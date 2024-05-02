У боях за Україну загинув воїн та волонтер Едуард Хатмуллін

30 квітня на Куп’янському напрямку при спробі винести поранених побратимів загинув головний сержант роти аеророзвідки 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Едуард Хатмуллін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

"Сумна і скорботна звістка надійшла у Шумську громаду у передвеликодні дні. З глибоким сумом повідомляємо про загибель на полі бою великого патріота України, одного із засновників ГО "Схід та Захід Єдині", волонтера та мужнього воїна Едуарда Хатмулліна, 1970 року народження", - йдеться в повідомленні.

Народився Едуард Хатмуллін на Донеччині, у Костянтинівці. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації, неодноразово бував на Шумщині. З початку повномаштабного вторгнення його родина переїхала жити в м.Шумськ.

З початку повномасштабного вторгення Едуард Хатмуллін взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав рідну землю від ненависного ворога, мріяв звільнити рідну землю та відбудувати рідні міста.

"Загинув мужній Герой 30 квітня 2024 року в жорстоких боях з ворогом. А мама зустрічатиме свого сина на щиті. Вічна пам’ять та слава Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Воїна.. За волею рідних чин поховання відбудеться в м. Шумськ", - написав Боярський.

Про зустріч тіла загиблого Героя у Шумській міській раді обіцяють повідомити згодом.

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Що відомо про ГО "Схід і Захід разом"?

"Схід та Захід єдині" - це група українських волонтерів, яка діє в місті Костянтинівці (Донецька область). Заснована в м.Шумськ Тернопільської області.

Розпочала діяльність благодійна група у 2014 році, а вже 28 квітня 2015 року сформувалася офіційно.



У благодійній групі "Схід та Захід єдині" об'єдналося понад 50 волонтерів. Учасники благодійної групи постійно контактують із військовими та забезпечують їх необхідним спорядженням, продуктами харчування, іншими потрібними речами.