏🕯️
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03.05.2024 12:08 Ответить
А у підарів - ну хоч би охлобистін здох.
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03.05.2024 12:11 Ответить
Низький уклін …Світла пам'ять Герою 🇺🇦🙏❤️! Співчуття родині
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03.05.2024 13:35 Ответить
 
 