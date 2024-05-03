Защищая Украину, погиб украинский актер и военный Евгений Шумилов. ФОТО

30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов.

Как информирует Цензор.НЕТ, о смерти воина в Facebook сообщил его близкий друг Иван Марченко.

Евгений два года назад мобилизовался в ряды ВСУ

"Верно служил и защищал Украину. Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий - таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг", - написал Марченко.

Актер известен по роли воина в рекламе "Нової пошти"

О гибели украинского воина также написал украинский режиссер Антонио Лукич, работавший вместе с ним на съемочной площадке рекламы "Нової пошти", снятой уже во время войны.

"Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее... Спасибо тебе, Женя, светлая память...", - написал режиссер.

Украинский актер Евгений Шумилов в рекламе "Нової пошти"

Информации о похороне украинского воина пока нет.

Что известно о Евгении Шумилове

В 2014 году Евгений окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Снимался в таких сериалах и телепроектах: "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості" и "Відділ 44".