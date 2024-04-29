Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Віталій Шнуренко. ФОТО
На фронті загинув військовий ЗСУ Віталій Шнуренко. Був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест".
Про це повідомив військовий Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш Віталій Шнуренко "Буба" назавжди в строю…
Він не просто боєць нашого взводу - він був членом нашої родини. Пам’ятаю, як він переживав, коли у січні ми працювали на передовій, а його дружина в цей час народжувала сина.
Коли його нагороджували "Золотим хрестом" від Залужного - він не повірив. А ми знали - саме без нього, його енергії та вмінь, в нас би нічого не вийшло.
Звичайний простий хлопець, який своєю прямотою та почуттям гумору міг розрядити будь-яку напружену ситуацію, яких під час служби виникало безліч. Спочивай з миром, друже…", - написав Фірсов у фейсбуці.
У воїна залишилось двоє малих дітей та дружина.
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