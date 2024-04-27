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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Защищая Украину, погиб младший сержант ВСУ, боец 3-й ОШБр Кирилл Охремчук. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Кирилл "Карим" Охремчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке его сестра Мария Цатурян.

"Кирилл "Карим" Охремчук. Карим Украинец. Младший сержант ВСУ. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады. Мой брат. Погиб в бою, защищая Украину", - написала она.

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Кирило Охремчук

Как говорится в сообщении, Кирилл воевал в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Авдеевке.

Кирило Охремчук

"Если вы хотите помочь - задонать на нужды 3-й ОШБР. Дайте ребятам больше возможностей достойно отомстить за своего побратима", - призвала Мария.

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Кирило ОхремчукКирило Охремчук

кирило,охремчук

Автор: 

потери (4381) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Топ комментарии
+24
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27.04.2024 19:45
+21
Честь 🫡🇺🇦
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27.04.2024 19:31
+15
Спочивай з миром! Честь і Хвала 🙏🇺🇦
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27.04.2024 19:47
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27.04.2024 19:31 Ответить
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27.04.2024 19:45 Ответить
Спочивай з миром! Честь і Хвала 🙏🇺🇦
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27.04.2024 19:47 Ответить
Вічна слава Герою !
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27.04.2024 19:51 Ответить
такі зразу ж й народжуються.легкої дороги тобі,воїн.
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27.04.2024 19:57 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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27.04.2024 20:06 Ответить
Вічна пам'ять герою, який вітдав найдорожче, своє життя, за наше сьогодня.
Будем достойні його подвигу.
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27.04.2024 20:12 Ответить
Слава Герою!!!
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27.04.2024 20:29 Ответить
Слава герою!!!
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27.04.2024 23:23 Ответить
 
 