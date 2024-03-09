Защищая Украину, погиб журналист Дмитрий Синченко. ФОТО
Защищая Украину, погиб журналист и военный Дмитрий Синченко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
О гибели Синченко сообщила его бывшая супруга Елена.
"У Дмитрия была одна большая любовь — Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и пытался делать все, чтобы прийти к нему как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь", — написала она.
О дате прощания с воином будет сообщено позже.
Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что Дмитрий Синченко пропал без вести в прошлом году 23 августа под Бахмутом на Донетчине. Его семья до последнего надеялась, что воин попал в плен, но недавно подтвердили его гибель.
Синченко был журналистом, политическим аналитиком, публицистом и блогером. Был одним из авторов издания "Український тиждень", для которого писал репортажи с фронта, и "Радио Свобода". Последний его репортаж вышел 24 августа 2023 года — на следующий день после того, как он пропал без вести. С начала российско-украинской войны в 2014 году Дмитрий волонтерил для армии, а затем пошел добровольцем в Украинскую добровольческую армию.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Жоден з привладних призначених Зеленським з 2019 року, так і не пішов на фронт Захищати Україну !!!
ЖОДЕН… Сидіти на посадах в ЦОВВ, вони можуть, але не захищати Україну, можливо, вони усі СКАЛІЧЕНІ, морально…