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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб воин Виталий Шнуренко. ФОТО

На фронте погиб военный ВСУ Виталий Шнуренко. Был награжден знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Об этом сообщил военный Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

Шнуренко Віталій загинув на фронті

"Наш Виталий Шнуренко "Буба" навсегда в строю...

Он не просто боец нашего взвода - он был членом нашей семьи. Помню, как он переживал, когда в январе мы работали на передовой, а его жена в это время рожала сына.

Когда его награждали "Золотым крестом" от Залужного - он не поверил. А мы знали: именно без него, его энергии и умений, у нас бы ничего не получилось.

Обычный простой парень, который своей прямотой и чувством юмора мог разрядить любую напряженную ситуацию, которых во время службы возникало множество. Покойся с миром, друг..." - написал Фирсов в фейсбуке.

У воина осталось двое маленьких детей и жена.

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Фірсов про загибель Шнуренка

Автор: 

потери (4381)


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Топ комментарии
+29
Вічна Пам'ять Герою.!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.04.2024 19:06
+20
Горе для батьків,горе для сім"ї,Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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29.04.2024 19:21
+17
отак і втрачаємо кращих і вмотивованих, а заміни нема...ніякої...
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29.04.2024 19:08
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29.04.2024 19:05 Ответить
Вічна Пам'ять Герою.!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.04.2024 19:06 Ответить
отак і втрачаємо кращих і вмотивованих, а заміни нема...ніякої...
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29.04.2024 19:08 Ответить
Горе для батьків,горе для сім"ї,Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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29.04.2024 19:21 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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29.04.2024 19:22 Ответить
Воюють та гинуть найкращі. Вічна шана.

Правлять найогидніші.

П.С. Загугліть того військового, хто це повідомив, і згадайде хоч одного воюючого "зеленого".
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29.04.2024 19:30 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.04.2024 19:38 Ответить
Гинуть кращі небайдужі патріоти ,тоді як в рашистів біосміття ,коли вже почнуть здихати рашиські виродки які затіяли цю жахливу війну та їхні пропагандони ?
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29.04.2024 19:38 Ответить
Доки один Буба гине, відважно б'ючись на фронті, інший спокійно живе в розкішному офісі, нюхає кокс, знімає тупі відосики і думає, де ще можна вкрасти!
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29.04.2024 19:51 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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29.04.2024 20:38 Ответить
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦.
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29.04.2024 23:13 Ответить
 
 