Захищаючи Україну, журналіст і бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій загинув у районі Роботиного. ФОТО
У бою з російськими окупантами на Запорізькому напрямку загинув український журналіст, військовослужбовець ЗСУ і бойовий медик стрілецького батальйону 38-річний Андрій Топчій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
Зазначається, що український захисник загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.
Що відомо про полеглого воїна
"На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що росія не вважає Україну незалежною державою. Андрій Топчій у газеті "Факти" публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це.
А кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення РФ у країну у 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках", - йдеться у повідомленні.
Під час АТО він отримав звання сержанта.
"З перервами на журналістику Андрій воював за Україну 10 років. І загинув як воїн - на полі бою", - пишуть колеги Топчія.
Поховання героя
Похорон воїна відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.
Мати Андрія, Ларису Топчій, можна підтримати переказом на картку "ПриватБанку": 4731 2196 4862 4355.
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загинув яв справжный чоловік і козак - на полі бою