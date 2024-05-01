В бою с врагом на Донетчине погиб украинский воин Андрей (Чиж) Чишко. ФОТО

19 апреля в районе населенного пункта Терны Донецкой области в бою с врагом погиб украинский воин Андрей (Чиж) Чишко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВОО "Сокол".

Что известно о погибшем защитнике?

Как отмечается, Чиж был добровольцем еще с начала российско-украинской войны в 2014 году, воевал в составе батальона "Січ". После возвращения из АТО, в гражданской жизни защитник начал путь повара. Андрей обожал готовить. Этим он и занимался до начала полномасштабного вторжения.

"С началом Великой войны Чиж сразу отправился добровольцем на оборону, а впоследствии и освобождение Киевщины. Позже вернулся на родные земли - запорожское направление. Андрей всегда рвался в бой, хотел быть полезным и воевать. Настоящий Воин. Летом 2022 года присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде (в то время еще был полком "ССО Азов"). Свои славные бои провел на самых горячих направлениях Донетчины.

Андрей командир штурмовой группы, 2-го штурмового взвода, 4-й штурмовой роты. Пал, как настоящий Воин в бою с московским оккупантом ... Страна потеряла своего лучшего Сына - мужественного и достойного чтобы о Нем и Его подвиге говорили все", - говорится в сообщении.

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