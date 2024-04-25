При выполнении боевого задания погиб главный сержант 13-й бригады НГУ "Хартія" Александр Ющенко (Капа)

Погиб главный сержант 13-й бригады Нацгвардии "Хартія" Александр Ющенко, находившийся на войне с самого начала, с 2014 года.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Александр Ющенко. Погиб друг, один из лучших из нас, Воин, который с первого мгновения вызывал уважение и восхищение. На войне с самого начала с 2014 года. Четкий, точный, требовательный ко всем, а прежде всего к себе, фанат и проводник жесткой дисциплины и организации, который воспитывал и руководил примером, самим собой. Он был тем редким профессионалом, которому можно было доверить незнакомых людей, и он гарантированно делал из них качественных солдат, он был исключительно ответственным и работал на результат.

Главный сержант бригады, который был образцом сержантского корпуса, и воспитал сотни выдающихся бойцов. Он был одним из тех, кто создавал пехотный батальон по стандартам НАТО в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии, он был одним из тех, кто создавал бригаду Хартія. Завтра прощаемся в его родном городе", - отметил журналист.

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Александр Ющенко родился 29 июня 1986 года в Луцке.

Пресс-служба 13-й бригады НГУ "Хартія" также сообщила о смерти Александра Ющенко (Капы).

"Военную карьеру начал в 2005 году, выучившись на танкиста, через год стал командиром отделения. Вернулся к военному делу в 2014 году, не оставшись в стороне от защиты родины. В составе спецподразделения "Омега" участвовал в боевых действиях на Востоке страны. Был награжден огнестрельным оружием и орденом "За мужність" ІІІ степени.

В 2015 году был одним из основателей формирования 4-й бригады оперативного назначения Национального гвардии Украины "Рубіж". Это первое в истории независимой Украины формирование, созданное по натовским стандартам, она не имела аналогов среди других военных формирований.

В 2018 году стал командиром отделения в 25-й отдельной бригаде охраны общественного порядка НГУ. Александр Михайлович имел страсть к тренировке животных. В 2020 году окончил курс кинологов в Житомирской академии полиции. В 2022 году был мобилизован на особый период в ССО ВСУ. Впоследствии перевелся в 5-ю отдельную бригаду НГУ.

Начал службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартія" с апреля 2023 года. Сразу был назначен на должность главного сержанта бригады", - отметили в бригаде.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что Александр Ющенко погиб 23.04.2024 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Долинское на Днепропетровщине.