Защищая Украину, журналист и боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий погиб в районе Работино. ФОТО

В бою с российскими оккупантами на Запорожском направлении погиб украинский журналист, военнослужащий ВСУ и боевой медик стрелкового батальона 38-летний Андрей Топчий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

Отмечается, что украинский защитник погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Работино.

Что известно о павшем воине

"На войну за Украину Андрей пошел давно. Он вел ее на информационном фронте еще тогда, когда мало кто готов был открыто говорить о том, что россия не считает Украину независимым государством. Андрей Топчий в газете "Факты" публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали об этом.

А кристально честный, с обостренным чувством справедливости Андрей переживал как личную трагедию все политические распри, раздирающие Украину. И после вторжения РФ в страну в 2014 году пошел ее защищать с оружием в руках", - говорится в сообщении.

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Воин стал на защиту Украины еще в 2014 году.

Во время АТО он получил звание сержанта.

"С перерывами на журналистику Андрей воевал за Украину 10 лет. И погиб как воин - на поле боя", - пишут коллеги Топчия.

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Андрей Топчий погиб под Запорожьем

Похороны героя

Похороны воина состоятся в Киеве, 27 апреля в 14.00 на Лесном кладбище на Аллее Героев.

Мать Андрея, Ларису Топчий, можно поддержать переводом на карточку "ПриватБанка": 4731 2196 4862 4355.

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