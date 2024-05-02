В боях за Украину погиб воин и волонтер Эдуард Хатмуллин

30 апреля на Купянском направлении при попытке вынести раненых побратимов погиб главный сержант роты аэроразведки 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко Эдуард Хатмуллин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шумска Вадим Боярский.

"Печальная и скорбная весть поступила в Шумскую громаду в предпасхальные дни. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на поле боя большого патриота Украины, одного из основателей ОО "Схід і Захід разом", волонтера и мужественного воина Эдуарда Хатмуллина, 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

Родился Эдуард Хатмуллин в Донецкой области, в Константиновке. С 2014 года стал одним из основателей волонтерской организации, неоднократно бывал на Шумщине. С начала полномасштабного вторжения его семья переехала жить в г. Шумск.

С начала полномасштабного вторжения Эдуард Хатмуллин взял в руки оружие и вместе с побратимами защищал родную землю от ненавистного врага, мечтал освободить родную землю и отстроить родные города.

"Погиб мужественный Герой 30 апреля 2024 года в жестоких боях с врагом. А мама будет встречать своего сына на щите. Вечная память и слава Герою! Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего Воина. По воле родных, чин захоронения состоится в г. Шумске", - написал Боярский.

О встрече тела погибшего Героя в Шумском городском совете обещают сообщить позже.

Что известно об ОО "Схід і Захід разом"

"Схід і Захід разом" - это группа украинских волонтеров, действующая в городе Константиновке (Донецкая область). Основана в г. Шумске Тернопольской области.

Благотворительная группа начала свою деятельность в 2014 году, а уже 28 апреля 2015 года сформировалась официально.



В благотворительной группе "Схід і Захід разом" объединились более 50 волонтеров. Участники благотворительной группы постоянно контактируют с военными и обеспечивают их необходимым снаряжением, продуктами питания, другими нужными вещами.