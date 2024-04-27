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Захищаючи Україну, загинув молодший сержант ЗСУ, боєць 3-ї ОШБр Кирило Охремчук. ФОТО
У бою з російськими окупантами загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Кирило "Карім" Охремчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці його сестра Марія Цатурян.
"Кирило "Карім" Охремчук. Карім Українець. Молодший сержант ЗСУ. Боєць Третьої окремої штурмової бригади. Мій брат. Загинув в бою, захищаючи Україну", - написала вона.
Як ідеться в дописі, Кирило воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Бахмуті, в Авдіївці.
"Якщо ви хочете допомогти – задонатьте на потреби 3 ОШБР. Дайте хлопцям більше можливостей гідно помститися за свого побратима", - закликала Марія.
Топ коментарі
+24 Чайка Київ
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+21 ДенКо
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+15 Stas #518066
показати весь коментар27.04.2024 19:47
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