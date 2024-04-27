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Раненая на фронте боевая медик 3-й ОШБр с позывным Белка нуждается в финансовой помощи. Объявлен сбор. ФОТО

Боевой медик 1 роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным Белка получила ранение на фронте, в результате которого потеряла ногу. Защитница нуждается в помощи.

Об этом сообщил в телеграм-канале командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это Белка из 1 роты 2 шб 3ОШБр. Пока некоторые мужчины искали миллион причин "почему не воевать", Белка нашла одну - Почему воевать - потому что в дом пришел враг, который хочет уничтожить всех украинцев. Белка - боевой медик, ей 41, но она никогда не ныла, что амуниция тяжелая", - отмечает автор сообщения.

По его словам, на одном из последних выходов Белка получила ранение. Лея оказала ей помощь, но спасти ногу не удалось.

"Теперь Белка станет киборгом. Она помогла не одному десятку бойцов, а теперь нуждается в нашей помощи", - резюмирует Кухарчук.

Также читайте: Тяжелораненый воин Виталий Шумей заговорил: Уже практически неделю осознанно составляет слова. ФОТО

медикиня Білка

Он также добавляет реквизиты для желающих присоединиться к сбору: https://send.monobank.ua/jar/3SB7DHwRyJ

Автор: 

благотворительность (612) ранение (3383) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Топ комментарии
+13
Навіть 3-я штурмова досі збирає гроші донатами. Це не держава, а цирк якийсь.
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27.04.2024 10:44
+9
ДержСекретарі КМУ, ЦОВВ із купою їх заступників, разом з керівником адміністрацї ВРУ та ДУС з ОПУ, мабуть, уже вжили ОСОБИСТО Дієвих заходів, щоб надати необхідної допомоги, Захиснику їх спокійного ЖИТТЯ!!
Вони ж усі, заброньовані кадровиками … СРАТЬєхи..
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27.04.2024 09:43
+6
А де ця ******* держава яку вона захищала?! Ідіть,станьте каліками,та побирайтесь по світу ..
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27.04.2024 11:25
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Правила форума Совет форумчан
ДержСекретарі КМУ, ЦОВВ із купою їх заступників, разом з керівником адміністрацї ВРУ та ДУС з ОПУ, мабуть, уже вжили ОСОБИСТО Дієвих заходів, щоб надати необхідної допомоги, Захиснику їх спокійного ЖИТТЯ!!
Вони ж усі, заброньовані кадровиками … СРАТЬєхи..
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27.04.2024 09:43 Ответить
дайте номер картки
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27.04.2024 10:19 Ответить
+
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27.04.2024 10:43 Ответить
Навіть 3-я штурмова досі збирає гроші донатами. Це не держава, а цирк якийсь.
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27.04.2024 10:44 Ответить
++
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27.04.2024 11:18 Ответить
А де ця ******* держава яку вона захищала?! Ідіть,станьте каліками,та побирайтесь по світу ..
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27.04.2024 11:25 Ответить
Получається, що коли вона була здорова і захищала свою країну - вона була потрібна своїй країні.
Коли ж її поранено - то вона країні уже не потрібна стала.
Потім влада питанням задається чому українці не хочуть служити....
Тяжко собі уявити, щоб таке було в ФРН, США, чи навіть в Польщі...
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27.04.2024 11:42 Ответить
Додик , раз не потрібні , то кинути на фіг все , скласти зброю , і гайда з фронту ? Кацапи , ну чого ви всі такі дурні ?
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27.04.2024 13:44 Ответить
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27.04.2024 16:19 Ответить
Цю антиукраїнську злодійську владу потрібно вже гнати сраним вінником. Сьогодні вона вже нелегітимна. Це ж потрібно бувший ворюга, корупціонер іновірець рєзніков, який крав мільярди сьогодні в шоколаді, а захисниця повинна збирати кошти на лікування. Українці, доможемо нашій героїні!
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27.04.2024 19:15 Ответить
А навіщо медику кулемет?
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27.04.2024 23:39 Ответить
+
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03.06.2024 13:58 Ответить
Одужуй, мила!
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03.06.2024 13:59 Ответить
 
 