Защищая Украину, погиб младший сержант ВСУ, боец 3-й ОШБр Кирилл Охремчук. ФОТО
В бою с российскими оккупантами погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Кирилл "Карим" Охремчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке его сестра Мария Цатурян.
"Кирилл "Карим" Охремчук. Карим Украинец. Младший сержант ВСУ. Боец Третьей отдельной штурмовой бригады. Мой брат. Погиб в бою, защищая Украину", - написала она.
Как говорится в сообщении, Кирилл воевал в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Авдеевке.
"Если вы хотите помочь - задонать на нужды 3-й ОШБР. Дайте ребятам больше возможностей достойно отомстить за своего побратима", - призвала Мария.
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