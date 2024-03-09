УКР
Захищаючи Україну загинув журналіст Дмитро Сінченко. ФОТО

Захищаючи Україну загинув журналіст та військовий Дмитро Сінченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Сінченко Дмитро

Про загибель Сінченка повідомила його колишня дружина Олена.

"У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя", — написала вона.

Про дату прощання з воїном буде повідомлено згодом.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що Дмитро Сінченко зник безвісти торік 23 серпня під Бахмутом на Донеччині. Його родина до останнього сподівалася, що воїн потрапив у полон, але нещодавно підтвердили його загибель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях під Вугледаром загинув режисер монтажу телеканалу XSport Антон Яковенко. ФОТО

Сінченко був журналістом, політичним аналітиком, публіцистом і блогером. Дописував у видання "Український тиждень", для якого писав репортажі з фронту, та "Радіо Свобода". Останній його репортаж вийшов 24 серпня 2023 року — наступного дня після того, як він зник безвісти. Від початку російсько-української війни у 2014 році Дмитро волонтерив для армії, а згодом пішов добровольцем в Українську добровольчу армію.

журналістика (1802) втрати (4534)
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
09.03.2024 01:10 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
09.03.2024 01:24 Відповісти
Царства Небесного...(((...
показати весь коментар
09.03.2024 05:46 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дмитра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
09.03.2024 06:51 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам...
показати весь коментар
09.03.2024 07:20 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 09:44 Відповісти
Низький уклін Захиснику України та його Родині!!
Жоден з привладних призначених Зеленським з 2019 року, так і не пішов на фронт Захищати Україну !!!
ЖОДЕН… Сидіти на посадах в ЦОВВ, вони можуть, але не захищати Україну, можливо, вони усі СКАЛІЧЕНІ, морально…
показати весь коментар
09.03.2024 10:25 Відповісти
..покойся с миром!Смерть ******* болот мацковии..
показати весь коментар
09.03.2024 13:47 Відповісти
R.I.P. 😭
показати весь коментар
09.03.2024 13:58 Відповісти
 
 