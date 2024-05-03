У боях за Україну загинув воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Володимир Іващенко. ФОТО

3 травня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув боєць бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Іващенко.

Про це повідомила Юлія Солодько від імені родини, передає Цензор.НЕТ.

"З важким серцем змушені повідомити трагічну новину: 3 травня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув Володимир Іващенко, боєць Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

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Володя був освіченим, мужнім, добрим і щирим. З офіційних життєвих подій – закінчив Русанівський фізмат ліцей, вчився по програмі обміну в США, закінчив КПІ за спеціальністю "Прикладна системна аналітика", працював програмістом. Став на захист України і всіх нас ще у 2015 році, пізніше демобілізувався і працював за фахом, а з перших днів повномасштабного вторгнення – доєднався до рідного вже підрозділу, з яким пройшов практично всі найгарячіші точки фронту. Був поранений осінню 2022 року під час боїв за Бахмут, а після одужання – знову з побратимами. Двічі виїжджав на навчання за кордон. Мав бойові нагороди. А ще він був скромним та з неймовірним почуттям гумору, любив тварин і врятував багатьох з них - вивіз із зони боїв (на фото – з врятованою Рубі у Дніпрі в 2022).

Влітку 2022 року Володя одружився, цього літа разом з Альоною Рязанцевою очікував народження первістка.

Невимовний біль для дружини, для батьків, для брата, для всіх рідних, близьких і друзів, які його знали. Для побратимів, які втратили щирого товариша, професіонала своєї справи. Для України, яка втратила гідного захисника. Для всіх нас.

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Будь ласка, висловіть свою підтримку і вдячність – ми живемо, працюємо, любимо завдяки Володі і таким героям як він.

Якщо маєте можливість – задонатьте на будь-який збір в пам’ять про Володю. Побратими обов’язково помстяться за нього.

Про місце і час прощання родина повідомить на його сторінці окремо

Тихо спи, Володю…" - йдеться у повідомленні.



