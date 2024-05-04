6 травня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться прощання з загиблим воїном добровольчого підрозділу "Санта", побратимом Едом. ФОТО
6 травня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться прощання з загиблим воїном добровольчого підрозділу "Санта" побратимом Едом. Поховання буде 7 травня в м. Шумськ Тернопільської області.
Про це повідомив командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.
"В понеділок 6-го травня о 15.00 в Києві на Майдані відбудеться прощання з нашим побратимом Едом.
Поховання буде 7-го травня в м. Шумськ Тернопільської області.
Посеред святкування Великодня знайдіть годину свого часу, аби віддати останню шану цій Людині, що поклала найцінніше - своє життя - за Україну.
Для нас усіх це - шалена втрата.
Для мене - невимовний біль.
Спочивай з миром, братику", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль