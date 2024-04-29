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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Віталій Шнуренко. ФОТО

На фронті загинув військовий ЗСУ Віталій Шнуренко. Був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест".

Про це повідомив військовий Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

Шнуренко Віталій загинув на фронті

"Наш Віталій Шнуренко "Буба" назавжди в строю…

Він не просто боєць нашого взводу - він був членом нашої родини. Пам’ятаю, як він переживав, коли у січні ми працювали на передовій, а його дружина в цей час народжувала сина.

Коли його нагороджували "Золотим хрестом" від Залужного - він не повірив. А ми знали - саме без нього, його енергії та вмінь, в нас би нічого не вийшло.

Звичайний простий хлопець, який своєю прямотою та почуттям гумору міг розрядити будь-яку напружену ситуацію, яких під час служби виникало безліч. Спочивай з миром, друже…", - написав Фірсов у фейсбуці.

У воїна залишилось двоє малих дітей та дружина.

Також читайте: Україна повернула тіла 140 полеглих захисників

Фірсов про загибель Шнуренка

Автор: 

втрати (4395)


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Топ коментарі
+29
Вічна Пам'ять Герою.!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.04.2024 19:06
+20
Горе для батьків,горе для сім"ї,Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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29.04.2024 19:21
+17
отак і втрачаємо кращих і вмотивованих, а заміни нема...ніякої...
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29.04.2024 19:08
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29.04.2024 19:05 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою.!!!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.04.2024 19:06 Відповісти
отак і втрачаємо кращих і вмотивованих, а заміни нема...ніякої...
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29.04.2024 19:08 Відповісти
Горе для батьків,горе для сім"ї,Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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29.04.2024 19:21 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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29.04.2024 19:22 Відповісти
Воюють та гинуть найкращі. Вічна шана.

Правлять найогидніші.

П.С. Загугліть того військового, хто це повідомив, і згадайде хоч одного воюючого "зеленого".
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29.04.2024 19:30 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.04.2024 19:38 Відповісти
Гинуть кращі небайдужі патріоти ,тоді як в рашистів біосміття ,коли вже почнуть здихати рашиські виродки які затіяли цю жахливу війну та їхні пропагандони ?
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29.04.2024 19:38 Відповісти
Доки один Буба гине, відважно б'ючись на фронті, інший спокійно живе в розкішному офісі, нюхає кокс, знімає тупі відосики і думає, де ще можна вкрасти!
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29.04.2024 19:51 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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29.04.2024 20:38 Відповісти
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦.
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29.04.2024 23:13 Відповісти
 
 