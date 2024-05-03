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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув український актор та військовий Євген Шумілов. ФОТО

30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про смерть воїна у Facebook повідомив його близький друг Іван Марченко.

Євген два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ

"Вірно служив та захищав Україну. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній - таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже", - написав Марченко.

На війні загинув український актор та воїн Євген Шумілов

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Актор відомий за роллю воїна у рекламі "Нової пошти"

Про загибель українського воїна також написав український режисер Антоніо Лукіч, який працював разом із ним на знімальному майданчику реклами "Нової пошти", знятої вже під час війни.

"Загинув Євген Шумілов. Актор та воїн. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…", - зазначив режисер.

Євген Шумілов у рекламі "Нової пошти"
Український актор Євген Шумілов у рекламі "Нової пошти"

Інформації щодо поховання українського воїна наразі немає.

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Що відомо про Євгена Шумілова

У 2014 році Євген закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Знімався у таких серіалах та телепроєктах: "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості" та "Відділ 44".

Автор: 

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спочивай з миром. дякую, Герою...
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03.05.2024 12:07 Відповісти
😢🙏🕯️
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03.05.2024 12:08 Відповісти
А у підарів - ну хоч би охлобистін здох.
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03.05.2024 12:11 Відповісти
Низький уклін …Світла пам'ять Герою 🇺🇦🙏❤️! Співчуття родині
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03.05.2024 13:35 Відповісти
 
 