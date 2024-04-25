Під час виконання бойового завдання загинув головний сержант 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр Ющенко (Капа)

Загинув головний сержант 13 бригади Нацгвардії "Хартія" Олександр Ющенко, який був на війні з самого початку з 2014 року.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Олександр Ющенко. Загинув друг, один з кращих з нас, Воїн, який з першої миті викликав повагу та захоплення. На війні з самого початку з 2014 року. Чіткий, точний, вимогливий до всіх, а передусім до себе, фанат та провідник жорсткої дисципліни та організації, який виховував та керував прикладом, самим собою. Він був тим рідкісним професіоналом, якому можна було довірити незнайомих людей, і він гарантовано робив з них якісних солдат, він був винятково відповідальним і працював на результат.

Головний сержант бригади, який був зразком сержантського корпусу, та виховав сотні видатних бійців. Він був одним з тих створював піхотний батальйон за стандартами НАТО у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії, він був одним з тих, створював бригаду Хартія. Завтра прощаємось у його рідному місті", - зазначив журналіст.

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Олександр Ющенко народився 29 червня 1986 року у Луцьку.

Пресслужба 13 бригади НГУ "Хартія" також повідомила про смерть Олександра Ющенка (Капа).

"Військову кар’єру почав у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення. Повернувся до військової справи у 2014 році, не лишившись осторонь захисту батьківщини. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

У 2015 році був одним із засновників формування 4-тої бригади оперативного призначення Національного гвардії України "Рубіж". Це перше в історії незалежної України формування, створене згадано натівських стандартів, вона не мала аналогів серед інших військових формувань.

У 2018 році став командиром відділення у 25-тій окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ. Олександр Михайлович мав пристрасть до тренування тварин. У 2020 році закінчив курс кінологів у Житомирській академії поліції. У 2022 році був мобілізований на особливий період до ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

Розпочав службу в 13-ї бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" з квітня 2023 року. Одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади", - зазначили у бригаді.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що Ющенко загинув 23.04.2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське на Дніпропетровщині.