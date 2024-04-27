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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Захищаючи Україну, загинув молодший сержант ЗСУ, боєць 3-ї ОШБр Кирило Охремчук. ФОТО

У бою з російськими окупантами загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Кирило "Карім" Охремчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці його сестра Марія Цатурян.

"Кирило "Карім" Охремчук. Карім Українець. Молодший сержант ЗСУ. Боєць Третьої окремої штурмової бригади. Мій брат. Загинув в бою, захищаючи Україну", - написала вона.

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Кирило Охремчук

Як ідеться в дописі, Кирило воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Бахмуті, в Авдіївці.

Кирило Охремчук

"Якщо ви хочете допомогти – задонатьте на потреби 3 ОШБР. Дайте хлопцям більше можливостей гідно помститися за свого побратима", - закликала Марія.

Також дивіться: Захищаючи Україну, журналіст і бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій загинув у районі Роботиного. ФОТО

Кирило ОхремчукКирило Охремчук

кирило,охремчук

Автор: 

втрати (4395) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Топ коментарі
+24
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27.04.2024 19:45
+21
Честь 🫡🇺🇦
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27.04.2024 19:31
+15
Спочивай з миром! Честь і Хвала 🙏🇺🇦
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27.04.2024 19:47
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27.04.2024 19:31 Відповісти
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27.04.2024 19:45 Відповісти
Спочивай з миром! Честь і Хвала 🙏🇺🇦
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27.04.2024 19:47 Відповісти
Вічна слава Герою !
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27.04.2024 19:51 Відповісти
такі зразу ж й народжуються.легкої дороги тобі,воїн.
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27.04.2024 19:57 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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27.04.2024 20:06 Відповісти
Вічна пам'ять герою, який вітдав найдорожче, своє життя, за наше сьогодня.
Будем достойні його подвигу.
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27.04.2024 20:12 Відповісти
Слава Герою!!!
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27.04.2024 20:29 Відповісти
Слава герою!!!
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27.04.2024 23:23 Відповісти
 
 