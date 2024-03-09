РУС
Защищая Украину, погиб журналист Дмитрий Синченко. ФОТО

Защищая Украину, погиб журналист и военный Дмитрий Синченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Сінченко Дмитро

О гибели Синченко сообщила его бывшая супруга Елена.

"У Дмитрия была одна большая любовь — Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и пытался делать все, чтобы прийти к нему как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь", — написала она.

О дате прощания с воином будет сообщено позже.

Читайте также: В боях за Украину погиб художник, расписывавший церкви, боец "Полесских волков" Александр Карасевич

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что Дмитрий Синченко пропал без вести в прошлом году 23 августа под Бахмутом на Донетчине. Его семья до последнего надеялась, что воин попал в плен, но недавно подтвердили его гибель.

Синченко был журналистом, политическим аналитиком, публицистом и блогером. Был одним из авторов издания "Український тиждень", для которого писал репортажи с фронта, и "Радио Свобода". Последний его репортаж вышел 24 августа 2023 года — на следующий день после того, как он пропал без вести. С начала российско-украинской войны в 2014 году Дмитрий волонтерил для армии, а затем пошел добровольцем в Украинскую добровольческую армию.

Автор: 

Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
09.03.2024 01:10 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
09.03.2024 01:24 Ответить
Царства Небесного...(((...
09.03.2024 05:46 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дмитра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
09.03.2024 06:51 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам...
09.03.2024 07:20 Ответить
09.03.2024 09:44 Ответить
Низький уклін Захиснику України та його Родині!!
Жоден з привладних призначених Зеленським з 2019 року, так і не пішов на фронт Захищати Україну !!!
ЖОДЕН… Сидіти на посадах в ЦОВВ, вони можуть, але не захищати Україну, можливо, вони усі СКАЛІЧЕНІ, морально…
09.03.2024 10:25 Ответить
..покойся с миром!Смерть ******* болот мацковии..
09.03.2024 13:47 Ответить
R.I.P. 😭
