Захищаючи Україну, загинув молодший сержант ЗСУ, боєць 3-ї ОШБр Кирило Охремчук. ФОТО

У бою з російськими окупантами загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Кирило "Карім" Охремчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці його сестра Марія Цатурян.

"Кирило "Карім" Охремчук. Карім Українець. Молодший сержант ЗСУ. Боєць Третьої окремої штурмової бригади. Мій брат. Загинув в бою, захищаючи Україну", - написала вона.

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Як ідеться в дописі, Кирило воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Бахмуті, в Авдіївці.

"Якщо ви хочете допомогти – задонатьте на потреби 3 ОШБР. Дайте хлопцям більше можливостей гідно помститися за свого побратима", - закликала Марія.

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