РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости Фото Война
7 566 7

Защищая Украину, журналист и боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий погиб в районе Работино. ФОТО

В бою с российскими оккупантами на Запорожском направлении погиб украинский журналист, военнослужащий ВСУ и боевой медик стрелкового батальона 38-летний Андрей Топчий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

Отмечается, что украинский защитник погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Работино.

Что известно о павшем воине

"На войну за Украину Андрей пошел давно. Он вел ее на информационном фронте еще тогда, когда мало кто готов был открыто говорить о том, что россия не считает Украину независимым государством. Андрей Топчий в газете "Факты" публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали об этом.

А кристально честный, с обостренным чувством справедливости Андрей переживал как личную трагедию все политические распри, раздирающие Украину. И после вторжения РФ в страну в 2014 году пошел ее защищать с оружием в руках", - говорится в сообщении.

Читайте также: Фермерское хозяйство "Сад Квілінського" из Миргорода остановило свою работу. Его основатель, Ян Квилинский, погиб в бою против оккупантов

Загинув журналіст Андрій Топчій
Воин стал на защиту Украины еще в 2014 году.

Во время АТО он получил звание сержанта.

"С перерывами на журналистику Андрей воевал за Украину 10 лет. И погиб как воин - на поле боя", - пишут коллеги Топчия.

Читайте также: Защищая Украину погиб журналист Дмитрий Синченко. ФОТО

Загинув журналіст Андрій Топчій
Андрей Топчий погиб под Запорожьем

Журналіст Андрій Топчій загинув на фронті

Похороны героя

Похороны воина состоятся в Киеве, 27 апреля в 14.00 на Лесном кладбище на Аллее Героев.

Мать Андрея, Ларису Топчий, можно поддержать переводом на карточку "ПриватБанка": 4731 2196 4862 4355.

Также читайте: Во время выполнения боевого задания погиб главный сержант 13 бригады НГУ "Хартия" Александр Ющенко (Капа)

Автор: 

журналистика (3294) потери (4381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ!! Рятуючи Захисників, поклав життя за Україну! Пам'ятаймо, наших оборонців! Слава Україні
показать весь комментарий
27.04.2024 10:10 Ответить
Який сум і скорбота! Зате клоуни і мусора під бронею.....
показать весь комментарий
27.04.2024 10:29 Ответить
Також загинула журналистка Ганна Пушкарчук з Волині...🥇🥇🥇 Вічная пам'ять 😓
показать весь комментарий
27.04.2024 11:04 Ответить
Кращі гинуть, а єрмаки-татарови залишаються!
Вічна памʼять герою!
показать весь комментарий
27.04.2024 13:35 Ответить
Вічна памʼять Герою😪😪😪
показать весь комментарий
27.04.2024 14:13 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

загинув яв справжный чоловік і козак - на полі бою
показать весь комментарий
27.04.2024 17:47 Ответить
 
 