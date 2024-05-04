6 травня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться прощання з загиблим воїном добровольчого підрозділу "Санта", побратимом Едом. ФОТО

6 травня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться прощання з загиблим воїном добровольчого підрозділу "Санта" побратимом Едом. Поховання буде 7 травня в м. Шумськ Тернопільської області.

Про це повідомив командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.

"В понеділок 6-го травня о 15.00 в Києві на Майдані відбудеться прощання з нашим побратимом Едом.

Поховання буде 7-го травня в м. Шумськ Тернопільської області.

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Посеред святкування Великодня знайдіть годину свого часу, аби віддати останню шану цій Людині, що поклала найцінніше - своє життя - за Україну.

Для нас усіх це - шалена втрата.

Для мене - невимовний біль.

Спочивай з миром, братику", - йдеться у повідомленні.