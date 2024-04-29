Защищая Украину, на фронте погиб воин Виталий Шнуренко. ФОТО

На фронте погиб военный ВСУ Виталий Шнуренко. Был награжден знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Об этом сообщил военный Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш Виталий Шнуренко "Буба" навсегда в строю...

Он не просто боец нашего взвода - он был членом нашей семьи. Помню, как он переживал, когда в январе мы работали на передовой, а его жена в это время рожала сына.

Когда его награждали "Золотым крестом" от Залужного - он не поверил. А мы знали: именно без него, его энергии и умений, у нас бы ничего не получилось.

Обычный простой парень, который своей прямотой и чувством юмора мог разрядить любую напряженную ситуацию, которых во время службы возникало множество. Покойся с миром, друг..." - написал Фирсов в фейсбуке.

У воина осталось двое маленьких детей и жена.

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