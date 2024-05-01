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Новини Фото Війна
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У бою з ворогом на Донеччині загинув український воїн Андрій (Чиж) Чишко. ФОТО

19 квітня в районі населеного пункту Терни на Донеччині у бою з ворогом загинув український воїн Андрій (Чиж) Чишко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВГО "Сокіл".

Що відомо про загиблого захисника?

Як зазначається, Чиж був добровольцем ще з початку російсько-української війни в 2014 році, воював у складі батальйону "Січ". Після повернення з АТО, в цивільному житті захисник розпочав шлях кухаря. Андрій обожнював готувати. Цим Він і займався до початку повномасштабного вторгнення.

"З початком Великої війни Чиж одразу рушив добровольцем на оборону, а згодом і звільнення Київщини. Після повернувся на рідні землі - запорізький напрямок. Андрій завжди рвався у бій, хотів бути корисним і воювати. Справжній Воїн. Влітку 2022 року приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади (на той час ще був полком "ССО Азов"). Свої славні бої провів на найгарячіших напрямках Донеччини.

Андрій командир штурмової групи, 2-го штурмового взводу, 4-ї штурмової роти. Поліг, як справжній Воїн у бою з московським окупантом...Країна втратила свого найкращого Сина - мужнього та достойного аби про Нього і Його подвиг говорили всі", - йдеться у повідомленні.

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Андрій "Чиж" Чишко

Автор: 

військовослужбовці (4743) втрати (4395)


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Царство небесне тобі Андрію .
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01.05.2024 09:24 Відповісти
Знову загинув наш захисник патріот . чомусь не гинуть колоборанти які працюють на росію їхні гауляйтери ,чи за них забули.
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01.05.2024 09:34 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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01.05.2024 09:35 Відповісти
Слава Герою !
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01.05.2024 09:41 Відповісти
Вічна пам'ять Світлому Герою! Гинуть найкращі - гниль насолоджується життям.
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01.05.2024 09:48 Відповісти
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01.05.2024 09:54 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!
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02.05.2024 22:19 Відповісти
 
 