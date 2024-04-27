УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10390 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 564 15

Поранена на фронті бойова медикиня 3-ї ОШБр із позивним Білка потребує фінансової допомоги. Оголошено збір. ФОТО

Бойова медикиня 1 роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним Білка зазнала поранення на фронті, внаслідок якого втратила ногу. Захисниця потребує допомоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Білка з 1 роти 2 шб 3ОШБр. Поки деякі чоловіки шукали мільйон причин "чому не воювати", Білка знайшла одну - Чому воювати - тому що в дім прийшов ворог, який хоче знищити всіх українців . Білка - бойовий медик, їй 41 , але вона ніколи не скиглила що амуніція важка", - зазначає автор допису.

За його словами, на одному з виходів Білка зазнала поранень. Лея надала їй допомогу, але врятувати ногу не вдалося.

"Тепер Білка стане кіборгом. Вона допомогла не одному десятку бійців, а тепер потребує нашої допомоги. На хід ноги Білці можете кидати сюди", - резюмує Кухарчук.

Також читайте: Тяжкопоранений воїн Віталій Шумей заговорив: Вже практично тиждень усвідомлено складає слова. ФОТО

медикиня Білка

Він також додає реквізити для охочих долучитися до збору: https://send.monobank.ua/jar/3SB7DHwRyJ

Автор: 

благодійність (569) поранення (2802) 3 Окрема штурмова бригада (429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Навіть 3-я штурмова досі збирає гроші донатами. Це не держава, а цирк якийсь.
показати весь коментар
27.04.2024 10:44
+9
ДержСекретарі КМУ, ЦОВВ із купою їх заступників, разом з керівником адміністрацї ВРУ та ДУС з ОПУ, мабуть, уже вжили ОСОБИСТО Дієвих заходів, щоб надати необхідної допомоги, Захиснику їх спокійного ЖИТТЯ!!
Вони ж усі, заброньовані кадровиками … СРАТЬєхи..
показати весь коментар
27.04.2024 09:43
+6
А де ця ******* держава яку вона захищала?! Ідіть,станьте каліками,та побирайтесь по світу ..
показати весь коментар
27.04.2024 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДержСекретарі КМУ, ЦОВВ із купою їх заступників, разом з керівником адміністрацї ВРУ та ДУС з ОПУ, мабуть, уже вжили ОСОБИСТО Дієвих заходів, щоб надати необхідної допомоги, Захиснику їх спокійного ЖИТТЯ!!
Вони ж усі, заброньовані кадровиками … СРАТЬєхи..
показати весь коментар
27.04.2024 09:43 Відповісти
дайте номер картки
показати весь коментар
27.04.2024 10:19 Відповісти
+
показати весь коментар
27.04.2024 10:43 Відповісти
Навіть 3-я штурмова досі збирає гроші донатами. Це не держава, а цирк якийсь.
показати весь коментар
27.04.2024 10:44 Відповісти
++
показати весь коментар
27.04.2024 11:18 Відповісти
А де ця ******* держава яку вона захищала?! Ідіть,станьте каліками,та побирайтесь по світу ..
показати весь коментар
27.04.2024 11:25 Відповісти
Получається, що коли вона була здорова і захищала свою країну - вона була потрібна своїй країні.
Коли ж її поранено - то вона країні уже не потрібна стала.
Потім влада питанням задається чому українці не хочуть служити....
Тяжко собі уявити, щоб таке було в ФРН, США, чи навіть в Польщі...
показати весь коментар
27.04.2024 11:42 Відповісти
Додик , раз не потрібні , то кинути на фіг все , скласти зброю , і гайда з фронту ? Кацапи , ну чого ви всі такі дурні ?
показати весь коментар
27.04.2024 13:44 Відповісти
+
показати весь коментар
27.04.2024 16:19 Відповісти
Цю антиукраїнську злодійську владу потрібно вже гнати сраним вінником. Сьогодні вона вже нелегітимна. Це ж потрібно бувший ворюга, корупціонер іновірець рєзніков, який крав мільярди сьогодні в шоколаді, а захисниця повинна збирати кошти на лікування. Українці, доможемо нашій героїні!
показати весь коментар
27.04.2024 19:15 Відповісти
А навіщо медику кулемет?
показати весь коментар
27.04.2024 23:39 Відповісти
+
показати весь коментар
03.06.2024 13:58 Відповісти
Одужуй, мила!
показати весь коментар
03.06.2024 13:59 Відповісти
 
 