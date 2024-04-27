Раненая на фронте боевая медик 3-й ОШБр с позывным Белка нуждается в финансовой помощи. Объявлен сбор. ФОТО

Боевой медик 1 роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным Белка получила ранение на фронте, в результате которого потеряла ногу. Защитница нуждается в помощи.

Об этом сообщил в телеграм-канале командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это Белка из 1 роты 2 шб 3ОШБр. Пока некоторые мужчины искали миллион причин "почему не воевать", Белка нашла одну - Почему воевать - потому что в дом пришел враг, который хочет уничтожить всех украинцев. Белка - боевой медик, ей 41, но она никогда не ныла, что амуниция тяжелая", - отмечает автор сообщения.

По его словам, на одном из последних выходов Белка получила ранение. Лея оказала ей помощь, но спасти ногу не удалось.

"Теперь Белка станет киборгом. Она помогла не одному десятку бойцов, а теперь нуждается в нашей помощи", - резюмирует Кухарчук.

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