Поранена на фронті бойова медикиня 3-ї ОШБр із позивним Білка потребує фінансової допомоги. Оголошено збір. ФОТО

Бойова медикиня 1 роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним Білка зазнала поранення на фронті, внаслідок якого втратила ногу. Захисниця потребує допомоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Білка з 1 роти 2 шб 3ОШБр. Поки деякі чоловіки шукали мільйон причин "чому не воювати", Білка знайшла одну - Чому воювати - тому що в дім прийшов ворог, який хоче знищити всіх українців . Білка - бойовий медик, їй 41 , але вона ніколи не скиглила що амуніція важка", - зазначає автор допису.

За його словами, на одному з виходів Білка зазнала поранень. Лея надала їй допомогу, але врятувати ногу не вдалося.

"Тепер Білка стане кіборгом. Вона допомогла не одному десятку бійців, а тепер потребує нашої допомоги. На хід ноги Білці можете кидати сюди", - резюмує Кухарчук.

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