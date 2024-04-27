Поранена на фронті бойова медикиня 3-ї ОШБр із позивним Білка потребує фінансової допомоги. Оголошено збір. ФОТО
Бойова медикиня 1 роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним Білка зазнала поранення на фронті, внаслідок якого втратила ногу. Захисниця потребує допомоги.
Про це повідомив у телеграм-каналі командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Білка з 1 роти 2 шб 3ОШБр. Поки деякі чоловіки шукали мільйон причин "чому не воювати", Білка знайшла одну - Чому воювати - тому що в дім прийшов ворог, який хоче знищити всіх українців . Білка - бойовий медик, їй 41 , але вона ніколи не скиглила що амуніція важка", - зазначає автор допису.
За його словами, на одному з виходів Білка зазнала поранень. Лея надала їй допомогу, але врятувати ногу не вдалося.
"Тепер Білка стане кіборгом. Вона допомогла не одному десятку бійців, а тепер потребує нашої допомоги. На хід ноги Білці можете кидати сюди", - резюмує Кухарчук.
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Вони ж усі, заброньовані кадровиками … СРАТЬєхи..
Коли ж її поранено - то вона країні уже не потрібна стала.
Потім влада питанням задається чому українці не хочуть служити....
Тяжко собі уявити, щоб таке було в ФРН, США, чи навіть в Польщі...