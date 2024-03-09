Захищаючи Україну загинув журналіст Дмитро Сінченко. ФОТО

Захищаючи Україну загинув журналіст та військовий Дмитро Сінченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Про загибель Сінченка повідомила його колишня дружина Олена.

"У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя", — написала вона.

Про дату прощання з воїном буде повідомлено згодом.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що Дмитро Сінченко зник безвісти торік 23 серпня під Бахмутом на Донеччині. Його родина до останнього сподівалася, що воїн потрапив у полон, але нещодавно підтвердили його загибель.

Сінченко був журналістом, політичним аналітиком, публіцистом і блогером. Дописував у видання "Український тиждень", для якого писав репортажі з фронту, та "Радіо Свобода". Останній його репортаж вийшов 24 серпня 2023 року — наступного дня після того, як він зник безвісти. Від початку російсько-української війни у 2014 році Дмитро волонтерив для армії, а згодом пішов добровольцем в Українську добровольчу армію.